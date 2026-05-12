Gazul românesc ar putea susține relansarea industriei naționale. România face un nou pas către consolidarea independenței energetice și dezvoltarea industriei naționale. Un proiect legislativ adoptat recent în Senat propune un pachet amplu de facilități fiscale pentru companiile care investesc în industrii ce utilizează gaz natural extras din România.

Inițiativa vizează stimularea sectoarelor strategice precum petrochimia, producția de îngrășăminte pentru agricultură, industria farmaceutică și alte ramuri industriale cu consum ridicat de gaze naturale. Susținătorii proiectului consideră că resursele energetice ale țării trebuie valorificate în economia locală, prin producție internă și crearea de locuri de muncă, nu doar prin exportul materiei prime.

Proiectul legislativ aprobat de Senat introduce mai multe măsuri de sprijin pentru investitorii care dezvoltă capacități industriale în România. Printre cele mai importante prevederi se numără:

scutirea de impozit timp de cinci ani pentru profitul reinvestit în industria chimică bazată pe gaze naturale;

amortizare accelerată de până la 65% din valoarea investiției încă din primul an;

scutiri de taxe pentru clădiri și terenuri utilizate în noile proiecte industriale;

facilități pentru dezvoltarea unor noi unități petrochimice și industriale.

Potrivit inițiatorilor, măsurile au rolul de a atrage capital în producția internă și de a transforma gazul românesc într-un avantaj economic competitiv pentru România.

Deputatul PSD Bogdan Ivan a declarat că România trebuie să își schimbe strategia privind utilizarea resurselor naturale și să încurajeze dezvoltarea industriilor care pot genera valoare adăugată pe plan intern.

Acesta susține că exportul de resurse brute reduce potențialul economic al țării și poate conduce la situații în care România importă ulterior produse finite realizate din propriile resurse, la costuri mai ridicate.

În opinia sa, investițiile în industria chimică și petrochimică pot contribui la dezvoltarea economiei, la crearea de noi locuri de muncă și la reducerea dependenței de importuri în sectoare esențiale.

”Astăzi, Senatul a adoptat proiectul care sprijină investițiile în industria românească bazată pe gaz românesc: petrochimie, îngrășăminte pentru agricultură, industrie farmaceutică și producție internă. Concret:

scutire de impozit timp de 5 ani pentru profitul reinvestit în industria chimică bazată pe gaze naturale

amortizare superaccelerată: până la 65% din investiție amortizată în primul an

scutiri de impozit pe clădiri și terenuri pentru maximum 5 ani

facilități pentru investiții în noi capacități industriale și petrochimice”, mai spune acesta.

România se află printre statele europene cu resurse importante de gaze naturale, iar dezbaterea privind utilizarea acestora a devenit tot mai intensă în ultimii ani. Specialiștii din domeniul energetic consideră că valorificarea gazului în producția internă poate aduce beneficii economice semnificative:

dezvoltarea industriei petrochimice;

creșterea producției de îngrășăminte pentru agricultură;

atragerea investițiilor în industrie;

reducerea deficitului comercial;

crearea de locuri de muncă stabile;

creșterea competitivității economiei românești.

În contextul instabilității pieței energetice europene, dezvoltarea unor capacități industriale bazate pe resurse interne este văzută de mulți analiști drept o componentă importantă a securității economice și energetice.

După adoptarea în Senat, proiectul legislativ urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților, care este forul decizional. Dacă legea va fi aprobată în forma finală, investitorii interesați de dezvoltarea unor capacități industriale bazate pe gaz natural ar putea beneficia de unul dintre cele mai consistente pachete de stimulente fiscale din ultimii ani.

Susținătorii inițiativei afirmă că măsurile propuse pot transforma România într-un centru regional important pentru industria chimică și petrochimică, folosind resursele energetice naționale pentru dezvoltarea economiei interne.