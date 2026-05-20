România trebuie să renunțe la „steroizii” consumului pe datorie pentru a evita colapsul financiar, avertizează Adrian Negrescu după discursul de marți al guvernatorului Isărescu
România se află într-un punct critic din punct de vedere economic, iar menținerea actualului model de dezvoltare bazat pe împrumuturi masive riscă să destabilizeze complet finanțele țării. Consultantul economic Adrian Negrescu a lansat un avertisment ferm, subliniind că țara noastră trebuie să renunțe urgent la steroizii consumului pe datorie.
Analiza sa vine în contextul conferinței de presă susținute marți, 19 mai 2026, de către guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu. Șeful BNR a prezentat ieri Raportul trimestrial privind inflația.
Conform consultantului, finanțarea nesfârșită a consumului intern prin deficite bugetare uriașe reprezintă o capcană periculoasă, deoarece această practică generează o inflație galopantă care devorează veniturile reale ale populației.
În acest sens, soluția salvatoare indicată este atragerea rapidă și integrală a fondurilor europene, precum și a sumelor alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Aceste miliarde de euro constituie o sursă de finanțare complet non-inflaționistă și reprezintă singurele resurse sigure pe care statul se poate baza în prezent pentru realizarea unor investiții durabile.
Negrescu solicită redirecționarea urgentă a cheltuielilor publice către marea infrastructură
Consultantul economic afirmă că autoritățile de la București au obligația de a muta urgent fondurile de la programele cu tentă clientelară către marile proiecte de transport și energie. Programe precum Anghel Saligny, care finanțează stadioane, parcuri sătești sau cămine culturale, ar trebui trecute în plan secund, subliniază Adrian Negrescu.
În viziunea sa, construcția unei autostrăzi noi nu generează inflație, ci conectează direct fabricile locale la piețe de desfacere extinse, reducând costurile logistice și stimulând mediul de afaceri real.
De asemenea, atragerea banilor de la Bruxelles aduce avantaje multiple, stabilizând cursul de schimb și finanțând dezvoltarea națională fără a crește dobânzile sau datoria publică. În paralel, statul trebuie să îmbunătățească radical colectarea taxelor.
Expertul salută progresele tehnice recente și menționează că implementarea completă a sistemelor digitale, cum sunt e-Factura, e-TVA și e-Transport, susținute de inteligența artificială, este obligatorie pentru ca ANAF să scoată economia subterană la suprafață.
Aparatul de stat trebuie să elimine risipa înainte de a impune măsuri de austeritate sectorului privat
Adrian Negrescu atrage atenția că nu se poate pretinde prudență sau austeritate din partea companiilor private atâta timp cât instituțiile publice continuă să risipească resurse financiare în mod nejustificat. Reducerea cheltuielilor neesențiale ale statului, eliminarea achizițiilor ineficiente și aplicarea unor criterii stricte de performanță în administrație sunt măsuri administrative de importanță majoră.
O birocrație redusă și complet digitalizată ar diminua semnificativ cheltuielile publice și ar înceta să mai sufoce antreprenorii cu proceduri inutile.
Pe de altă parte, consultantul avertizează asupra efectelor sociale profund negative ale politicilor anti-inflaționiste, remarcând că scăderea salariilor reale lovește cel mai crunt în categoriile vulnerabile. Din acest motiv, răspunsul executivului nu mai poate consta în subvenții generalizate.
Plafonarea prețului la energie pentru toți consumatorii a secătuit bugetul cu miliarde de euro care puteau fi folosiți mult mai eficient.
În concluzie, Adrian Negrescu recomandă direcționarea ajutorului exclusiv către cetățenii cu adevărat vulnerabili, prin măsuri de protecție chirurgicale, acceptând faptul că o stagnare temporară a puterii de cumpărare este prețul corect pentru stabilitatea viitoare.
|Pilon Economic (Analiză Expert)
|Problemă Identificată în Prezent
|Soluție Recomandată (Adrian Negrescu)
|Impact Estimativ în Economie
|Finanțarea Consumului
|Deficite uriașe acoperite prin credite, generând inflație.
|Renunțarea la steroizii datoriei; focalizare pe fonduri UE și PNRR.
|Finanțare non-inflaționistă și stabilizarea cursului de schimb.
|Investiții Publice
|Direcționarea banilor spre programe clientelare (ex: Anghel Saligny).
|Redirecționarea urgentă a fondurilor către transport și mari proiecte energetice.
|Reducerea costurilor logistice și stimularea reală a afacerilor interne.
|Politici Fiscale & Colectare
|Economie subterană extinsă și mecanisme administrative lente.
|Implementarea totală și fără blocaje a e-Factura, e-TVA și e-Transport (cu AI).
|Aducerea banilor negri la suprafață și echilibrarea bugetului de stat.
|Reforma Administrativă
|Risipă în aparatul bugetar; proceduri inutile care sufocă privatul.
|Tăierea cheltuielilor neesențiale, digitalizare și criterii stricte de performanță.
|Reducerea costurilor aparatului public și deblocarea antreprenorilor.
|Protecție Socială
|Subvenții generalizate (ex: plafonarea energiei pentru toți cetățenii).
|Trecerea la măsuri de sprijin chirurgicale, exclusiv pentru persoanele vulnerabile.
|Economii masive la buget destinate direct reducerii deficitului național.
Postarea integrală a lui Adrian Negrescu: „Pastila amară a stagnării temporare a puterii de cumpărare este prețul corect care trebuie plătit astăzi”
„România trebuie să renunțe la steroizii consumului pe datorie
Mesajul lansat astăzi de guvernatorul Mugur Isărescu pune pe masă o realitate extrem de dură. Nu ne putem finanța la nesfârșit consumul intern prin împrumuturi și deficite bugetare uriașe, fără a genera o inflație care să devoreze veniturile oamenilor.
Salvarea vine din absorbția totală și rapidă a fondurilor europene și a banilor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Aceste miliarde reprezintă o sursă de finanțare complet non-inflaționistă. De fapt, sunt singurele fonduri pe care ne putem baza, în prezent, pentru investiții.
În plus, este absolut necesară redirecționarea urgentă a cheltuielilor publice de la programele clientelare precum Anghel Saligny (stadioane, săli de sport, piste de biciclete, parcuri sătești, cămine culturale etc.) către marile proiecte de infrastructură de transport și energie. O autostradă nouă nu generează inflație, ci conectează o fabrică locală la o piață de desfacere mai largă, scăzând costurile de transport și stimulând afacerile reale.
În plus, prin absorbția banilor europeni împuști doi iepuri deodată. Banii europeni stabilizează cursul de schimb și finanțează dezvoltarea fără a crește dobânzile sau datoria publică națională la niveluri nesustenabile.
În paralel, statul trebuie să își asume colectarea reală a taxelor. Implementarea totală, fără blocaje tehnice, a sistemelor digitale precum e-Factura, e-TVA și e-Transport, cuplate cu o analiză de risc bazată pe inteligență artificială, este obligatorie. ANAF trebuie să aducă economia subterană la suprafață pentru a echilibra bugetul. Vestea bună este că aici chiar s-au făcut niște pași buni înainte.Nazare și Nica reușesc ceea ce n-au putut să facă ultimele guverne, să digitalizeze și să optimizeze operațiunile ANAF.
Mai e un aspect important care reiese din mesajul guvernatorului BNR. Nu poți impune austeritate sau prudență mediului privat dacă aparatul de stat continuă să risipească resurse în mod nejustificat.
Tăierea cheltuielilor neesențiale ale instituțiilor publice, de la bunuri și servicii până la achiziții ineficiente, trebuie însoțită de aplicarea unor criterii stricte de performanță în administrație. O birocrație redusă și complet digitalizată costă mult mai puțin și nu mai sufocă antreprenorii cu proceduri inutile.
În plus, Isărescu punctează corect efectul social profund negativ al politicilor anti-inflaționiste.
Scăderea salariilor în termeni reali lovește cel mai dur în clasele vulnerabile. Răspunsul statului nu mai poate fi reprezentat de subvențiile generalizate, oferite la grămadă pentru toată lumea.
De exemplu, plafonarea prețului la energie pentru absolut toți consumatorii a costat bugetul de stat miliarde de euro care puteau fi folosiți în alte sectoare.
Banii publici ar trebui direcționați exclusiv și direct către cetățenii cu adevărat vulnerabili, printr-o protecție socială chirurgicală. Restul economiilor pot merge direct spre reducerea deficitului bugetar.
În esență, impasul actual poate fi depășit doar dacă economia României renunță la steroizii consumului pe datorie. Pastila amară a stagnării temporare a puterii de cumpărare este prețul corect care trebuie plătit astăzi pentru a asigura o stabilitate financiară reală pentru viitor”, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de socializare.
