Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, a lansat marți, 12 mai 2026, un nou atac virulent la adresa președintelui AUR, George Simion, pe care îl acuză de manipulare și de tentativă de a implementa o nouă „schemă de prăduire” a companiilor profitabile din sectorul energetic românesc.

Reacția vine ca răspuns la criticile aduse de liderul AUR privind situația Complexului Energetic Oltenia (CEO), Virgil Popescu susținând că, la preluarea mandatului, a găsit compania într-o stare de colaps financiar și tehnic.

Virgil Popescu a explicat pe Facebook că acuzațiile care i se aduc în prezent privind situația de la CE Oltenia sunt nefondate, subliniind că el nu a creat criza, ci a moștenit-o. Potrivit fostului ministru, la momentul preluării portofoliului Energiei, complexul era într-o stare avansată de degradare, fiind „sleit și căpușat”, fapt ce punea în pericol siguranța financiară a mii de familii de mineri.

Acesta a punctat faptul că managementul anterior adusese compania strategică într-o gaură financiară de peste 640 de milioane de lei.

Virgil Popescu a enumerat cauzele acestui declin: contracte dezavantajoase semnate în defavoarea CEO, creanțe neîncasate de la clienți aflați în insolvență, neplata certificatelor de dioxid de carbon și o gestionare defectuoasă a resurselor financiare.

Fostul oficial a ținut să precizeze că aceste nereguli nu sunt simple opinii politice, ci fapte confirmate de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a menținut raportul Corpului de Control al Ministrului Energiei din anul 2020. Ca urmare a acestor constatări, au fost sesizate organele de anchetă, fiind deschise dosare penale la Parchet pentru cei care au girat dezastrul.

În ciuda situației critice, Virgil Popescu susține că a reușit să stabilizeze compania prin atragerea unor fonduri record. El a amintit că, pe parcursul mandatului său, a asigurat peste 2,66 miliarde de euro pentru viitorul Complexului Energetic Oltenia, bani destinați în principal modernizării și tranziției către energie verde.

Fostul ministru a detaliat etapele acestui proces de salvare, începând cu februarie 2020, când a fost aprobată ordonanța pentru ajutorul de salvare în valoare de 1,2 miliarde de lei, necesară pentru achiziția certificatelor de CO2 pe anul 2019.

Ulterior, în aprilie 2021, a fost aprobat un grant de peste 664 de milioane de lei. Virgil Popescu a subliniat că negocierile cu Comisia Europeană pentru programul de restructurare au fost unele dure, finalizându-se în ianuarie 2022 cu aprobarea unui ajutor total de 2,66 miliarde euro.

Acest plan include construcția a opt parcuri fotovoltaice cu o capacitate de 735 MW și a două centrale pe gaze la Turceni și Ișalnița, care să asigure locuri de muncă și stabilitate pe termen lung.

Virgil Popescu l-a interpelat direct pe George Simion, întrebându-l retoric ce soluții ar fi adoptat acesta în momentele critice ale companiei. Fostul ministru a catalogat propunerea liderului AUR de a include CE Oltenia într-un holding alături de Hidroelectrica și Nuclearelectrica drept o tentativă ticăloasă de a „sifona” banii din companiile de stat profitabile.

În viziunea lui Popescu, o astfel de structură masivă ar servi doar la ascunderea fluxurilor financiare și ar duce, în final, la creșterea facturilor plătite de cetățeni.

Mai mult, liberalul l-a etichetat pe Simion drept „rusofil” și „extremist”, acuzându-l că urmărește blocarea unor proiecte strategice naționale, cum ar fi construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă.

Virgil Popescu a criticat și poziția liderului AUR față de Green Deal, susținând că, deși nu este un fan necondiționat al acestui pact, soluția nu este suspendarea lui, ci cooperarea și investițiile accelerate. El a concluzionat că președintele AUR rămâne un personaj „toxic” care încearcă să vândă iluzii românilor în timp ce sabotează interesele energetice ale țării.

În finalul intervenției sale, fostul ministru a ridicat semne de întrebare cu privire la anumite practici comerciale curente de la CE Oltenia. El s-a arătat intrigat de faptul că, deși la Târgu Jiu există un producător local de benzi transportoare din cauciuc, compania preferă să importe aceste produse din China.

Virgil Popescu a sugerat că aceste importuri s-ar realiza prin firme paravan, cu doar câțiva angajați, și l-a întrebat public pe George Simion dacă nu cumva aceștia sunt noii „băieți deștepți” pe care liderul AUR îi protejează.

Fostul ministru a promis că va continua să apere interesele energetice ale României și din postura de membru al Parlamentului European, unde se va opune acțiunilor pe care le consideră extremiste și dăunătoare stabilității naționale.

Categorie Detalii și Sume Scopul Măsurii Situația la preluare Datorii de peste 640 milioane lei Acoperirea pierderilor generate de „băieții deștepți”. Ajutor de Salvare (2020) 1,2 miliarde lei (OUG 12/2020) Achiziția certificatelor de CO2 pentru anul 2019. Ajutor Stat/Grant (2021) 664,1 milioane lei Asigurarea resurselor pentru continuitatea activității. Pachet Restructurare CE 2,66 miliarde euro Finanțare nerambursabilă, împrumuturi și capital. Investiții Verzi (Plan) 735 MW (8 parcuri fotovoltaice) Tranziția către energie regenerabilă pe halde și terenuri degradate. Investiții Gaze (Plan) 1.325 MW (Centrale Turceni și Ișalnița) Înlocuirea capacităților pe cărbune cu unități pe gaz. Acuzații la adresa AUR Proiectul „Holdingul Energetic” Alertă privind riscul de „prăduire” a companiilor de stat. Suspiciuni Importuri Benzi transportoare din China Investigarea marginalizării producătorilor locali din Gorj.