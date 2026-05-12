Din ce partide va fi compus noul guvern al României? Problema a fost dezbătută în cadrul podcastului realizat de Robert Turcescu, difuzat luni pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Invitat a fost Adrian Severin, fost ministru de Externe, care a oferit o perspectivă pragmatică asupra viitoarei configurații de la Palatul Victoria.
Argumente pentru un guvern care să includă AUR
Adrian Severin consideră că, având în vedere rezultatele electorale și dorința electoratului exprimată prin vot, AUR ar fi un partid ce ar trebui să facă parte din alianța viitorului executiv.
Fostul diplomat subliniază că abordarea sa este una lipsită de subiectivism, bazată strict pe cifre și pe necesitatea de a oferi țării o guvernare stabilă.
„De pildă, să avem guvernul AUR, pentru că așa vrea poporul. Poporul a dar AUR-ului medalia de argint. Așa spun sondajele, nu sondajele votează, se votează la urne. Eu nu discut despre AUR cu dragoste sau cu ură.
Eu discut doar cu un creier rece, care are în vedere un singur lucru. Nu interesele AUR-ului sau nu interesele PSD-ului sau mai știu eu, ci interesele poporului român. Inclusiv acela de a avea un guvern”, a afirmat Adrian Severin.
Necesitatea rezolvării problemelor poporului român
Analiza fostului ministru de Externe pornește de la o premisă critică la adresa întregului spectru politic actual.
Severin atrage atenția că, dincolo de simpatiile sau antipatiile față de liderii partidelor, prioritatea zero trebuie să fie administrarea eficientă a țării și ieșirea din blocaj.
„Prima posibilitate de a forma, în condițiile date, în care, să spunem foarte clar, nu-mi place niciun partid, n-am încredere. Nu consider că vreunul îndeplinește criteriile pentru a fi numit partid, cu atât mai puțin nu cred că îndeplinește criterii pentru a fi numit un partid democratic sau criteriile pentru a fi un bun administrator al țării.
Spunând toate acestea, trebuie din bube, mucegaiuri și noroi să-i iscăm frumuseți și prețul noi. Să iscăm un guvern care să poată să ne rezolve problemele. Eu nu iubesc pe nimeni, eu doar îți spun că trebuie să ne rezolvăm problemele, să rezolvăm problemele acestui popor.
Cine iubește pe X, pe Y, să iasă din discuție. Cine are sentimente în acest moment de acest tip, nu are ce căuta în această discuție, pentru că nu poate aduce niciun fel de contribuție”, a mai precizat invitatul lui Robert Turcescu.
PSD ca element central, dar într-o formulă nouă
În viziunea lui Adrian Severin, fundamentul viitoarei coaliții ar trebui să fie Partidul Social Democrat, datorită scorului obținut, însă acesta exclude varianta continuării colaborării cu partenerii actuali de guvernare.
Severin este de părere că vechea formulă a eșuat și a generat crize multiple.
„La ora actuală, da, avem un partid care n-are 51%. Dar are majoritatea relativă și din punct de vedere principial. El ar trebui să fie numărul unu care să participe la guvernarea țării. Ăsta este PSD-ul. PSD-ul care nu are nici el majoritatea, dar care nu trebuie sub nicio formă să-și continue guvernarea cu vechea coaliție.
O veche coaliție împreună cu care a produs un dezastru și constituțional, o criză economică, tot ce vreți”, este de părere Adrian Severin.
PNL și USR ar trebui excluse din calculele puterii
Cea mai radicală parte a analizei se referă la excluderea Partidului Național Liberal și a Uniunii Salvați România din viitoarea schemă a puterii.
Adrian Severin îi consideră pe aceștia principalii responsabili pentru situația actuală a României și pledează pentru o schimbare de paradigmă la nivel de cabinet.
„Acest guvern a fost un guvern userist. Useristo-penelist. Nu e foarte clar din ce partid face parte, dar în orice caz ideologic și politic, el intră în sfera useristă.
Deci aceste partide, care sunt principalele vinovate, ar trebui scoase din joc. Fiind lăsat partidul care este vinovatul secundar. Ar trebui să-i scoatem pe toți, dar trebuie să rămână cineva”, a concluzionat fostul ministru în intervenția sa de pe evz.ro.
