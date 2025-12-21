PSD încearcă să capitalizeze pe nemulțumirile generate de guvernare, mizând pe un mesaj critic și „anti-progresist” pentru a atrage electoratul care a migrat spre AUR, notează Ioan Angelin într-o opinie publicată pe evz.ro.

Totuși, recâștigarea acestor votanți pare complicată, mai ales în contextul în care competiția cu AUR se concentrează pe temele naționaliste și identitare, unde partidul lui George Simion deține un monopol simbolic. În eventualitatea în care PSD ajunge în Opoziție, relația cu AUR și modul în care partidul se va poziționa față de acesta reprezintă o provocare strategică majoră.

Manifestul lansat de AUR după moțiunea de cenzură a subliniat opoziția totală față de guvern și promotorii valorilor creștine și identitare. Acest lucru arată că PSD nu poate aborda zona naționalistă fără costuri politice semnificative. În același timp, campania electorală din Capitală a demonstrat că AUR poate depăși PSD chiar și cu candidați fără experiență administrativă, evidențiind mobilizarea mai puternică a propriului electorat. Moțiunile repetate împotriva guvernului și atacurile mediatice orchestrate de George Simion creează presiuni suplimentare pentru PSD, obligând partidul să își clarifice pozițiile și să decidă între avantajele guvernării și oportunitatea de a deveni o opoziție fermă.

În interiorul PSD, tensiunile rămân evidente. Congresul partidului a arătat abilitatea lui Sorin Grindeanu de a coagula membrii și de a gestiona nemulțumirile interne, însă problemele erodate pe parcursul ultimilor trei ani de guvernare continuă să afecteze imaginea partidului. În paralel, PSD încearcă să construiască un mesaj defensiv care să protejeze veniturile românilor afectați de măsurile de echilibrare bugetară, dar atragerea electoratului într-un context tensionat și negativ rămâne o sarcină dificilă.

PSD trebuie să convingă electoratul că numirile în funcțiile publice sunt făcute pe baza expertizei și seriozității, însă percepția publică asupra pregătirii administrației continuă să fie un punct vulnerabil. Aici, mesajele lui Sorin Grindeanu privind competența nominalizaților la ministerele cheie încearcă să răspundă așteptărilor publicului.

În contrast, AUR se poate permite să joace un rol „totul sau nimic”, profitând de slăbiciunile PSD și de lipsa obligațiilor directe față de evoluția economică. Chiar dacă resursele lor umane și soluțiile propuse nu sunt întotdeauna solide, suveraniștii reușesc să capitalizeze nemulțumirea față de guvernare. Mobilizarea lor electorală și agresivitatea mesajului reprezintă un avantaj considerabil, în timp ce PSD trebuie să gestioneze cu atenție atât presiunile interne, cât și responsabilitățile guvernamentale.

Astfel, PSD se află într-o situație delicată: trebuie să echilibreze criticile la adresa guvernării cu consolidarea poziției interne și să decidă dacă rămâne într-o logică de guvernare sau se plasează ferm în opoziție, știind că AUR va continua să exploateze fiecare slăbiciune.

