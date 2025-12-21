Sondajul CURS realizat în luna decembrie 2025 scoate în evidență o percepție predominant negativă asupra direcției în care se îndreaptă România.

Potrivit datelor, 75% dintre respondenți consideră că țara se află pe un drum greșit, în timp ce doar 21% cred că direcția este corectă. Un procent de 4% nu a putut formula o opinie clară în acest sens.

Această situație indică un nivel ridicat de nesiguranță și nemulțumire în rândul populației, care se poate reflecta direct în comportamentul electoral. Cercetarea evidențiază că percepția negativă asupra managementului politic și economic poate consolida sprijinul pentru partidele care se poziționează ca alternative la formațiunile tradiționale.

Sondajul indică faptul că intenția de vot la alegerile parlamentare ar fi marcată de o reconfigurare clară a preferințelor politice.

În scenariul organizării alegerilor duminica viitoare, Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR) ar obține 35% din sufragii, în creștere ușoară față de 34% în sondajul precedent din septembrie. Această evoluție consolidează poziția AUR ca principal beneficiar al nemulțumirii sociale.

Partidul Social Democrat (PSD) este cotat cu 22% din intențiile de vot, ușor sub nivelul din septembrie, când obținea 23%. În același timp, Partidul Național Liberal (PNL) înregistrează o creștere la 19%, comparativ cu 16% anterior, susținută de recentele succese politice locale.

Uniunea Salvați România (USR) ar obține 9% din voturi, în scădere față de 12% în septembrie. Uniunea Democrată Maghiară din România și SOS România se situează fiecare la 5%, fără modificări semnificative.

Această structură a intențiilor de vot sugerează o consolidare a pozițiilor pentru AUR și PNL, în timp ce PSD și USR se confruntă cu o ușoară diminuare a sprijinului.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1.067 de persoane adulte, cu vârsta de peste 18 ani, prin interviuri față-în-față la domiciliul respondenților, între 10 și 19 decembrie 2025.

Eșantionul a fost selectat folosind o metodă probabilistă, multistadială și stratificată, pentru a asigura reprezentativitatea la nivel național. Datele au fost ponderate în funcție de structura de vârstă a populației, pe baza informațiilor actualizate furnizate de Institutul Național de Statistică.

Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Aceasta oferă o certitudine ridicată asupra relevanței statistice a rezultatelor prezentate.

Metodologia riguroasă folosită de CURS permite o interpretare precisă a intențiilor de vot și a percepției cetățenilor, oferind un cadru obiectiv pentru analizarea tendințelor politice înaintea viitoarelor alegeri parlamentare.