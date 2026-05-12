Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat că statul se confruntă cu dificultăți majore în recuperarea unor datorii fiscale acumulate de zeci de mii de firme.

Potrivit acestuia, aproximativ 80.000 de societăți comerciale au restanțe totale de 2,3 miliarde de lei la bugetul de stat, însă recuperarea sumelor este aproape imposibilă deoarece respectivele firme nu mai dețin conturi bancare active.

„O să vă dau o cifră: 2,3 miliarde lei datorii la bugetul de stat pe care societăţi comerciale care au avut cont bancar nu le plătesc, deoarece nu mai au cont bancar în prezent şi nu pot avea popriri. În jur de 80.000. Nu putem profilele astea de contribuabili să le tratăm la fel cu cei care îşi plătesc taxele, ba chiar cu două zile mai devreme, să fie siguri că au intrat banii”, a afirmat Adrian Nica.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței oficiale de lansare a Asociației de Fiscalitate Internațională – IFA România.

Șeful Fiscului a precizat că instituția desfășoară în această perioadă o amplă analiză de risc pentru identificarea firmelor și contribuabililor considerați problematici din punct de vedere fiscal.

Potrivit lui Adrian Nica, până în prezent au fost identificați aproximativ 12.000 de contribuabili cu profil de risc foarte ridicat.

„Încercăm să cunoaştem contribuabilii. În această lună, la nivelul ANAF, am avut o analiză de risc centralizată, unde am identificat până acum în jur de 12.000 de contribuabili cu un profil de risc foarte ridicat.”

Acesta a precizat însă că identificarea unui profil de risc nu înseamnă automat aplicarea imediată a măsurilor de executare silită.

„Asta nu înseamnă că o să trimitem imediat sechestre de conturi şi toate cele. Suntem într-un proces de pregătire cu colegii pentru a verifica dacă ceea ce am făcut cu robotul, ca să zic mai plastic, se confirmă în teren. Asta vom face pas cu pas.”

Adrian Nica a afirmat că instituția trebuie să facă o diferență clară între contribuabilii care își plătesc obligațiile fiscale și cei care aleg să evite plata taxelor.

„Să ştiţi că ANAF are nevoie să-şi împartă contribuabilii între contribuabili oneşti şi contribuabili care aleg altă cale. Este vorba de alegeri.”

Șeful ANAF a oferit și exemple de situații considerate suspecte de autorități.

„Să ştiţi că este îngrijorător pentru ANAF când în presă apare o ştire legată de 7000 de contribuabili la aceeaşi adresă şi toţi au acelaşi expert contabil.”

Acesta susține că digitalizarea și noile instrumente de analiză vor ajuta instituția să cunoască mai bine comportamentul fiscal al contribuabililor.

„Sunt ferm convins că digitalizarea va aduce pentru ANAF cunoaşterea contribuabilului. Pe măsură ce vom cunoaşte contribuabilul – în luna asta, primii 12.000 – vom reuşi să vă tratăm aşa cum vă doriţi şi cum aţi optat”, a declarat Adrian Nica.

Președintele ANAF susține că unele societăți sunt înființate încă de la început cu scopul de a acumula datorii și de a intra ulterior în insolvență.

„Sunt contribuabili care din start îşi înfiinţează scheme de fraudă.”

Acesta a explicat că instituția urmărește mai mulți indicatori de pre-insolvență pentru identificarea firmelor cu risc fiscal ridicat.

„Am pus indicatori de pre-insolvenţă. Spre exemplu, o companie care are profitabilitate lucrând cu statul de peste 40% faţă de preţul mediu, să spun aşa, de profitabilitatea medie în domeniu, are eşalonare de plată la ANAF, n-are niciun activ pe această firmă, arată clar că ea e construită să intre la un moment dat în insolvenţă cu ce datorii are.”

Potrivit lui Adrian Nica, pentru ANAF devine tot mai importantă identificarea beneficiarilor reali ai banilor proveniți din astfel de scheme.

„E un capăt de conductă, aşa cum îi spunem noi. Pentru ANAF devine o provocare să stabilim cine e beneficiarul real al banilor.”

Șeful instituției a anunțat că ANAF lucrează la dezvoltarea unui sistem propriu de inteligență artificială pentru analiza comportamentului fiscal și identificarea riscurilor.

„Cu modelul de AI definit la nivelul ANAF, internalizat, deci nu folosim un AI clasic, ne dezvoltăm unul propriu, şi sunt ferm convins că în următoarele 3 – 4 luni dumneavoastră o să vedeţi efectele benefice.”

Acesta a admis însă că există situații în care contribuabili corecți pot ajunge să fie asociați cu cei suspectați de nereguli.

„Uneori ne iese, alteori nu. Nimereşti peste contribuabili oneşti şi îi asimilăm cu ceilalţi. De ce? Nu ştiu să vă răspund la asta.”

Declarațiile au fost făcute la evenimentul oficial de lansare a IFA România, organizație afiliată la International Fiscal Association (IFA Global), una dintre cele mai importante structuri internaționale dedicate fiscalității, cu sediul în Olanda.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, consultanți fiscali, antreprenori, economiști și specialiști din domeniul fiscalității internaționale.

Potrivit organizatorilor, IFA România își propune să devină o platformă independentă de dialog între autorități, mediul academic și sectorul privat, într-un context economic și fiscal aflat într-o continuă schimbare.