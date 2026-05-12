Virgil Popescu, replică dură pentru George Simion: „Vrea să intre în haita băieților deștepți din energie”
Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, a lansat marți, 12 mai 2026, un nou atac virulent la adresa președintelui AUR, George Simion, pe care îl acuză de manipulare și de tentativă de a implementa o nouă „schemă de prăduire” a companiilor profitabile din sectorul energetic românesc.
Reacția vine ca răspuns la criticile aduse de liderul AUR privind situația Complexului Energetic Oltenia (CEO), Virgil Popescu susținând că, la preluarea mandatului, a găsit compania într-o stare de colaps financiar și tehnic.
Radiografia unui dezastru moștenit la CEO. Compania avea datorii de sute de milioane de lei
Virgil Popescu a explicat pe Facebook că acuzațiile care i se aduc în prezent privind situația de la CE Oltenia sunt nefondate, subliniind că el nu a creat criza, ci a moștenit-o. Potrivit fostului ministru, la momentul preluării portofoliului Energiei, complexul era într-o stare avansată de degradare, fiind „sleit și căpușat”, fapt ce punea în pericol siguranța financiară a mii de familii de mineri.
Acesta a punctat faptul că managementul anterior adusese compania strategică într-o gaură financiară de peste 640 de milioane de lei.
Virgil Popescu a enumerat cauzele acestui declin: contracte dezavantajoase semnate în defavoarea CEO, creanțe neîncasate de la clienți aflați în insolvență, neplata certificatelor de dioxid de carbon și o gestionare defectuoasă a resurselor financiare.
Fostul oficial a ținut să precizeze că aceste nereguli nu sunt simple opinii politice, ci fapte confirmate de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a menținut raportul Corpului de Control al Ministrului Energiei din anul 2020. Ca urmare a acestor constatări, au fost sesizate organele de anchetă, fiind deschise dosare penale la Parchet pentru cei care au girat dezastrul.
Planul de salvare a necesitat investiții de miliarde de euro și „negocieri dure” la Bruxelles
În ciuda situației critice, Virgil Popescu susține că a reușit să stabilizeze compania prin atragerea unor fonduri record. El a amintit că, pe parcursul mandatului său, a asigurat peste 2,66 miliarde de euro pentru viitorul Complexului Energetic Oltenia, bani destinați în principal modernizării și tranziției către energie verde.
Fostul ministru a detaliat etapele acestui proces de salvare, începând cu februarie 2020, când a fost aprobată ordonanța pentru ajutorul de salvare în valoare de 1,2 miliarde de lei, necesară pentru achiziția certificatelor de CO2 pe anul 2019.
Ulterior, în aprilie 2021, a fost aprobat un grant de peste 664 de milioane de lei. Virgil Popescu a subliniat că negocierile cu Comisia Europeană pentru programul de restructurare au fost unele dure, finalizându-se în ianuarie 2022 cu aprobarea unui ajutor total de 2,66 miliarde euro.
Acest plan include construcția a opt parcuri fotovoltaice cu o capacitate de 735 MW și a două centrale pe gaze la Turceni și Ișalnița, care să asigure locuri de muncă și stabilitate pe termen lung.
Atac direct la George Simion. Liderul AUR este acuzat de „rusofilie” și de interese obscure
Virgil Popescu l-a interpelat direct pe George Simion, întrebându-l retoric ce soluții ar fi adoptat acesta în momentele critice ale companiei. Fostul ministru a catalogat propunerea liderului AUR de a include CE Oltenia într-un holding alături de Hidroelectrica și Nuclearelectrica drept o tentativă ticăloasă de a „sifona” banii din companiile de stat profitabile.
În viziunea lui Popescu, o astfel de structură masivă ar servi doar la ascunderea fluxurilor financiare și ar duce, în final, la creșterea facturilor plătite de cetățeni.
Mai mult, liberalul l-a etichetat pe Simion drept „rusofil” și „extremist”, acuzându-l că urmărește blocarea unor proiecte strategice naționale, cum ar fi construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă.
Virgil Popescu a criticat și poziția liderului AUR față de Green Deal, susținând că, deși nu este un fan necondiționat al acestui pact, soluția nu este suspendarea lui, ci cooperarea și investițiile accelerate. El a concluzionat că președintele AUR rămâne un personaj „toxic” care încearcă să vândă iluzii românilor în timp ce sabotează interesele energetice ale țării.
Se importă produse din China, deși există un producător local în Târgu Jiu: „Simioane sunt băieții tăi deștepți? Situația asta îți convine?”
În finalul intervenției sale, fostul ministru a ridicat semne de întrebare cu privire la anumite practici comerciale curente de la CE Oltenia. El s-a arătat intrigat de faptul că, deși la Târgu Jiu există un producător local de benzi transportoare din cauciuc, compania preferă să importe aceste produse din China.
Virgil Popescu a sugerat că aceste importuri s-ar realiza prin firme paravan, cu doar câțiva angajați, și l-a întrebat public pe George Simion dacă nu cumva aceștia sunt noii „băieți deștepți” pe care liderul AUR îi protejează.
Fostul ministru a promis că va continua să apere interesele energetice ale României și din postura de membru al Parlamentului European, unde se va opune acțiunilor pe care le consideră extremiste și dăunătoare stabilității naționale.
|Categorie
|Detalii și Sume
|Scopul Măsurii
|Situația la preluare
|Datorii de peste 640 milioane lei
|Acoperirea pierderilor generate de „băieții deștepți”.
|Ajutor de Salvare (2020)
|1,2 miliarde lei (OUG 12/2020)
|Achiziția certificatelor de CO2 pentru anul 2019.
|Ajutor Stat/Grant (2021)
|664,1 milioane lei
|Asigurarea resurselor pentru continuitatea activității.
|Pachet Restructurare CE
|2,66 miliarde euro
|Finanțare nerambursabilă, împrumuturi și capital.
|Investiții Verzi (Plan)
|735 MW (8 parcuri fotovoltaice)
|Tranziția către energie regenerabilă pe halde și terenuri degradate.
|Investiții Gaze (Plan)
|1.325 MW (Centrale Turceni și Ișalnița)
|Înlocuirea capacităților pe cărbune cu unități pe gaz.
|Acuzații la adresa AUR
|Proiectul „Holdingul Energetic”
|Alertă privind riscul de „prăduire” a companiilor de stat.
|Suspiciuni Importuri
|Benzi transportoare din China
|Investigarea marginalizării producătorilor locali din Gorj.
Postarea integrală a lui Virgil Popescu
„Despre jaful de la CE Oltenia și planul lui Simion de a îmbunătăți schema de prăduire a companiilor profitabile din energie!!!
Văd că sunt acuzat astăzi pentru situația de la CE Oltenia. Dar adevărul este simplu: eu nu am creat problema, eu am găsit-o!
Când am preluat și portofoliul Energiei am găsit Complexul Energetic Oltenia sleit, căpușat, cu un risc ridicat de a lăsa fără o pâine pe masă multe familii de mineri! Vorbim de o companie strategică care a fost adusă în pragul colapsului, cu o gaură de peste 640 de milioane de lei și obligații neplătite. A fost rezultatul anilor în care „băieții deștepți” au fost conectați la banii publici. Cum s-au acumulat datorii de peste 640 milioane de lei?
- Prin contracte dezavantajoase care au fost încheiate în defavoarea CEO;
- Prin creanțe și insolvența clienților;
- Prin neplata certificatele de CO2;
- Prin nepăsare și sifonare a banilor!
Nu o spun eu! A confirmat Înalta Curte de Casație care a menținut, prin decizie definitivă, Raportul Corpului de Control al Ministrului Energiei, în 2020.
Și în ciuda dezastrului financiar pe care l-am găsit, am reușit să redresez CEO. După ce am constatat care este gaura s-au sesizat autoritățile competente să cerceteze, a fost deschis dosar la Parchet, iar conducerea care a girat dezastrul a fost schimbată.
După care am trecut la treabă. Cât am fost ministru al Energiei, am adus 2,66 miliarde de euro pentru viitorul companiei, investiții în parcuri fotovoltaice și centrale pe gaz.
Să detaliez puțin!
În luna februarie 2020 a fost aprobată Ordonanța de Urgență pentru acordarea ajutorului de salvare a Complexului Energetic Oltenia. A fost vorba de 1,2 miliarde de lei pentru achiziționarea certificatelor de CO2 pe anul 2019.
Simioane tu ce-ai fi făcut atunci? Le-ai fi dat banii ca să le dai o gură de oxigen, să salvezi existența de zi cu zi a minerilor și familiile acestora sau te-ai fi dus să negociezi Green Deal la Bruxelles?
În luna aprilie 2021, în urma planului agreat cu Comisia Europeană, alături de colegii din Guvern am aprobat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societății ”Complexul Energetic Oltenia”- SA.
Drept urmare, Ministerul Finanțelor a alocat sub formă de grant, la solicitarea Ministerului Energiei, suma de 664.106 mii lei, în scopul asigurării resurselor necesare acordării ajutorului de stat, Societății Complexul Energetic Oltenia SA. Suma a fost asigurată de Ministerul Finanțelor din venituri rezultate din privatizare, pentru achiziția parțială de certificate de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2020.
Continui să întreb: ce ai fi făcut Simioane? Că tot ești acum mare ”vizionar”!
În timp ce găseam soluții concrete, am făcut negocieri dure cu cei de la Comisia Europeană pentru a continua procesul de salvare al CEO!
Negocierea cu Comisia Europeană a programului de restructurare s-a terminat pe 26 ianuarie 2022 și am obținut un ajutor de restructurare în valoare de până la 2,66 miliarde euro!
Pentru că era normal să facem un program de restructurare pentru a moderniza și pentru a opri jaful!
Tu ce ai fi făcut Simioane? Ai fi refuzat negocierile și ai fi lăsat CEO să fie îngropată definitiv, cu tot cu cărbune?
Eu nu am venit cu promisiuni, ci un plan real care să asigure locuri de muncă și stabilitate pe termen lung. Cu banii aceștia trebuiau construite 8 parcuri fotovoltaice pe halde și terenuri nefolosite, totalizând 735 MW și realizate două centrale pe gaze, la Turceni și Ișalnița, cu o capacitate totală de 1.325 MW.
Ca să fiu și mai exact:
”Prin Decizia C (2022) 553 final din 26.01.2022 privind ajutorul de stat SA 59974-2021/C (ex 2020/N, ex 2020/PN) care a fost implementat parțial de către România pentru Complexul Energetic Oltenia SA, Comisia Europeană a autorizat un ajutor de restructurare în favoarea Complexului Energetic Oltenia care constă în:
- transfer nerambursabil – grant pentru finanțarea achiziției de certificate de gaze cu efect de seră, în valoare totală de 1.090 milioane euro, din care 241,4 milioane euro, grant acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societății ”Complexul Energetic Oltenia” SA, cu modificările și completările ulterioare,
- împrumut cu garanție de stat în valoare de 195,8 milioane euro, pentru finanțarea capitalului de lucru,
- aport la capitalul social al Complexului Energetic Oltenia,
- transformarea în grant a ajutorului de salvare, în valoare de 251.046,025 mii euro, acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.128/2021;
Potrivit Deciziei C (2022) 553 final, grantul de 1.090 de milioane de euro va finanța achiziția certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră aferente perioadei 2021-2025”.
După care, în martie 2023 alături de colegii din Guvern am aprobat un nou ajutor de stat pentru restructurare, sub formă de grant, în valoare de 449,1 milioane lei pentru anul 2023. Fondurile au fost destinate în principal plății certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS).
Simioane înțelegi tu ceva din toate astea?!?
Problema reală de azi este întârzierea proiectelor începute atunci. Iar rusofilul Simion vrea să intre și el în haita băieților deștepți printr-un așa zisa includere a Complexului Energetic Oltenia într-un holding cu Hidroelectrica și Nuclearelectrica. Practic vrea ca printr-o altă structură masivă să se poată ascunde mai ușor modul în care s-ar putea scurge banii de la companii profitabile! Cât de ticălos poți să fi ca să vinzi iluzii românilor, să pui în cârca mea un dezastru care nu îmi aparține, doar ca să justifici o nouă schemă de prăduire, care ar încărca și mai mult facturile la energie ale cetățenilor? Rușinos! Scandalos! Chiar ai primit temă să blochezi și construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă? De asta propui acest holding?
Și ca să își arate euroscepticismul Simion a cerut și suspendarea Green Deal! Nu sunt eu un fan al Green Deal, dar caut soluții precum cooperarea, realizarea investițiilor în ritm alert și accelerarea proceselor prin care creștem producția de energie verde. Președintele AUR a fost, este și va rămâne un personaj extrem de toxic. Care acum vrea să fure și curent!
Chiar și din Parlamentul European voi apăra, cu susținerea colegilor din PPE, interesele energetice ale României, ale românilor, care sunt atacate inclusiv de extremiștii conduși de rusofilul Simion!
P.S. Oare de ce în condițiile în care există un producător local din Târgu Jiu totuși se importă benzi transportoare de cauciuc, din China, prin firme care au doar câțiva angajați? Simioane sunt băieții tăi deștepți? Situația asta îți convine?
Dați mai departe acest mesaj, pentru că acesta este adevărul despre ce se întâmplă azi la CE Oltenia!”, este mesajul postat de Virgil Popescu pe pagina sa de Facebook.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.