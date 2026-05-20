România se află într-un punct critic din punct de vedere economic, iar menținerea actualului model de dezvoltare bazat pe împrumuturi masive riscă să destabilizeze complet finanțele țării. Consultantul economic Adrian Negrescu a lansat un avertisment ferm, subliniind că țara noastră trebuie să renunțe urgent la steroizii consumului pe datorie.

Analiza sa vine în contextul conferinței de presă susținute marți, 19 mai 2026, de către guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu. Șeful BNR a prezentat ieri Raportul trimestrial privind inflația.

Conform consultantului, finanțarea nesfârșită a consumului intern prin deficite bugetare uriașe reprezintă o capcană periculoasă, deoarece această practică generează o inflație galopantă care devorează veniturile reale ale populației.

În acest sens, soluția salvatoare indicată este atragerea rapidă și integrală a fondurilor europene, precum și a sumelor alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Aceste miliarde de euro constituie o sursă de finanțare complet non-inflaționistă și reprezintă singurele resurse sigure pe care statul se poate baza în prezent pentru realizarea unor investiții durabile.

Consultantul economic afirmă că autoritățile de la București au obligația de a muta urgent fondurile de la programele cu tentă clientelară către marile proiecte de transport și energie. Programe precum Anghel Saligny, care finanțează stadioane, parcuri sătești sau cămine culturale, ar trebui trecute în plan secund, subliniază Adrian Negrescu.

În viziunea sa, construcția unei autostrăzi noi nu generează inflație, ci conectează direct fabricile locale la piețe de desfacere extinse, reducând costurile logistice și stimulând mediul de afaceri real.

De asemenea, atragerea banilor de la Bruxelles aduce avantaje multiple, stabilizând cursul de schimb și finanțând dezvoltarea națională fără a crește dobânzile sau datoria publică. În paralel, statul trebuie să îmbunătățească radical colectarea taxelor.

Expertul salută progresele tehnice recente și menționează că implementarea completă a sistemelor digitale, cum sunt e-Factura, e-TVA și e-Transport, susținute de inteligența artificială, este obligatorie pentru ca ANAF să scoată economia subterană la suprafață.

Adrian Negrescu atrage atenția că nu se poate pretinde prudență sau austeritate din partea companiilor private atâta timp cât instituțiile publice continuă să risipească resurse financiare în mod nejustificat. Reducerea cheltuielilor neesențiale ale statului, eliminarea achizițiilor ineficiente și aplicarea unor criterii stricte de performanță în administrație sunt măsuri administrative de importanță majoră.

O birocrație redusă și complet digitalizată ar diminua semnificativ cheltuielile publice și ar înceta să mai sufoce antreprenorii cu proceduri inutile.

Pe de altă parte, consultantul avertizează asupra efectelor sociale profund negative ale politicilor anti-inflaționiste, remarcând că scăderea salariilor reale lovește cel mai crunt în categoriile vulnerabile. Din acest motiv, răspunsul executivului nu mai poate consta în subvenții generalizate.

Plafonarea prețului la energie pentru toți consumatorii a secătuit bugetul cu miliarde de euro care puteau fi folosiți mult mai eficient.

În concluzie, Adrian Negrescu recomandă direcționarea ajutorului exclusiv către cetățenii cu adevărat vulnerabili, prin măsuri de protecție chirurgicale, acceptând faptul că o stagnare temporară a puterii de cumpărare este prețul corect pentru stabilitatea viitoare.

Pilon Economic (Analiză Expert) Problemă Identificată în Prezent Soluție Recomandată (Adrian Negrescu) Impact Estimativ în Economie Finanțarea Consumului Deficite uriașe acoperite prin credite, generând inflație. Renunțarea la steroizii datoriei; focalizare pe fonduri UE și PNRR. Finanțare non-inflaționistă și stabilizarea cursului de schimb. Investiții Publice Direcționarea banilor spre programe clientelare (ex: Anghel Saligny). Redirecționarea urgentă a fondurilor către transport și mari proiecte energetice. Reducerea costurilor logistice și stimularea reală a afacerilor interne. Politici Fiscale & Colectare Economie subterană extinsă și mecanisme administrative lente. Implementarea totală și fără blocaje a e-Factura, e-TVA și e-Transport (cu AI). Aducerea banilor negri la suprafață și echilibrarea bugetului de stat. Reforma Administrativă Risipă în aparatul bugetar; proceduri inutile care sufocă privatul. Tăierea cheltuielilor neesențiale, digitalizare și criterii stricte de performanță. Reducerea costurilor aparatului public și deblocarea antreprenorilor. Protecție Socială Subvenții generalizate (ex: plafonarea energiei pentru toți cetățenii). Trecerea la măsuri de sprijin chirurgicale, exclusiv pentru persoanele vulnerabile. Economii masive la buget destinate direct reducerii deficitului național.