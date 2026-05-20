Ilie Bolojan transmite că Guvernul pregătește negocieri cu Comisia Europeană pentru modificarea PNRR
Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că până la finalul săptămânii viitoare vor avea loc negocieri între ministerele românești și reprezentanții Comisiei Europene pentru ultimele modificări ale Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Potrivit premierului interimar, delegația condusă de ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, va merge la Bruxelles pentru clarificarea mai multor aspecte importante legate de program.
Discuțiile vor viza lista proiectelor care vor rămâne finanțate prin PNRR, inclusiv împărțirea acestora între componenta de granturi și cea de împrumuturi.
Ilie Bolojan a subliniat că proiectele finanțate prin granturi trebuie finalizate, în caz contrar, există riscul pierderii banilor europeni.
În paralel, Guvernul trebuie să clarifice și reformele care trebuie îndeplinite până în luna august. Premierul a menționat domenii precum decarbonizarea, finanțarea barajelor și salarizarea din sectorul public.
Totodată, România trebuie să atingă anumite ținte concrete până la sfârșitul verii, inclusiv finalizarea unor tronsoane de autostradă și cale ferată sau construirea unor centre comunitare.
Executivul caută bani pentru costurile suplimentare ale proiectelor europene
Premierul interimar a explicat că, pe lângă fondurile europene, sunt necesare sume suplimentare de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile, ajustărilor de preț și diferențelor de TVA.
Potrivit lui Ilie Bolojan, fără aceste finanțări suplimentare, o parte dintre proiecte nu vor putea fi finalizate și nici fondurile europene nu vor putea fi absorbite integral.
Acesta a oferit și exemplul Ministerului Sănătății, unde ar fi nevoie de peste un miliard de lei pentru finalizarea spitalelor aflate deja în construcție.
Premierul a precizat că toate ministerele trebuie să colaboreze cu Ministerul Finanțelor și să anunțe din timp necesarul de bani pentru continuarea lucrărilor.
Bolojan a avertizat că în toamnă vor fi necesare resurse suplimentare importante, deoarece o parte dintre proiectele aflate în derulare nu vor putea fi finalizate la termen.
Guvernul vrea să accelereze plățile către constructori și beneficiari
Ilie Bolojan a declarat că una dintre prioritățile Executivului este reducerea întârzierilor la plata proiectelor finanțate prin fonduri europene.
Premierul interimar a menționat că există restanțe în mai multe ministere, inclusiv la Educație, Energie, Economie și Sănătate.
Potrivit acestuia, constructorii trebuie plătiți rapid pentru ca lucrările să continue și pentru ca proiectele să poată fi finalizate până la sfârșitul lunii august.
Guvernul intenționează să accelereze verificarea cererilor de plată și să suplimenteze personalul implicat în gestionarea proiectelor europene.
Ilie Bolojan a transmis că Ministerul Fondurilor Europene va acorda sprijin suplimentar celorlalte ministere pentru a evita pierderea fondurilor europene din cauza întârzierilor administrative.
„Am avut în această dimineață o ședință cu miniștrii responsabili pentru accesarea fondurilor europene din PNRR.
Trei priorități:
1. Negocierile cu Comisia Europeană
Până la sfârșitul săptămânii viitoare se vor derula negocierile dintre ministere și reprezentanții Comisiei Europene pentru ultimele modificări ale programului PNRR.
Echipa guvernamentală condusă de Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, se va deplasa la Bruxelles pentru a clarifica următoarele subiecte:
– lista proiectelor care vor rămâne în finanțare prin acest program: ce rămâne pe grant și ce va rămâne pe componenta de împrumut. Toate proiectele finanțate prin grant ar trebui să fie finalizate, altfel vom pierde banii;
– jaloanele pe care trebuie să le îndeplinim până în august: ce reforme trebuie să facem dintre cele asumate de guvernele României în ultimii ani și clarificarea unor aspecte care țin de aceste reforme (de exemplu, pe decarbonizare, finanțarea barajelor sau salarizarea din sectorul public);
– țintele pe care trebuie să le atingem până la sfârșitul lunii august: câți kilometri de autostradă sau cale ferată trebuie să finalizăm, câte centre comunitare etc.
Este important să ne respectăm angajamentele, altfel banii vor fi pierduți.
2. Asigurarea fondurilor pentru cheltuielile suplimentare generate de proiecte
În afara fondurilor europene, sunt necesare sume suplimentare reprezentând cheltuieli neeligibile, ajustări de prețuri și diferențe de TVA, care trebuie asigurate din bugetul de stat de către Ministerul Finanțelor.
Fără asigurarea acestor sume suplimentare, lucrările nu pot fi finalizate și nici fondurile europene absorbite.
Am făcut un inventar al sumelor suplimentare. Spre exemplu, doar la Ministerul Sănătății este nevoie de peste un miliard de lei pentru ca spitalele aflate în lucru să poată fi finalizate.
Am convenit ca toate ministerele să colaboreze cu Ministerul Finanțelor și să anunțe din timp necesarul de fonduri, astfel încât lucrările să se poată derula normal, iar plata acestor cheltuieli suplimentare să poată fi asigurată eșalonat până în toamnă. Ministerul Finanțelor va avea un rol important în identificarea surselor de finanțare.
În toamnă vor fi necesare aceste resurse suplimentare, deoarece, inevitabil, o parte dintre miile de proiectele aflate în derulare nu vor putea fi finalizate la timp și va fi necesară închiderea lor.
3. Derularea rapidă a plăților pentru beneficiari
Pentru a putea lucra, constructorii trebuie plătiți, iar o prioritate este recuperarea întârzierilor la ministerele care au acumulat restanțe la plată: Educație, Energie, Economie și Sănătate.
Verificarea rapidă a cererilor de plată și efectuarea plăților cât mai repede posibil reprezintă o condiție esențială pentru finalizarea lucrărilor până la sfârșitul lunii august.
Acest lucru va fi realizat prin alocarea de personal suplimentar din interiorul ministerelor, printr-o mai bună organizare și prin sprijinul pe care Ministerul Fondurilor Europene îl va acorda celorlalte ministere în următoarele luni, astfel încât să nu pierdem fondurile din acest motiv.
Mulțumesc tuturor colegilor implicați, autorităților locale, partenerilor și constructorilor pentru efortul pe care îl depun pentru finalizarea acestor proiecte importante pentru țara noastră”, a transmis premierul interimar Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.