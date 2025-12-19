Datele oficiale arată că aproape 200 de locuințe de serviciu sunt ocupate în prezent de pensionari și urmașii lor, deși chiriile sunt modeste, între 100 și 200 de lei pe lună. În total, aproximativ 1.500 de locuințe de serviciu apar în evidențele instituțiilor din sistemul justiției, Apărării, Securității Naționale și Administrației Penitenciarelor.

În fondul locativ al Ministerului Justiției și al instanțelor judecătorești există 211 locuințe de serviciu, dintre care 53 sunt ocupate de pensionari. La Ministerul Public, din 23 de locuințe, 7 sunt alocate procurorilor pensionari. Administrația Penitenciarelor deține 178 de locuințe de serviciu, dintre care 88 sunt ocupate de angajați ieșiți la pensie.

Cele mai multe locuințe de serviciu se regăsesc în sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. Ministerul Apărării deține 662 de locuințe, dintre care 45 ocupate de pensionari și urmașii lor. La Interne, 6 din 380 de locuințe sunt alocate pensionarilor, la SRI sunt 33 de locuințe de serviciu, iar la STS, 3 din 8 locuințe sunt ocupate de cadre militare în rezervă.

Proiectul de lege prevede că titularii afectați vor avea termen de trei luni să elibereze locuințele de serviciu după adoptarea prevederilor. Implementarea legii va genera economii, exemplu fiind STS, unde eliberarea locuințelor ocupate ar aduce o economie de 320 de lei pe lună, iar chiria medie este de 106 lei lunar, în timp ce la Ministerul Justiției chiria medie este de 270 de lei.

Guvernul va trebui, de asemenea, să reglementeze nivelul chiriilor pentru locuințele de serviciu, care nu a mai fost recalculat de 18 ani. Expunerea de motive care însoțește proiectul oferă detalii despre repartizarea locuințelor de serviciu și nivelul actual al chiriilor modeste plătite de chiriași.

Amintim că locuințele de serviciu sunt puse la dispoziția angajaților unei instituții publice sau unei companii, pentru a fi folosite pe durata exercitării funcției sau atribuțiilor lor. Aceste locuințe sunt oferite de obicei în sistemul public pentru personalul din domenii esențiale, cum ar fi justiția, poliția, armata, serviciile secrete sau administrația publică. Scopul lor este să faciliteze desfășurarea activității profesionale, mai ales în localități în care chiriarea unui apartament pe piața liberă ar fi dificilă sau costisitoare.