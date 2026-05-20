Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că până la finalul săptămânii viitoare vor avea loc negocieri între ministerele românești și reprezentanții Comisiei Europene pentru ultimele modificări ale Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit premierului interimar, delegația condusă de ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, va merge la Bruxelles pentru clarificarea mai multor aspecte importante legate de program.

Discuțiile vor viza lista proiectelor care vor rămâne finanțate prin PNRR, inclusiv împărțirea acestora între componenta de granturi și cea de împrumuturi.

Ilie Bolojan a subliniat că proiectele finanțate prin granturi trebuie finalizate, în caz contrar, există riscul pierderii banilor europeni.

În paralel, Guvernul trebuie să clarifice și reformele care trebuie îndeplinite până în luna august. Premierul a menționat domenii precum decarbonizarea, finanțarea barajelor și salarizarea din sectorul public.

Totodată, România trebuie să atingă anumite ținte concrete până la sfârșitul verii, inclusiv finalizarea unor tronsoane de autostradă și cale ferată sau construirea unor centre comunitare.

Premierul interimar a explicat că, pe lângă fondurile europene, sunt necesare sume suplimentare de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile, ajustărilor de preț și diferențelor de TVA.

Potrivit lui Ilie Bolojan, fără aceste finanțări suplimentare, o parte dintre proiecte nu vor putea fi finalizate și nici fondurile europene nu vor putea fi absorbite integral.

Acesta a oferit și exemplul Ministerului Sănătății, unde ar fi nevoie de peste un miliard de lei pentru finalizarea spitalelor aflate deja în construcție.

Premierul a precizat că toate ministerele trebuie să colaboreze cu Ministerul Finanțelor și să anunțe din timp necesarul de bani pentru continuarea lucrărilor.

Bolojan a avertizat că în toamnă vor fi necesare resurse suplimentare importante, deoarece o parte dintre proiectele aflate în derulare nu vor putea fi finalizate la termen.

Ilie Bolojan a declarat că una dintre prioritățile Executivului este reducerea întârzierilor la plata proiectelor finanțate prin fonduri europene.

Premierul interimar a menționat că există restanțe în mai multe ministere, inclusiv la Educație, Energie, Economie și Sănătate.

Potrivit acestuia, constructorii trebuie plătiți rapid pentru ca lucrările să continue și pentru ca proiectele să poată fi finalizate până la sfârșitul lunii august.

Guvernul intenționează să accelereze verificarea cererilor de plată și să suplimenteze personalul implicat în gestionarea proiectelor europene.

Ilie Bolojan a transmis că Ministerul Fondurilor Europene va acorda sprijin suplimentar celorlalte ministere pentru a evita pierderea fondurilor europene din cauza întârzierilor administrative.