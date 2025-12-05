Consorțiul CURS-Avangarde a făcut sondajul de calibrare, un sondaj realizat la finalul campaniei înainte de Exit-poll-ul care va fi făcut duminică și publicat la ora 21:00. Potrivit acestui sondaj, candidatul PSD, Daniel Băluță, este pe primul loc, fiind urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă. Sondajul arată că Daniel Băluță ar câștiga Primăria Capitalei cu 27%.

Pe locul doi este candidatul PNL, Ciprian Ciucu, cu 24%. Pe locul trei se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 21%.

Candidata independentă Anca Alexandrescu are 17%, iar Anca Ciceală are 5%.

Sondajul de opinie a fost realizat pe adulți din București. Au răspuns 1382 de persoane de 18 ani și peste. Eșantionul a fost selectat probabilistic, în mai multe etape, pe zone diferite.

Marja de eroare este de ±2,6%, cu un nivel de încredere de 95%.

Datele au fost colectate față în față.

Sondajul a fost validat pe baza ultimelor date INS.

Perioada realizării: 4 decembrie 2025.

Consorțiul CURS-Avangarde face ultimele pregătiri pentru sondajul Exit-poll, care va fi prezentat duminică, 7 decembrie, la ora 21.00. Pe lângă organizarea acestuia, care presupune o operațiune logistică foarte mare, sociologii au realizat și sondajul de calibrare, făcut la finalul campaniei.

Sociologul Marius Pieleanu a explicat pentru știripesurse.ro cum se pregătește Exit-poll-ul. El a spus că sunt două locații importante: o reședință de județ și Primăria Capitalei, iar CURS și Avangarde vor lucra împreună pentru a prezenta datele duminică la ora 21.00.

El a subliniat că doar CURS și Avangarde au infrastructura și personalul necesar pentru un Exit-poll de o asemenea amploare. A mai spus că ziua de duminică va fi una complicată, pentru că totul presupune un efort logistic uriaș. Peste 400 de persoane vor fi implicate: operatori pe teren, angajați în call-center și șapte sociologi specializați în astfel de cercetări, care vor lucra intens.

Pieleanu a precizat că speră ca duminică, la ora 21.00 și apoi la 23.00, să poată oferi un rezultat de calitate, cât mai apropiat de cel care va apărea după numărarea voturilor. El a mai explicat că un Exit-poll oferă doar o estimare a opțiunilor oamenilor în ziua votului și nu reprezintă numărarea efectivă a voturilor.