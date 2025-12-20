Ionuț Dumitru a declarat că i se pare exagerat ca, după o decizie anterioară a Curții Constituționale, să fie invocată acum o problemă de fond în privința legii pensiilor magistraților, în condițiile în care, anterior, critica s-a concentrat exclusiv pe aspecte de formă. În opinia sa, o astfel de abordare riscă să prelungească inutil un proces deja tensionat și să amplifice nemulțumirile existente în societate.

Consilierul onorific al premierului a explicat că, din punctul său de vedere, Curtea Constituțională s-a pronunțat deja asupra versiunii anterioare a actului normativ, stabilind că există o problemă procedurală. În acest context, revenirea asupra legii modificate și adăugarea unor obiecții suplimentare ar putea fi percepută ca o schimbare de logică instituțională, cu efecte asupra predictibilității deciziilor.

În intervenția sa televizată, Ionuț Dumitru a subliniat că dezbaterea în jurul pensiilor speciale este una sensibilă și încărcată emoțional, iar prelungirea procesului legislativ poate contribui la accentuarea frustrării publice. El a atras atenția că societatea se află deja într-o stare de tensiune ridicată, iar autoritățile ar trebui să evite măsuri sau întârzieri care pot fi interpretate ca tergiversări.

„Curtea Constituţională a dat o decizie pe precedenta formă a acestei legi de reformă a pensiilor speciale, în care am spus că are o problemă de formă. Ar fi cumva, cel puţin hilar, din punctul meu de vedere, să vii acum şi să spui: stai domnule că avem şi o problemă de fond. Mi se pare că întindem prea mult lucrurile şi cred că deja starea de nervozitate în societate e destul de mare şi nu cred că ar trebui să mai întindem coarda atât de mult, pentru că e clar că e o problemă flagrantă acolo şi nu cred că o mai putem lungi”, a spus Ionuţ Dumitru, la Antena 3, despre decizia aşteptată la Curtea Constituţională pe legea pensiilor magistraţilor.

Ionuț Dumitru a comentat și decizia Curții Constituționale de a amâna pronunțarea asupra sesizării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție, apreciind că această întârziere este dificil de justificat în contextul actual. El a arătat că legea a fost deja revizuită pentru a răspunde criticilor anterioare, inclusiv prin introducerea unor concesii, ceea ce ar fi trebuit să permită o soluționare mai rapidă.

În analiza sa, consilierul onorific al premierului a sugerat că o nouă amânare poate fi interpretată ca un semnal de indecizie, într-un domeniu în care claritatea și fermitatea sunt esențiale. Reforma pensiilor magistraților reprezintă un subiect cu implicații majore atât pentru sistemul de justiție, cât și pentru echilibrul bugetar, iar lipsa unei decizii definitive menține incertitudinea.

Ionuț Dumitru a punctat că, dacă obiecția inițială a fost strict una de natură procedurală, atunci reluarea dezbaterii și extinderea termenelor riscă să afecteze credibilitatea procesului. În acest sens, el a considerat că instituțiile implicate ar trebui să țină cont de așteptările publice și de necesitatea de a închide un capitol controversat.

„Adică, dacă ai avut o problemă pur de formă şi ai respins legea pe formă, după ce ai primit-o modificată, cu chiar nişte concesii, să o amâni iarăşi, mi se pare că e un pic nepotrivit”, a menţionat Ionuţ Dumitru.

Contextul acestei discuții este decizia Curții Constituționale de a amâna soluționarea sesizării depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la legea care reglementează condițiile de pensionare ale magistraților, precum și noul mod de calcul al pensiilor acestora. Noul termen stabilit pentru pronunțare este data de 28 decembrie, o zi de duminică, aspect care a atras, la rândul său, atenția opiniei publice.

Amânarea menține în suspensie aplicarea noilor reguli privind pensionarea magistraților și alimentarea dezbaterii despre pensiile speciale, un subiect recurent în agenda publică. În lipsa unei decizii finale, atât sistemul judiciar, cât și autoritățile executive rămân într-o zonă de incertitudine, în timp ce reacțiile din societate continuă să se acumuleze.