Speranța de viață sănătoasă în România. România continuă să ocupe un loc îngrijorător în clasamentele europene privind sănătatea populației. Deși speranța de viață generală a crescut în ultimele decenii, numărul anilor trăiți în stare bună de sănătate rămâne semnificativ sub media Uniunii Europene. Această discrepanță conturează un paradox: românii trăiesc mai mult, dar o parte importantă din această viață este afectată de boli și limitări funcționale.

Datele disponibile la finalul anului 2025 și relevante pentru 2026 arată că, la vârsta de 65 de ani, românii pot spera la foarte puțini ani trăiți fără probleme majore de sănătate. Mai exact, bărbații au o speranță de viață sănătoasă de aproximativ 4,3 ani, iar femeile de doar 3,8 ani.

Comparativ, media Uniunii Europene depășește 9 ani pentru bărbați la aceeași vârstă. Diferența este semnificativă și indică nu doar o problemă de durată a vieții, ci mai ales de calitate a acesteia.

În ceea ce privește speranța de viață la naștere, estimările pentru 2026 plasează România în jurul valorii de 76,5–76,6 ani. Există însă și prognoze mai optimiste, care indică o posibilă creștere până la 81,09 ani.

Această creștere nu reflectă neapărat o îmbunătățire reală a stării de sănătate, ci mai degrabă progrese în tratamentele medicale și accesul la servicii care prelungesc viața, chiar și în prezența bolilor cronice.

Un factor major care explică nivelul scăzut al speranței de viață sănătoasă este prevalența ridicată a bolilor cronice. Hipertensiunea arterială, de exemplu, afectează peste 40% din populația adultă, fiind una dintre cele mai răspândite afecțiuni.

Pe lângă aceasta, alte boli cardiovasculare, diabetul și afecțiunile metabolice contribuie la creșterea numărului de ani trăiți cu limitări ale activității zilnice. Practic, mulți români ajung la vârste înaintate, dar cu o calitate redusă a vieții.

Discrepanțele între femei și bărbați rămân pronunțate. Femeile din România depășesc frecvent vârsta de 80 de ani, în timp ce bărbații au o speranță de viață sub 73 de ani.

Această diferență reflectă factori multipli: stil de viață, incidența mai mare a comportamentelor de risc în rândul bărbaților, dar și accesul diferit la prevenție și îngrijire medicală.

Nu toate regiunile țării sunt afectate în mod egal. Bucureștiul și județe precum Cluj sau Vâlcea înregistrează valori ale speranței de viață peste media națională. Aceste diferențe sunt corelate cu nivelul de dezvoltare economică, infrastructura medicală și accesul la servicii de sănătate.

În schimb, zonele mai puțin dezvoltate continuă să se confrunte cu acces limitat la îngrijire medicală și cu indicatori de sănătate mai slabi.

Germania rămâne una dintre țările europene cu o speranță de viață ridicată, însă indicatorii privind anii trăiți în stare bună de sănătate arată o ușoară deteriorare.

Datele recente indică un recul al speranței de viață sănătoase comparativ cu perioada pre-pandemie, pe fondul creșterii bolilor cronice și al factorilor de stil de viață.

Deși sistemul medical este bine finanțat și performant tehnologic, diferența dintre longevitate și calitatea vieții devine tot mai vizibilă.

Indicator Bărbați Femei Total / Observații Speranță de viață sănătoasă la naștere 56,7 ani 57,1 ani În scădere cu ~2–3 ani față de 2019–2023 Speranță de viață sănătoasă la 65 ani 9,0 ani 10,2 ani Peste media României, dar sub unele state vestice Speranță de viață totală 79,6 ani 84,1 ani Media: 81,9 ani Proporție viață fără limitări ~71% ~68% Femeile trăiesc mai mult, dar cu mai multe limitări Media UE (comparativ) — — ~81,7 ani speranță totală Tendință generală ↓ ↓ Scădere a anilor sănătoși, stagnare ușoară a longevității

Franța se poziționează printre liderii europeni în ceea ce privește speranța de viață sănătoasă, depășind clar nivelurile înregistrate în România și Germania.

Performanța este susținută de un sistem medical eficient, politici solide de prevenție și un stil de viață relativ echilibrat. Chiar dacă populația îmbătrânește, francezii reușesc să petreacă o proporție mare din viață fără limitări majore de sănătate.

Indicator Bărbați Femei Total / Observații Speranță de viață sănătoasă la naștere 64,5 – 65 ani 66 – 66,5 ani Printre cele mai ridicate din UE Speranță de viață sănătoasă la 65 ani ~10,5 ani ~11,8 – 12 ani Nivel superior mediei europene Speranță de viață totală 80,4 – 80,9 ani 85,9 – 86,4 ani Media: ~83,7 ani Proporție viață fără limitări ~80% ușor mai mică Femeile trăiesc mai mult, dar cu mai multe boli la vârste înaintate Tendință ↑ ↑ Creștere cu ~2 ani față de 2008 Context demografic — — Spor natural negativ (2025–2026)

Spania rămâne un reper european în materie de longevitate și ani trăiți în stare bună de sănătate. Deși ritmul de creștere al speranței de viață sănătoase a încetinit, nivelul rămâne ridicat comparativ cu majoritatea statelor UE.

Modelul spaniol este susținut de dieta mediteraneană, activitatea fizică zilnică și un mediu social activ, însă specialiștii semnalează o creștere a anilor trăiți cu boli cronice la vârste înaintate.

Indicator Bărbați Femei Total / Observații Speranță de viață sănătoasă la naștere 62,8 – 63,2 ani 63,5 – 64 ani Printre cele mai ridicate din UE Speranță de viață sănătoasă la 65 ani ~10 – 11 ani ~10 – 11 ani Nivel ridicat, stabil Speranță de viață totală 81,4 ani 86,7 ani Media: 84,08 ani Proporție viață fără limitări ridicată ușor mai redusă Femeile trăiesc mai mult, dar cu mai multe limitări Tendință ↔ / ușor ↓ ↔ / ușor ↓ Stagnare a anilor sănătoși Factori cheie dietă mediteraneană stil de viață activ impact pozitiv asupra longevității Provocare — — Creșterea anilor cu boli cronice („paradoxul longevității”)

Austria se află într-o situație paradoxală din punct de vedere al sănătății populației: deși speranța de viață totală este ridicată și sistemul medical este considerat unul dintre cele mai performante din Europa, numărul anilor trăiți în stare bună de sănătate rămâne sub media Uniunii Europene.

Diferența dintre longevitate și calitatea vieții reflectă impactul bolilor cronice și al afecțiunilor cardiovasculare în rândul populației vârstnice.