Guvernul accelerează plățile pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în contextul în care termenul limită pentru finalizarea obiectivelor majore de investiții se apropie rapid. Miercuri, 20 mai 2026, premierul interimar Ilie Bolojan a convocat o ședință de lucru crucială la Palatul Victoria pentru a analiza stadiul implementării programului și pentru a debloca fondurile necesare.

În cadrul acestei reuniuni guvernamentale, șeful Executivului de la București a cerut în mod expres tuturor coordonatorilor de investiții și reforme să analizeze urgent necesarul de finanțare complementar de la bugetul de stat. Această măsură esențială are rolul de a completa fondurile europene destinate proiectelor aflate în derulare.

Pe baza acestor date centralizate, Ministerul Finanțelor va asigura resursele bugetare vitale pentru menținerea unui flux continuu al plăților către beneficiari. Reprezentanții Guvernului au precizat că la nivelul instituțiilor se vor realiza ajustări organizatorice menite să garanteze resursa umană necesară pentru verificarea rapidă a cererilor de plată.

În plus, ministerele care înregistrează întârzieri evidente vor primi sprijin direct din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Reuniunea de lucru a vizat proiecte importante din educație, sănătate, administrație, lucrări publice, energie, economie, digitalizare, dar și reforme privind decarbonizarea, transportul feroviar și salarizarea unitară din sistemul bugetar.

„Stadiul proiectelor şi investiţiilor derulate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) a fost analizat astăzi, la Palatul Victoria, într-o întâlnire de lucru coordonată de prim-ministrul Ilie Bolojan. Au fost analizate proiectele de investiţii din domeniile educaţiei, sănătăţii, lucrărilor publice, energiei, economiei şi digitalizării, precum şi reformele privind decarbonizarea, reducerea întârzierilor înregistrate în transportul feroviar, salarizarea din sistemul bugetar”, se arată în comunicatul oficial transmis de Guvern.

O atenție deosebită a fost acordată situației speciale de la Ministerul Sănătății, unde se înregistrează blocaje în derularea procedurilor administrative.

Analiza guvernamentală a demonstrat că această instituție are nevoie de promovarea în regim de urgență a mai multor Hotărâri de Guvern restante.

Documentele sunt considerate esențiale pentru asigurarea plăților și continuarea eficientă a lucrărilor pe șantiere.

Oficialii Executivului au subliniat că adoptarea rapidă a actelor normative reprezintă un factor fundamental pentru ca spitalele finanțate prin PNRR să fie finalizate până la sfârșitul lunii august, conform calendarului asumat în fața partenerilor europeni.

Pe lângă gestionarea problemelor interne, Executivul se pregătește pentru o misiune oficială decisivă în plan extern. Ministerele implicate și-au coordonat informațiile în vederea negocierilor programate să aibă loc pe 22 mai la Bruxelles cu reprezentanții Comisiei Europene.

Tema centrală a discuțiilor va fi versiunea finală a PNRR. Reprezentanții Executivului au explicat că obiectivul strategic al României este valorificarea integrală a fondurilor disponibile.

„Tema o reprezintă versiunea finală a PNRR, iar obiectivul Guvernului României este să valorifice integral fondurile disponibile pentru proiectele de investiţii, atât cele nerambursabile, cât şi componenta de împrumut”, a mai transmis astăzi Guvernul.

Odată cu aprobarea, în cursul săptămânii trecute, a cererii de plată numărul 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro, gradul de implementare a depășit 60%.

Pentru finalizarea PNRR, România mai are de atras o sumă brută de aproximativ 10 miliarde de euro prin cererile 5 și 6, care includ granturi și împrumuturi.

La ședința condusă astăzi de premierul Ilie Bolojan au mai participat vicepremierul Oana Gheorghiu și miniștrii Alexandru Nazare, Dragoș Pîslaru, Radu Miruță, Cseke Attila, Mihai Dimian și Irineu Darău.

Indicator / Aspect cheie Detalii și Status Implementare Obiectiv / Termen Limită Coordonator ședință Premierul interimar Ilie Bolojan Palatul Victoria (20 mai 2026) Situație critică Ministerul Sănătății (Hotărâri de Guvern restante) Finalizarea spitalelor (31 august 2026) Măsură financiară Suplimentare de la bugetul de stat pentru fluxul de plăți Asigurată prin Ministerul Finanțelor Suport instituțional MIPE va sprijini logistic ministerele cu întârzieri Ajustări de personal pentru verificarea cererilor Următorul pas extern Negocieri oficiale cu Comisia Europeană Bruxelles (22 mai 2026) Grad actual de absorbție Peste 60% (După aprobarea Cererii 4 — 2,62 mld. €) Total fonduri asigurate istoric Sursă financiară rămasă ~10 miliarde de euro (Suma brută rămasă de atras) Cererile de plată numărul 5 și 6