Fostul premier Victor Ponta a declarat duminică, România TV, că țara se află într-o situație politică și economică dificilă și că direcția actuală ar fi una greșită. El a afirmat că datele economice sunt îngrijorătoare și că viitorul Guvern ar trebui să ia măsuri rapide pentru a evita agravarea problemelor.

În opinia sa, țara avea o evoluție negativă și că statisticile ar indica o deteriorare a economiei. El a susținut că ar fi nevoie de o nouă coaliție de guvernare din care USR să nu facă parte și că noul executiv ar trebui să schimbe direcția economică. El a afirmat că în trecut România a avut rezultate mai bune când taxele erau mai mici și că unele decizii recente ale guvernului ar fi afectat negativ economia.

Ponta a spus că viitorul guvern ar trebui să anunțe din timp eventuale modificări fiscale, să sprijine domenii precum IT, construcțiile și agricultura și să evite măsuri care ar pune presiune pe firme și pe populație. El a susținut că este nevoie de o schimbare majoră în modul de guvernare și de oameni cu experiență economică în echipa guvernamentală, nu doar de măsuri de reducere a cheltuielilor.

„România mergea într-o direcție proastă și datele de la INS arătau că ne ducem în prăpastie. Cred că trebuie o altă coaliție din care sămânța răului și a scandalului, USR, să nu facă parte. Noul guvern trebuie să ia țara din prăpastie și să ia o direcție pozitivă. Eu cred că se poate, s-a putut și în 2012 și în alți ani, dar deciziile trebuie luate repede. Trebuie tăiat răul, care este USR, și trebuie umblat la economie și la viața firmelor din România, pentru că altfel ne va fi cel mai rău. Eu am dovedit în 2013-14-15 și am și explicat cu cifre că în România când am avut taxele cele mai mici am avut și deficitul cel mai mic. Soluțiile adoptate de guvernul Bolojan au fost soluțiile rele. Sper ca noul guvern să anunțe foarte clar că de la 1 ianuarie 2027 va reveni la cotele anterioare de TVA, că va sprijini din nou IT, construcții, agricultură, că putem să repornim motoarele economiei. Modul în care s-a comportat Guvernul în ultimul an și jumătate a sufocat economia. Trebuie o schimbare fundamentală, iar în echipa guvernamentală trebuie să fie niște oameni care înțeleg economie, nu să facă doar tăieri pe spinarea și pe viața oamenilor", a declarat Ponta.

Președintele Nicușor Dan va organiza luni, la Palatul Cotroceni, prima rundă de consultări cu partidele parlamentare, în încercarea de a găsi o soluție pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Contextul politic este unul dificil, deoarece în acest moment niciun partid și nici vreo alianță nu reușesc să formeze o majoritate parlamentară stabilă care să poată susține în mod clar un nou guvern.

Consultările sunt programate pentru luni, 18 mai 2026, iar formațiunile politice vor fi primite la Cotroceni începând cu ora 09:00, conform calendarului stabilit de Administrația Prezidențială. Prima discuție va avea loc cu PSD, urmată la ora 10:00 de AUR. La ora 11:00 sunt programate discuțiile cu PNL, iar la ora 12:00 cu USR. În continuare, la ora 13:00 vor fi consultările cu UDMR, la ora 14:00 cu Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, la ora 15:00 cu S.O.S. România, iar la ora 16:00 cu POT.

Aceste discuții au loc la aproape două săptămâni după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, iar negocierile pentru formarea unei noi majorități au intrat într-o etapă decisivă. În spațiul public este tot mai des discutată și varianta numirii unui premier tehnocrat, însă principala provocare rămâne formarea unei majorități parlamentare funcționale care să poată susține stabil guvernarea.

În cadrul negocierilor politice privind formarea unui nou guvern, PNL ar urma să propună varianta unui guvern minoritar format împreună cu USR și UDMR, cu Ilie Bolojan desemnat pentru funcția de prim-ministru. În acest scenariu, președintele Nicușor Dan ar trebui să caute sprijinul PSD pentru a asigura votul de învestitură în Parlament, după care social-democrații ar urma să treacă în opoziție.

Totuși, acest scenariu este considerat puțin probabil, deoarece PSD ar întâmpina dificultăți în a susține un guvern condus de același premier pe care l-a înlăturat recent prin moțiune de cenzură. În plus, este invocată și o interpretare a unei decizii a Curții Constituționale din perioada pandemiei, potrivit căreia desemnarea unui prim-ministru ar trebui să pornească de la premisa existenței unei majorități parlamentare funcționale, altfel existând riscul unui blocaj constituțional sau chiar al deschiderii discuției privind alegerile anticipate. În acest context, varianta nominalizării lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier este privită ca improbabilă.

Potrivit unor surse politice, PSD nu ar urma să propună niciun nume pentru funcția de prim-ministru în cadrul consultărilor de la Cotroceni. Social-democrații ar cere refacerea coaliției de guvernare alături de PNL, USR și UDMR, însă fără implicarea lui Ilie Bolojan în viitorul Executiv. În cazul în care nu se ajunge la o înțelegere pentru o astfel de formulă, PSD ar fi dispus să susțină varianta unui premier tehnocrat, care ar conduce un guvern format din PSD, UDMR și reprezentanții minorităților naționale. Aceleași surse indică faptul că liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu ar fi interesat să preia funcția de prim-ministru, deși acest scenariu a fost vehiculat în spațiul politic.

AUR promovează ideea dizolvării Parlamentului și organizării de alegeri anticipate, o variantă respinsă de președintele Nicușor Dan. În cazul unor alegeri anticipate, există evaluări politice care indică posibilitatea ca AUR să obțină un scor foarte ridicat, ceea ce ar schimba semnificativ echilibrul parlamentar și ar influența direct desemnarea viitorului premier. În prezent, AUR ar urma să vină la consultări cu propunerea lui Călin Georgescu pentru funcția de prim-ministru, însă șansele ca acesta să fie desemnat sunt considerate extrem de reduse.

USR ar urma să îi ceară președintelui Nicușor Dan să îl nominalizeze inițial pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, într-un demers care ar putea complica negocierile dintre partide. În situația în care Grindeanu nu ar reuși să obțină o majoritate parlamentară, USR ar susține ulterior desemnarea lui Ilie Bolojan. În acest scenariu, Parlamentul ar fi pus în fața unei decizii decisive, între votarea unui guvern sau intrarea într-un blocaj instituțional care ar putea duce la discuții privind alegerile anticipate. USR nu intenționează să propună un candidat propriu, ci mizează pe formarea unui pol reformist în jurul lui Bolojan.

UDMR susține, în linii mari, refacerea coaliției de guvernare, dar cu un alt premier din zona liberală și își exprimă deschiderea și pentru varianta unui guvern tehnocrat. Formațiunea nu va înainta o propunere proprie pentru funcția de prim-ministru, însă insistă pe evitarea alegerilor anticipate, pe care le consideră riscante pentru reprezentarea sa parlamentară.