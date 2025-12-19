Radu Coșarcă subliniază în cadrul podcastului că Europa trebuie să își reevalueze rolul militar în contextul internațional actual. El spune că reducerea implicării americane în NATO obligă statele europene să își asume mai multă responsabilitate în securitate și apărare.

„Se ține cont de decuplarea Statelor Unite, de Europa, o diminuare a rolului american în NATO. Veștile nefiind bune pe ansamblu, dar eu consider că e un moment istoric pentru Europa. E un moment în care Europa se trezește, cum ar veni, din palme, își regândește, își reia propria soartă în mâini”, explică Radu Coșarcă.

El evidențiază investițiile recente ale Germaniei în armată ca un exemplu de consolidare a forțelor europene:

„Anunțul că Germania va aloca urgent 50 de miliarde de euro pentru înarmare, din care aproape jumătate sunt destinate de fapt uniformelor echipamentului individual de protecție al militarilor. Să nu uităm că Germania vrea să crească în următorii ani de la o armată de 180000 de militari până la 4500 de militari, devenind astfel cea mai mare forță armată a Europei”, spune fostul prezentator de știri.

Radu Coșarcă a mai explicat că modificările recente din politica de apărare a Germaniei și evoluțiile economice din alte state europene arată cum continentul începe să își regândească rolul și relevanța globală. El a subliniat că, pe lângă creșterea capacităților militare, influența economică joacă un rol decisiv în poziționarea liderilor europeni.

„Din nou, am putea spune. Însă de data aceasta vorbim despre o Germanie democratică care încet, încet și prin prisma dimensiunii economice preia cumva conducerea continentului fiind un lider informal al continentului, desigur, împreună cu Franța și eventual cu o Italie renăscută sub mâna foarte destoinică a Georgiei Meloni pentru prima dată Italia, care știți devenise faimoasă prin faptul că în ultimii 30 de ani PIB ul, produsul intern brut rămăsese constant, salariile nu crescuseră, deficitele erau foarte mari. Ei bine, Italia are acum creștere economică și perspectivele sunt foarte bune, deci va crește și rolul său în Uniunea Europeană. Vorbind deci despre Europa și despre potențialul ei, cred că este un moment important în care Europa să și regândească forța armată, fără de care se pare că nu poți să ai un cuvânt greu de spus la masa tratativelor globale internaționale”, explică el.

Potrivit analizei lui Radu Coșarcă, această combinație între capacitate militară și putere economică va fi esențială pentru ca Europa să nu fie marginalizată în negocierile internaționale și pentru a-și putea susține propriile interese pe termen lung. Jurnalistul subliniază că aceste decizii reflectă necesitatea Europei de a nu fi marginalizată în negocierile internaționale:

„Când s-a văzut asta se vede chiar în aceste zile când de fapt negocierile pentru încetarea unui conflict pe teritoriul Europei se petrec de multe ori în absența Europei. Deci negocierile sunt între Statele Unite și Rusia”, explică jurnalistul.

Radu Coșarcă avertizează asupra contextului regional complicat, cu efecte directe asupra politicii interne și economiei. În timp ce Grecia și Bulgaria fac progrese economice și integrare europeană, România trebuie să gestioneze creșterea prețurilor și reforma administrativă.

„Europa a neglijat propria sa înarmare în ultimii 80 de ani, după al doilea război mondial a profitat de umbrela nucleară americană, a profitat de protecția americană, a acordat bugete foarte mici ministerelor apărării, astfel încât rezultatele se văd astăzi. Ucraina reușește să tragă într o lună mai multe obuze decât poate produce Europa într un an. Asta înseamnă că industria de armament trebuie regândită, repusă pe alte fundații care să permită Europei nu doar să sprijine Ucraina, ci să aibă propriile sale stocuri cu care să descurajeze orice altă agresiune. Ei bine, tot acest efort poate că este spre bine, deși momentele sunt periculoase la nivel geopolitic, relevanța militară și relevanța economică”, explică Radu Coșarcă.

Radu Coșarcă a explicat că Europa se confruntă cu dificultăți economice și militare care afectează competitivitatea continentului pe piețele internaționale. El a subliniat că pragmatismul devine tot mai vizibil în politica Uniunii Europene și că unele obiective planificate au fost deja abandonate.

„Europa este criticată pentru faptul că energia ei fiind scumpă, produsele europene sunt necompetitive pe piețele internaționale. Poate că este momentul și momentul la început pentru că deja s a renunțat la obiectivul interzicerii producerii de mașini cu combustie internă, cu motor termic în 2035, așa cum era planificat. S a renunțat la asta. se vor produce în continuare mașini pe benzină în Europa și după 2035”, potrivit lui.

El a atras atenția și asupra relevanței limitate a Europei în plan militar și economic:

„Deci e vorba de o lipsă de relevanță militară, o lipsă de forță cu care să-ți poți impune punctul de vedere la masa tratativelor internaționale. O lipsă de relevanță economică”, spune jurnalistul.

Radu Coșarcă a subliniat că, în urmă cu mai bine de un secol, Europa reprezenta aproape jumătate din produsul intern global, dar astăzi ponderea a scăzut considerabil: