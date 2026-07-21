Crin Antonescu îl atacă pe Nicușor Dan: De ce ți-e frică nu scapi, boală lungă, moarte sigură.

Crin Antonescu a lansat critici dure la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că a gestionat greșit actuala criză politică. Fostul lider al PNL susține că șeful statului avea la dispoziție o procedură care putea conduce rapid la alegeri anticipate. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții la Realitatea Plus, în contextul negocierilor pentru formarea unei majorități guvernamentale. Antonescu a criticat, totodată, poziția președintelui față de AUR și mesajele publice transmise în ultimele zile.

Crin Antonescu consideră că prelungirea negocierilor dintre partidele parlamentare nu face decât să accentueze impasul politic și afirmă că președintele Nicușor Dan ar fi avut posibilitatea să accelereze procesul care ar fi dus la organizarea alegerilor anticipate.

Fostul lider liberal susține că, în situația în care refacerea actualei formule de guvernare nu era posibilă, șeful statului ar fi trebuit să desemneze succesiv candidați la funcția de prim-ministru, urmând procedura constituțională în cazul respingerii acestora de către Parlament.

„Dacă nu ești convins să refacă această alianță fără Bolojan, cum ar fi fost logic, în funcție de ce au spus ei și bazele pe care au construit alianța, atunci era un lucru foarte simplu. Îi dădeam mandatul lui Grindeanu prima dată, eșua Grindeanu, îi dădeam mandatul lui Simion a doua oară, eșua Simion, ajungeam în anticipate. Pentru că de ce ți-e frică nu scapi, boală lungă, moarte sigură. Asta e, totuși”, a declarat Antonescu, la Realitatea Plus.

În opinia sa, tergiversarea deciziilor nu face decât să prelungească incertitudinea politică, fără a oferi o perspectivă clară pentru depășirea crizei.

În aceeași intervenție, Crin Antonescu a criticat modul în care președintele Nicușor Dan abordează relația cu AUR și discursul privind extremismul, apreciind că această strategie nu contribuie la deblocarea situației politice.

El a remarcat că discursul actorilor politici începe să se nuanțeze, inclusiv în ceea ce privește raportarea la AUR și la liderul formațiunii, George Simion.

„Și totuși, să știți că se blochează atât Nicușor Dan în povestea cu AUR, dar văd că și Sorin Grindeanu nuanțează. Nu spune despre AUR, spune doar despre George Simion. De partea cealaltă, AUR spune despre Sorin Grindeanu. Adică s-a ajuns la niște…”, a mai adăugat Antonescu.

Fostul președinte al PNL a susținut că ideea unui „cordon sanitar” în jurul AUR nu reflectă realitatea actuală a scenei politice și nu poate reprezenta o soluție pentru depășirea blocajului instituțional.

„E limpede în România că teoria cordonului sanitar e aberantă. Pentru că cei care au emis-o n-au nicio treabă să facă nimic. Pentru că, încă o dată o spun, AUR nu e un partid care s-a manifestat extremist”, a mai precizat el.

Crin Antonescu a formulat critici și la adresa mesajelor publice transmise în ultimele zile de președintele Nicușor Dan, apreciind că acestea sugerează lipsa unei decizii ferme într-un moment în care șeful statului ar trebui să intervină activ.

Fostul lider liberal consideră că președintele nu ar trebui să aștepte ca partidele să găsească singure o soluție, ci să își exercite atribuțiile constituționale pentru depășirea impasului.

„Suita de amânări, semnalele de neputință, de incapacitate măcar de a da o variantă, pur și simplu ultimul mesaj al lui Nicușor Dan a fost acela că el așteaptă să rezolve partidele. Adică sună pur și simplu ca o demisie”, a punctat Antonescu.

În finalul intervenției, fostul președinte al PNL a susținut că responsabilitatea găsirii unei soluții revine șefului statului după ce negocierile dintre formațiunile politice nu mai produc rezultate.