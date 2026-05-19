Cristian Păun a explicat că problema fundamentală a României este dezechilibrul dintre veniturile și cheltuielile statului. Profesorul de la ASE afirmă că statul nu reușește să colecteze din taxe suficienți bani pentru a acoperi pensiile, salariile și asistența socială.

„Nu încasăm din economie taxe câte cheltuieli avem cu pensii, salarii și asistența socială. Nu mai vorbim de investiții, care în mare parte sunt făcute pe credite de la Uniunea Europeană sau pe finanțare nerambursabilă. Nici nu se pune problema să punem bani de la noi pentru așa ceva”, precizează acesta la Antena 3 CNN.

Potrivit acestuia, investițiile importante, precum autostrăzile sau spitalele, sunt realizate aproape exclusiv din fonduri europene sau din bani împrumutați.

Cristian Păun spune că România nu mai are spațiu pentru noi creșteri de cheltuieli fără majorarea deficitului bugetar.

Economistul avertizează că orice majorare de pensii sau salarii ar obliga statul să se împrumute și mai mult, în condițiile în care costurile finanțării sunt deja foarte ridicate.

„Orice majorare în momentul de față de cheltuieli din zona salarii, pensii, asistență socială devine imposibil de făcut fără să crești deficitul și mai mult. Și devine foarte nătâng, pentru că orice creștere de deficit înseamnă să te împrumuți, să te împrumuți la un risc enorm de mare pe care noi îl avem, ceea ce înseamnă un cost enorm de mare al împrumutului”, a explicat Păun.

Cristian Păun atrage atenția că România a ajuns să plătească aproximativ un miliard de euro lunar doar pentru dobânzile aferente împrumuturilor existente.

Ca pondere în economie, aceste costuri depășesc 3% din PIB, nivel comparat de economist cu întregul buget alocat educației.

Profesorul susține că actualul consum este susținut artificial prin datorie și avertizează că această strategie nu poate continua la nesfârșit. El consideră că statul trebuie să reducă cheltuielile și să renunțe la modelul economic bazat pe împrumuturi folosite pentru susținerea consumului.

Cristian Păun a declarat că menținerea acestui sistem reprezintă „calea sigură spre un faliment general”.

„Plătim, în momentul de față, cam un miliard de euro pe lună doar dobânzi. Ca să facem ce? Să venim din nou cu o creștere de pensii, salarii, asistență socială, să mai salvăm consumul? Un consum care, de fapt, e ținut într-un fel de perfuzii așa, artificiale – adică pe caiet, pe datorie. Cu dobânzile astea am ajuns să plătim pe dobânzi trei și ceva la sută din PIB. Adică cât bugetul pentru educație în România, ăla mai ciuntit, așa – nu mai vorbesc de cercetare și alte cele. Este calea sigură spre un faliment general. Și e clar că trebuie să facem ceva cu cheltuielile statului, pentru că nu putem să extragem încă o dată, repet, din economie resursele”, explică Păun.

Profesorul de la ASE a explicat și mecanismul prin care deficitul bugetar contribuie la creșterea inflației. Potrivit acestuia, atunci când statul se împrumută pentru a acoperi diferența dintre cheltuieli și venituri, în economie intră mai mulți bani care nu sunt susținuți de o producție reală.

Acești bani ajung în consum prin salarii, pensii și alte cheltuieli publice, ceea ce pune presiune pe prețuri. Cristian Păun afirmă că inflația poate fi redusă doar dacă autoritățile mențin disciplina fiscală și controlează cheltuielile statului.

Economistul avertizează însă că orice nou derapaj bugetar riscă să reactiveze presiunile inflaționiste și să adâncească problemele economice ale României.

„Ce înseamnă deficit? Înseamnă credit, înseamnă expansiune monetară. Mai mulți bani în economie, prin credit, credit guvernamental, jumătate internațional, la niște dobânzi colosale. Adică niște bani aruncați în economie din elicopter. Majoritatea merg către consum și care țin prețurile acestea într-o zonă. Lumea are bani, dar are bani iluzoriu, are bani pentru că acești bani, de fapt, noi îi împrumutăm. Ori asta nu trebuie să mai continue”, mai spune Cristian Păun. „Vrem, nu vrem, ne place, nu ne place, nu trebuie să mai continuăm modelul ăsta de dezvoltare, trebuie să ne întoarcem la unul mai real”, a adăugat acesta.