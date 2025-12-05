Europarlamentarul liberal Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, solicită conducerii organizației PSD București, în frunte cu Daniel Băluță, să ia măsuri urgente împotriva unui membru al partidului despre care afirmă că ar fi folosit un limbaj violent și instigator la ură în mediul online.

Potrivit lui Popescu, persoana vizată este consilier local al Primăriei Sectorului 5, iar comportamentul său ar compromite standardele de decență pe care ar trebui să le respecte un ales local.

Social-democratul ar fi făcut referire la episodul care a avut loc în Parlament în 2022, atunci când George Simion l-a agresat fizic pe Virgil Popescu chiar la tribună.

Popescu afirmă că reacțiile consilierului PSD la postările sale ar fi depășit limitele unei polemici civile și ar fi transmis un mesaj agresiv, incompatibil cu statutul public al acestuia.

El susține că situația este cu atât mai problematică cu cât soția consilierului ar ocupa o funcție de conducere în cadrul comunicării la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, instituție în care, în opinia europarlamentarului, standardele de responsabilitate și profesionalism ar trebui să fie evidente.

În postarea sa publică, Virgil Popescu îi solicită direct lui Daniel Băluță să se delimiteze de comportamentul consilierului și să dispună măsuri imediate, avertizând că lipsa unor acțiuni ar putea transmite bucureștenilor ideea că social-democrații „le bagă pumnul în gură tuturor”, după cum formulează acesta.

Popescu pune sub semnul întrebării capacitatea PSD de a purta o dezbatere fără ură și fără apel la violență simbolică, exprimându-și îngrijorarea că astfel de derapaje ar deveni caracteristice partidului.

În contextul alegerilor locale de duminică, europarlamentarul PNL îi îndeamnă pe alegători să fie vigilenți cu privire la comportamentul reprezentanților formațiunilor politice și susține că duminica aceasta bucureștenii au ocazia să opteze pentru un model de administrație bazat pe respect față de cetățeni.

În finalul mesajului, Popescu își exprimă public sprijinul pentru candidatul liberal la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, despre care afirmă că ar fi demonstrat prin mandatul său ceea ce înseamnă dezvoltarea orașului și o relație corectă cu locuitorii.