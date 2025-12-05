Virgil Popescu cere sancționarea unui consilier PSD din Sectorul 5, acuzând violență de limbaj și incitare la ură
Europarlamentarul liberal Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, solicită conducerii organizației PSD București, în frunte cu Daniel Băluță, să ia măsuri urgente împotriva unui membru al partidului despre care afirmă că ar fi folosit un limbaj violent și instigator la ură în mediul online.
Potrivit lui Popescu, persoana vizată este consilier local al Primăriei Sectorului 5, iar comportamentul său ar compromite standardele de decență pe care ar trebui să le respecte un ales local.
Social-democratul ar fi făcut referire la episodul care a avut loc în Parlament în 2022, atunci când George Simion l-a agresat fizic pe Virgil Popescu chiar la tribună.
Popescu afirmă că reacțiile consilierului PSD la postările sale ar fi depășit limitele unei polemici civile și ar fi transmis un mesaj agresiv, incompatibil cu statutul public al acestuia.
El susține că situația este cu atât mai problematică cu cât soția consilierului ar ocupa o funcție de conducere în cadrul comunicării la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, instituție în care, în opinia europarlamentarului, standardele de responsabilitate și profesionalism ar trebui să fie evidente.
În postarea sa publică, Virgil Popescu îi solicită direct lui Daniel Băluță să se delimiteze de comportamentul consilierului și să dispună măsuri imediate, avertizând că lipsa unor acțiuni ar putea transmite bucureștenilor ideea că social-democrații „le bagă pumnul în gură tuturor”, după cum formulează acesta.
Popescu pune sub semnul întrebării capacitatea PSD de a purta o dezbatere fără ură și fără apel la violență simbolică, exprimându-și îngrijorarea că astfel de derapaje ar deveni caracteristice partidului.
În contextul alegerilor locale de duminică, europarlamentarul PNL îi îndeamnă pe alegători să fie vigilenți cu privire la comportamentul reprezentanților formațiunilor politice și susține că duminica aceasta bucureștenii au ocazia să opteze pentru un model de administrație bazat pe respect față de cetățeni.
În finalul mesajului, Popescu își exprimă public sprijinul pentru candidatul liberal la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, despre care afirmă că ar fi demonstrat prin mandatul său ceea ce înseamnă dezvoltarea orașului și o relație corectă cu locuitorii.
Postarea integrală a lui Popescu
„Nu mai tolerez violența de limbaj! Solicit președintelui PSD București Daniel Băluță să se dezică și să ia URGENT măsurile necesare față de membrul care promovează ura și violența în politică, în mediul online, în societate.
Mai mult chiar, vorbim de un membru PSD, care este consilier local la primăria Sectorului 5! O persoană care ar trebui să dea dovadă de decență, îmi comentează cu ură și violență (Așa cum reiese din fotografia de mai jos!)
Mai mult chiar, ar trebui să știe ce este decența, responsabilitatea unei funcții publice și argumentarea corectă având în vedere că soția domnului este Șef Serviciu Comunicare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
Domnule Băluță să luați măsuri URGENT! Altfel toți bucureștenii vor crede că social democrații le bagă pumnul în gură tuturor!
Nu mai știm să polemizăm fără ură? Fără incitare la violență? Oare e ceva tipic pentru PSD? Bucureșteni aveți grijă ce alegeți duminică! Dacă așa se poartă aleșii de la PSD, ar trebui să cântăriți cu atenție!
Dar duminică aveți șansa să alegeți un primar care a arătat cu adevărat ce înseamnă respectul pentru cetățeni, pentru oraș, care a dezvoltat! Mult succes Ciprian Ciucu”, a scris Virgil Popescu pe pagina sa de Facebook.
