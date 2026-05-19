Noile măsuri adoptate de Guvernul României privind detașarea personalului din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) către Ministerul Energiei, în temeiul art. VIII din OUG nr. 38/2026, vin pe fondul unei încărcări profesionale deja foarte ridicate și pot genera întârzieri, blocaje și dificultăți în îndeplinirea angajamentelor asumate de România în raport cu Uniunea Europeană.

Sindicatul „MIPE Normalitate” își exprimă dezacordul ferm față de aceste decizii. Organizația consideră inacceptabil ca personalul din structuri deja suprasolicitate, responsabil de gestionarea Politicii de Coeziune, a PNRR și a fondurilor nerambursabile alocate prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) și Mecanismul Financiar Norvegian, să fie relocat în condițiile în care MIPE se confruntă cu un deficit semnificativ de personal și cu un volum de muncă foarte ridicat.

Totodată, sindicatul atrage atenția că prevederile art. VIII din OUG nr. 38/2026 au fost motivate prin necesitatea accelerării implementării PNRR. Cu toate acestea, potrivit informațiilor disponibile la nivel sindical, personalul detașat ar urma să desfășoare activități aferente Fondului pentru Modernizare, și nu activități legate de PNRR, aspect care ridică semne serioase de întrebare cu privire la fundamentarea reală a măsurii.

În același timp, organizația subliniază că aceste detașări se adaugă unor probleme deja semnalate în mod repetat, precum deficitul de personal, supraîncărcarea profesională, preluarea de noi atribuții fără programe adecvate de formare și migrația accentuată a personalului specializat. În opinia sindicatului, toate aceste elemente creează riscuri semnificative pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene și pentru funcționarea eficientă a sistemului administrativ.

În spațiul public, prim-ministrul Ilie Bolojan a criticat întârzierile în procesarea cererilor de rambursare gestionate de MIPE. Sindicatul „MIPE Normalitate” susține însă că este necesară o prezentare completă a situației, precizând că există cazuri în care cereri deja procesate de personalul de specialitate au rămas în circuitul instituțional din cauza lipsei fondurilor la buget, aspecte care nu pot fi imputate angajaților.

După reducerile de personal aplicate inclusiv în structurile care gestionează fonduri europene, anumite compartimente au ajuns la un nivel critic de funcționare, cu doar câțiva angajați responsabili pentru mii de cereri aferente unor programe operaționale de miliarde de euro.

De exemplu, într-unul dintre cele mai mari programe aflate în administrarea MIPE, un compartiment financiar funcționează cu doar trei funcționari publici, în condițiile unei încărcări profesionale deja foarte ridicate. Potrivit informațiilor sindicale, doi dintre aceștia au primit ordine de detașare către Ministerul Energiei.

Sindicatul ridică întrebarea cum poate fi accelerată activitatea prin reducerea personalului din structuri deja suprasolicitate, în condițiile în care sarcinile acestora sunt redistribuite colegilor rămași, amplificând presiunea administrativă, întârzierile și riscul de blocaj.

Organizația sindicală consideră că acest tip de măsuri nu reprezintă o soluție, ci un model administrativ care poate slăbi chiar structurile esențiale pentru absorbția fondurilor europene. Totodată, prevederile ordonanței sunt contestate la Curtea Constituțională a României, fiind invocate posibile derogări excesive de la regimul funcției publice și afectarea principiilor stabilității, profesionalismului și predictibilității raporturilor de serviciu.

În plus, art. VIII din OUG nr. 38/2026 permite detașări indiferent de nivelul funcției sau de specialitate, ceea ce, în opinia sindicatului, poate genera măsuri discreționare și riscuri privind competența profesională și funcționarea corectă a administrației publice.

Sindicatul „MIPE Normalitate” solicită reanalizarea de urgență a acestor măsuri și identificarea unor soluții care să nu afecteze funcționarea structurilor deja deficitare din cadrul ministerului și să nu pună în pericol gestionarea fondurilor europene și respectarea angajamentelor asumate de România față de Comisia Europeană.