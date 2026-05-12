Din ce partide va fi compus noul guvern al României? Problema a fost dezbătută în cadrul podcastului realizat de Robert Turcescu, difuzat luni pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Invitat a fost Adrian Severin, fost ministru de Externe, care a oferit o perspectivă pragmatică asupra viitoarei configurații de la Palatul Victoria.

Adrian Severin consideră că, având în vedere rezultatele electorale și dorința electoratului exprimată prin vot, AUR ar fi un partid ce ar trebui să facă parte din alianța viitorului executiv.

Fostul diplomat subliniază că abordarea sa este una lipsită de subiectivism, bazată strict pe cifre și pe necesitatea de a oferi țării o guvernare stabilă.

Analiza fostului ministru de Externe pornește de la o premisă critică la adresa întregului spectru politic actual.

Severin atrage atenția că, dincolo de simpatiile sau antipatiile față de liderii partidelor, prioritatea zero trebuie să fie administrarea eficientă a țării și ieșirea din blocaj.

„Prima posibilitate de a forma, în condițiile date, în care, să spunem foarte clar, nu-mi place niciun partid, n-am încredere. Nu consider că vreunul îndeplinește criteriile pentru a fi numit partid, cu atât mai puțin nu cred că îndeplinește criterii pentru a fi numit un partid democratic sau criteriile pentru a fi un bun administrator al țării. Spunând toate acestea, trebuie din bube, mucegaiuri și noroi să-i iscăm frumuseți și prețul noi. Să iscăm un guvern care să poată să ne rezolve problemele. Eu nu iubesc pe nimeni, eu doar îți spun că trebuie să ne rezolvăm problemele, să rezolvăm problemele acestui popor. Cine iubește pe X, pe Y, să iasă din discuție. Cine are sentimente în acest moment de acest tip, nu are ce căuta în această discuție, pentru că nu poate aduce niciun fel de contribuție”, a mai precizat invitatul lui Robert Turcescu.

În viziunea lui Adrian Severin, fundamentul viitoarei coaliții ar trebui să fie Partidul Social Democrat, datorită scorului obținut, însă acesta exclude varianta continuării colaborării cu partenerii actuali de guvernare.

Severin este de părere că vechea formulă a eșuat și a generat crize multiple.

„La ora actuală, da, avem un partid care n-are 51%. Dar are majoritatea relativă și din punct de vedere principial. El ar trebui să fie numărul unu care să participe la guvernarea țării. Ăsta este PSD-ul. PSD-ul care nu are nici el majoritatea, dar care nu trebuie sub nicio formă să-și continue guvernarea cu vechea coaliție. O veche coaliție împreună cu care a produs un dezastru și constituțional, o criză economică, tot ce vreți”, este de părere Adrian Severin.

Cea mai radicală parte a analizei se referă la excluderea Partidului Național Liberal și a Uniunii Salvați România din viitoarea schemă a puterii.

Adrian Severin îi consideră pe aceștia principalii responsabili pentru situația actuală a României și pledează pentru o schimbare de paradigmă la nivel de cabinet.