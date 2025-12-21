Fostul prim-ministru Victor Ponta a lansat un atac dur la adresa a ceea ce el consideră a fi o ipocrizie profundă în discursul public despre justiție, într-o intervenție la Marius Tucă Show. Tema centrală a fost existența unei „duble măsuri” aplicate magistraților, în funcție de apartenența sau apropierea acestora de anumite cercuri de influență.

Victor Ponta a susținut că, în ultimii ani, opinia publică a fost manipulată să apere necondiționat anumite figuri din justiție, chiar și atunci când asupra lor planează acuzații grave. În schimb, magistrații care nu se aliniază acestor grupuri ar fi supuși unui linșaj mediatic imediat. El a invocat nume precum Laura Codruța Kovesi, Livia Stanciu sau Ionuț Matei, despre care a spus că ar fi fost protejați în ciuda unor presupuse abuzuri, inclusiv condamnări nedrepte.

În același context, fostul premier a readus în discuție propriul caz, amintind drama familiei sale, când cumnatul său a fost arestat și a murit ulterior, fără ca dosarul să fi fost clarificat nici după un deceniu. Potrivit lui Ponta, această lipsă de răspuns este simptomatică pentru un sistem care funcționează selectiv.

„Principala caracteristică a acestei rețele și a celor care o susțin, chiar și cei din piață, că nu sunt toți, dar îi văd în comentarii este dubla măsură. Dacă Kovesi, Livia Stanciu sau Ionuț Matei au abuzat oameni, au condamnat nevinovați… Cazul meu, în care mi-a fost arestat cumnatul și a murit săracul. După 10 ani, nu au dat nicio soluție”

SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea – Victor Ponta la Congresul PSD

Pe de altă parte, el a arătat că magistrați precum Lia Savonea sau Alexandru Voineag sunt demonizați public fără o analiză obiectivă a activității lor, doar pentru că nu sunt considerați „de-ai sistemului”.

În aceeași linie, Victor Ponta l-a menționat pe Cristi Danileț, criticând faptul că acesta beneficiază de pensie specială la o vârstă relativ tânără, în timp ce pozează în apărător al moralei publice.

”Dacă nu ești cu ei, Lia Savona, habar n-am… Nu știu dacă e bună sau rea. Este un mostru, trebuie omorâtă, trebuie împușcată, spânzurată în piață. Dănileț, care iese la 48 de ani cu pensie specială, spune Ponta.

Fostul șef al Guvernului a amintit și de protestele din stradă, sugerând că acestea nu au fost întotdeauna expresia unei revolte autentice, ci mai degrabă rezultatul unei mobilizări selective, menite să apere anumite interese.

Victor Ponta a avertizat că discursul despre „intangibilitatea justiției” depinde, în realitate, de cine se află la conducerea instituțiilor-cheie.

În opinia sa, dacă la DNA și la Înalta Curte s-ar fi aflat persoane agreate de aceleași grupuri influente, orice critică ar fi fost imediat catalogată drept un atac inadmisibil asupra statului de drept.