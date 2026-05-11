Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, a lansat luni, 11 mai 2026, un atac la adresa liderului AUR, George Simion, după gestul făcut de acesta la Târgu Jiu, când a mimat cătușe în fața camerelor de filmat, răspunzând unei întrebări despre statul de drept. Într-o postare publicată pe Facebook, Popescu a susținut că gestul lui Simion reprezintă „un autoportret” și a afirmat că un politician care mimează cătușe pentru adversarii politici nu face campanie electorală, ci transmite un mesaj incompatibil cu valorile democratice.

Fostul ministru a explicat că atunci când a vorbit despre un „cordon sanitar democratic” s-a referit la necesitatea izolării extremismului în viața politică, susținând că democrațiile europene au învățat că formațiunile și liderii pro-ruși nu ar trebui să ajungă la guvernare în state membre NATO și UE.

Virgil Popescu l-a acuzat pe liderul AUR că promovează violența și că a avut, de-a lungul timpului, comportamente controversate atât în Parlament, cât și la granița cu Republica Moldova, unde George Simion a fost declarat persoană indezirabilă.

Referindu-se la situația energetică din 2022, în contextul războiului din Ucraina și al reducerii livrărilor de gaze rusești către Europa, Popescu a afirmat că, în perioada în care conducea Ministerul Energiei, România a trecut iarna fără raționalizări și fără întreruperi în alimentare. El a susținut că, în același timp, George Simion ar fi promovat mesaje apropiate de propaganda Kremlinului privind sancțiunile impuse Rusiei.

Europarlamentarul PPE a declarat că diferența dintre el și liderul AUR este că el „a apărat România” în momente dificile, în timp ce Simion ar fi apărat interesele unor actori ostili României. În finalul mesajului, Virgil Popescu a afirmat că democrația are instrumente pentru a combate extremismul, enumerând alegerile, instituțiile și dezbaterea publică, și a anunțat că marți va face „dezvăluiri despre jaful de la Gorj”.