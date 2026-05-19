Ministerul Apărării Naționale a transmis că noile atacuri cu dronă au vizat obiective civile și infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, în zona județului Tulcea. Potrivit instituției, sistemele radar ale Armatei Române au monitorizat permanent situația aeriană din apropierea graniței.

Reprezentanții MApN au precizat că forțele ruse au desfășurat un nou val de atacuri în noaptea de luni spre marți, iar autoritățile române au aplicat imediat procedurile de monitorizare și apărare aeriană prevăzute pentru astfel de situații.

„În dimineaţa zilei de marţi, 19 mai, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 01.45, de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti”, informează MApN.

Instituția arată că măsurile au fost luate în contextul intensificării activităților aeriene din apropierea graniței și al riscurilor generate de atacurile repetate cu dronă asupra porturilor ucrainene aflate la Dunăre.

Conform datelor comunicate de Ministerul Apărării, aeronavele românești au executat misiuni de supraveghere și protecție a spațiului aerian, în timp ce sistemele radar de la sol au urmărit în permanență evoluția țintelor aeriene din apropierea graniței.

Autoritățile au activat și sistemul de alertare a populației, după ce situația aeriană din apropierea frontierei a fost analizată de structurile militare și de intervenție implicate în gestionarea unor astfel de incidente.

„Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 02.05, mesaj RO-Alert”.

Mesajul transmis prin sistemul RO-Alert a avut rol preventiv și a vizat informarea populației cu privire la riscurile generate de atacurile cu dronă desfășurate în apropierea graniței României.

În ultimii ani, autoritățile române au activat în mod repetat aceste proceduri în contextul atacurilor lansate asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, aflate în imediata vecinătate a teritoriului național.

Ministerul Apărării Naționale a subliniat că, deși dronele au fost monitorizate permanent de radarele de la sol, nu au existat indicii privind încălcarea spațiului aerian românesc.

„Radarele de la sol au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail, din Ucraina. Nu au fost depistate semnale radar în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 02.57”, precizează MApN.

Instituția a mai transmis că informează în timp real structurile aliate cu privire la incidentele produse în proximitatea frontierelor României și menține contactul permanent cu partenerii NATO.

Potrivit Ministerului Apărării, monitorizarea situației de securitate din zona Dunării continuă, în contextul atacurilor repetate cu dronă desfășurate de Rusia asupra infrastructurii portuare din sudul Ucrainei.

Autoritățile ucrainene au anunțat că Rusia a lansat marți, 19 mai, un nou atac cu dronă asupra orașului Harkov, în estul Ucrainei, mai multe zone urbane fiind afectate de explozii și distrugeri. Potrivit oficialilor locali, zece clădiri au fost avariate în urma loviturilor, iar echipele de intervenție au fost mobilizate imediat în zonele afectate.

Russians continue targeting civilian vehicles. Their FPV drone hit a passenger bus in the Kharkiv region‼️ ​Attack happened this morning in the village of Zolochiv. Fortunately bus was just heading out on its route and was empty. Driver miraculously survived without injuries. pic.twitter.com/JDyqeJcAJ1 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) May 18, 2026

Primarul orașului Harkov, Ihor Terehov, a declarat că echipaje ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei au intervenit la fața locului pentru gestionarea efectelor produse de atacurile cu dronă, relatează Kyiv Post.

Șeful Administrației Militare Regionale Harkov, Oleh Syniehubov, a precizat că loviturile cu drone rusești au fost înregistrate în districtele Kholodnohirskyi și Novobavarskyi ale orașului.

Atacul survine la doar câteva zile după un alt bombardament cu dronă asupra Harkovului, produs în noaptea de 17 mai, când au fost lovite mai multe zone rezidențiale. Potrivit autorităților locale, acel atac a provocat avarii la locuințe private, spargerea geamurilor și incendierea a șapte autoturisme parcate.

Oficialii ucraineni au transmis că în urma atacului de duminică nu au fost raportate victime sau persoane rănite, însă seria atacurilor consecutive evidențiază presiunea aeriană constantă exercitată de Rusia asupra celui de-al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei.

Într-o reacție transmisă după incidente, primarul Ihor Terehov a mulțumit Forțelor de Apărare ale Ucrainei și unităților de apărare antiaeriană pentru intervenția lor în timpul atacurilor.

„Forțele de apărare aeriană au distrus un număr semnificativ de ținte aeriene lansate asupra orașului și au salvat vieți, locuințe și străzi”, a declarat Ihor Terehov.

Înaintea atacului, Forțele Aeriene ale Ucrainei avertizaseră asupra deplasării unui grup de drone în direcția orașului Harkov. Potrivit Ukrinform, armata rusă a lovit două districte ale orașului în timpul operațiunii nocturne.

Noile bombardamente au loc în contextul escaladării atacurilor cu dronă dintre Rusia și Ucraina. Recent, Ucraina a lansat unul dintre cele mai ample atacuri asupra teritoriului rus, fiind vizate 14 regiuni, conform Ministerului Apărării de la Moscova.

Autoritățile ruse au anunțat că în capitala Moscova au fost interceptate peste 80 de drone. Primarul Serghei Sobianin a declarat că una dintre lovituri a rănit 12 persoane, majoritatea muncitori aflați în apropierea unei rafinării.

Totodată, guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a afirmat că trei persoane și-au pierdut viața după prăbușirea unor drone în regiune.

Tabel. Datele principale ale incidentului din județul Tulcea: