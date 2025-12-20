Președintele Nicușor Dan a explicat că decizia recentă a Curții Constituționale reprezintă o revenire la o practică constituțională existentă înainte de 2018, când președintele României avea dreptul de a sesiza Curtea pentru orice motiv. Această clarificare întărește rolul șefului statului ca garant al respectării Constituției și al verificării legilor adoptate de Parlament.

Într-o postare recentă pe Facebook, Nicușor Dan a precizat:

„Curtea Constituţională a decis recent o schimbare esenţială: Preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament”, a spus Nicușor Dan.

Această formulare scoate în evidență că președintele nu mai este limitat doar la anumite motive tehnice sau procedurale pentru a solicita verificarea constituționalității unei legi.

Practic, decizia permite reluarea verificării legilor chiar și după ce acestea au trecut printr-un proces de reexaminare parlamentară. În opinia președintelui, această clarificare consolidă mecanismele de control al constituționalității și asigură o protecție suplimentară a normelor fundamentale ale statului.

Această schimbare constituțională are implicații semnificative pentru modul în care se exercită atribuțiile prezidențiale. Prin restabilirea dreptului de sesizare a CCR pentru orice motiv, președintele poate interveni mai eficient în cazul legilor care ridică probleme de fond sau care ar putea contraveni spiritului Constituției.

„Este o revenire la practica constituţională de dinainte de 2018, care întăreşte rolul Preşedintelui ca garant al respectării Constituţiei”, a explicat Nicușor Dan.

Aceasta arată că rolul președintelui nu se limitează la semnarea legilor sau la controlul procedural, ci include și funcția de verificare atentă a conținutului normativ.

Astfel, decizia Curții Constituționale marchează o revenire la un echilibru între puterile statului, oferind șefului statului un instrument suplimentar pentru protejarea cadrului legal și a normelor constituționale. În același timp, această măsură poate influența și dinamica dezbaterilor parlamentare, deoarece Parlamentul va trebui să ia în calcul posibilitatea ca legile adoptate să fie revizuite chiar și după reexaminare.

Președintele Nicușor Dan a subliniat că această decizie a Curții Constituționale a fost rezultatul unei sesizări directe pe care a formulat-o. În cadrul acestei proceduri, Curtea a admis obiecția președintelui și a declarat neconstituțională o lege privind reorganizarea unor unități de cercetare.

Prin această sesizare, Nicușor Dan a evidențiat că președintele poate folosi dreptul de a sesiza CCR pentru a verifica legile și pe fond, nu doar pentru aspecte procedurale.

„Această clarificare întărește rolul președintelui ca garant al respectării Constituției și oferă cetățenilor siguranța că orice lege adoptată este supusă unui control riguros”, mai scrie președintele.

Decizia constituțională confirmă astfel un principiu fundamental al statului de drept, anume că șeful statului are responsabilitatea de a asigura respectarea normelor fundamentale și poate interveni atunci când există riscul ca legile adoptate să contravină Constituției.