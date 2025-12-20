Președintele Nicușor Dan a anunțat că a primit de la magistrați sute de pagini cu materiale relevante privind problemele din justiție. El a precizat că discuțiile de luni cu reprezentanții judecătorilor și procurorilor se vor desfășura în mai multe runde, atât cu grupuri de magistrați care doresc să participe împreună, cât și individual, pentru cei care au solicitat acest lucru prin e-mail, urmând ca întâlnirile să fie urmate de o conferință de presă.

”Am primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie. Aşa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuţiile cu cei care s-au înscris în audienţă. Consultările de luni vor avea loc în mai multe runde de discuţii: atât cu grupuri de magistraţi care doresc să participe împreună, cât şi individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail”, a scris preşedintele sâmbătă, pe Facebook.

Nicușor Dan a subliniat că, pentru protejarea confidențialității participanților, jurnaliștii nu vor avea acces în sala de discuții.

”Concluziile le voi face publice la finalul zilei în cadrul unei conferinţe de presä.

În paralel, colegii mei lucrează la o sinteză a documentelor primite, pe care o vom publica mâine, fără a dezvǎlui identitatea expeditorilor”, subliniază preşedintele.

Odată cu apariția documentarului Recorder privind problemele din justiție și a reacțiilor generate de anchetă, inclusiv a unui document semnat de sute de magistrați care semnala nereguli în sistem, președintele Nicușor Dan i-a invitat pe magistrații interesați la o discuție programată pe 22 decembrie. Șeful statului a declarat că așteaptă să primească documente de la reprezentanții sistemului judiciar – asumate sau neasumate – pe care promite să le studieze.

În paralel, Consiliul Superior al Magistraturii a inițiat consultări în rândul magistraților privind problemele cu care se confruntă sistemul judiciar.

Tot vineri, în Monitorul Oficial a fost publicată decizia de înființare a Comitetului pentru revizuirea legislației din justiție. Comitetul va fi alcătuit din reprezentanți ai Cancelariei Prim-Ministrului și ai Ministerului Justiției, în calitate de membri permanenți, și va fi condus de un reprezentant al Cancelariei Prim-Ministrului. Printre atribuțiile sale se numără analiza efectelor aplicării legislației adoptate în 2022 și evaluarea opiniilor formulate de asociațiile reprezentative ale magistraților și de organizațiile nonguvernamentale.

Comunicarea publică în numele Comitetului se realizează exclusiv de prim-ministru sau de persoanele desemnate de acesta.