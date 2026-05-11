Virgil Popescu face dezvăluiri despre „jaful de la Gorj”
Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, a lansat luni, 11 mai 2026, un atac la adresa liderului AUR, George Simion, după gestul făcut de acesta la Târgu Jiu, când a mimat cătușe în fața camerelor de filmat, răspunzând unei întrebări despre statul de drept. Într-o postare publicată pe Facebook, Popescu a susținut că gestul lui Simion reprezintă „un autoportret” și a afirmat că un politician care mimează cătușe pentru adversarii politici nu face campanie electorală, ci transmite un mesaj incompatibil cu valorile democratice.
Fostul ministru a explicat că atunci când a vorbit despre un „cordon sanitar democratic” s-a referit la necesitatea izolării extremismului în viața politică, susținând că democrațiile europene au învățat că formațiunile și liderii pro-ruși nu ar trebui să ajungă la guvernare în state membre NATO și UE.
Virgil Popescu l-a acuzat pe liderul AUR că promovează violența și că a avut, de-a lungul timpului, comportamente controversate atât în Parlament, cât și la granița cu Republica Moldova, unde George Simion a fost declarat persoană indezirabilă.
George Simion, pus la punct de Popescu: Democrația nu se sperie de gesturi cu cătușe!
Referindu-se la situația energetică din 2022, în contextul războiului din Ucraina și al reducerii livrărilor de gaze rusești către Europa, Popescu a afirmat că, în perioada în care conducea Ministerul Energiei, România a trecut iarna fără raționalizări și fără întreruperi în alimentare. El a susținut că, în același timp, George Simion ar fi promovat mesaje apropiate de propaganda Kremlinului privind sancțiunile impuse Rusiei.
Europarlamentarul PPE a declarat că diferența dintre el și liderul AUR este că el „a apărat România” în momente dificile, în timp ce Simion ar fi apărat interesele unor actori ostili României. În finalul mesajului, Virgil Popescu a afirmat că democrația are instrumente pentru a combate extremismul, enumerând alegerile, instituțiile și dezbaterea publică, și a anunțat că marți va face „dezvăluiri despre jaful de la Gorj”.
„Simioane, gestul mâinilor legate ți se potrivește perfect. L-ai făcut la Târgu Jiu, în fața camerelor, ca răspuns la o întrebare despre statul de drept.
Un om care, întrebat despre democrație, mimează cătușe pentru adversarii politici, nu face campanie. Își face autoportretul.
Eu am vorbit despre un cordon sanitar democratic. Despre un principiu pe care toate democrațiile europene serioase l-au învățat pe pielea lor: extremiștii pro-ruși ca tine, care girează violența și amenință familiile oamenilor, nu au ce căuta la guvernarea unei țări NATO și UE. Punct. Asta nu e opinie personală, e ABC-ul apărării democrației.
Ai jucat și în Gorj un spectacol de mahala, așa cum ai făcut și în Parlamentul României, și la granița cu Republica Moldova, când ai fost declarat persoană indezirabilă.
𝘝𝘰𝘳𝘣𝘦ș𝘵𝘪 𝘥𝘦 𝘮𝘪𝘯𝘦𝘳𝘪𝘪 𝘥𝘪𝘯 𝘎𝘰𝘳𝘫? 𝘏𝘢𝘪 𝘴ă 𝘷𝘰𝘳𝘣𝘪𝘮. Î𝘯 2022, 𝘤â𝘯𝘥 𝘗𝘶𝘵𝘪𝘯, 𝘱𝘦 𝘤𝘢𝘳𝘦 î𝘭 𝘴𝘭𝘶𝘫𝘦ș𝘵𝘪 𝘧ă𝘳ă 𝘦𝘻𝘪𝘵𝘢𝘳𝘦, 𝘢 𝘵ă𝘪𝘢𝘵 𝘨𝘢𝘻𝘶𝘭 𝘌𝘶𝘳𝘰𝘱𝘦𝘪, 𝘦𝘶 𝘦𝘳𝘢𝘮 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘶𝘭 𝘌𝘯𝘦𝘳𝘨𝘪𝘦𝘪 ș𝘪 𝘢𝘮 ț𝘪𝘯𝘶𝘵 𝘙𝘰𝘮â𝘯𝘪𝘢 î𝘯 𝘱𝘪𝘤𝘪𝘰𝘢𝘳𝘦 – 𝘧ă𝘳ă 𝘳𝘢ț𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘻𝘢𝘳𝘦𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘶𝘮𝘶𝘭𝘶𝘪, 𝘧ă𝘳ă î𝘯𝘵𝘳𝘦𝘳𝘶𝘱𝘦𝘳𝘪 î𝘯 𝘢𝘭𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦, 𝘤𝘶 𝘰 𝘪𝘢𝘳𝘯ă 𝘵𝘳𝘦𝘤𝘶𝘵ă î𝘯 𝘴𝘪𝘨𝘶𝘳𝘢𝘯ță. 𝘈𝘵𝘶𝘯𝘤𝘪 𝘵𝘶 𝘤𝘦 𝘧ă𝘤𝘦𝘢𝘪? 𝘙𝘦𝘱𝘦𝘵𝘢𝘪 𝘯𝘢𝘳𝘢ț𝘪𝘶𝘯𝘪𝘭𝘦 𝘒𝘳𝘦𝘮𝘭𝘪𝘯𝘶𝘭𝘶𝘪 𝘥𝘦𝘴𝘱𝘳𝘦 „𝘴𝘢𝘯𝘤ț𝘪𝘶𝘯𝘪𝘭𝘦 𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘯𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘵𝘳𝘶𝘨 𝘱𝘦 𝘯𝘰𝘪, 𝘯𝘶 𝘱𝘦 𝘙𝘶𝘴𝘪𝘢”. 𝘈𝘴𝘵𝘢 𝘦 𝘥𝘪𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯ț𝘢 𝘥𝘪𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘯𝘰𝘪: 𝘦𝘶 𝘢𝘮 𝘢𝘱ă𝘳𝘢𝘵 𝘙𝘰𝘮â𝘯𝘪𝘢 𝘤â𝘯𝘥 𝘢 𝘧𝘰𝘴𝘵 𝘨𝘳𝘦𝘶, 𝘵𝘶 𝘢𝘪 𝘢𝘱ă𝘳𝘢𝘵 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘦𝘴𝘦𝘭𝘦 𝘤𝘦𝘭𝘰𝘳 𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘯𝘦 𝘢𝘮𝘦𝘯𝘪𝘯ță. 𝘖 𝘧𝘢𝘤 ș𝘪 𝘢𝘤𝘶𝘮, î𝘯 𝘤𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘦𝘶𝘳𝘰𝘱𝘢𝘳𝘭𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳 𝘗𝘗𝘌
Simioane, democrația nu se sperie de gesturi cu cătușe. Democrația, pe care de altfel tu nu o înțelegi, are instrumente – alegeri, instituții, dezbatere publică, cordon sanitar împotriva extremiștilor pro-ruși ca tine – și le va folosi. Pe toate.
𝗠â𝗶𝗻𝗲 𝘃ă 𝘃𝗼𝗶 𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗱𝗲𝘇𝘃ă𝗹𝘂𝗶𝗿𝗶 𝗱𝗲𝘀𝗽𝗿𝗲 𝗝𝗔𝗙𝗨𝗟 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗚𝗢𝗥𝗝”, este mesajul lui Popescu.
