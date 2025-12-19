Mesajul transmis de Bogdan Comaroni în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” a pus accent pe riscurile majore pentru populație, firme și economii, dar și pe mecanismele economice și politice care, în opinia lor, duc la o presiune tot mai mare asupra românilor.

În cadrul podcastului, Comaroni a subliniat că anul următor se anunță extrem de dur din punct de vedere financiar, fiind caracterizat de un atac generalizat asupra veniturilor, fondurilor și rezervelor populației. România este descrisă ca o țară în care nu există capital concurențial autentic, economia fiind dominată de afaceri care gravitează în jurul statului. Nevoia constantă de bani la buget este asociată cu deturnarea acestora prin diverse mecanisme, implicând rețele formate din politicieni, servicii secrete și oameni de afaceri, ceea ce face ca fondurile să nu ajungă în investiții sau lucrări concrete.

„Sunt și eu la fel de pesimist pentru că anul care va veni va fi groaznic din punct de vedere financiar. Va fi un an de atac total asupra românilor și asupra fondurilor românilor și mai ales asupra rezervelor românilor. Deci am mai spus de multe ori treaba asta în emisiuni, dar acuma centralizez rapid. România e o țară în care tipic nu există capital concurențial, ci e doar de afaceri cu statul. E o țară în care se doresc foarte mulți bani la buget, care să fie după aia furați de la buget, de ceea ce numim, cum vreți dumneavoastră, că e stat paralel, deep state, că este o organizație de comunități care cuprind servicii secrete, politicieni, oameni de afaceri și toți care funcționează pe astfel de filiere și în care firește, pentru că banii sunt furați și jefuiți în baza proiectelor, că sunt europene, că sunt interne, că sunt alte forme forme, firește că dacă sunt deturnați, banii nu ajung în lucrări. Nejungând în lucrări, e nevoie de alți bani ca să întreții lucrările și atunci bugetul trebuie să se dezvolte piramidal. Ca să se dezvolte piramidal trebuie să jefuiești poporul, că din alte părți n-ai și companiile se închid deja între 4 și 6 mii pe lună. Mai mult decât atât, trebuie să ții inflația foarte sus pentru că depozitele bancare să nu fie în stare să-ți acopere și să îți aducă un profit la depozit. Adică, de pildă, băncile în momentul de față dau undeva între 4,8 și 5% dobânzi, dar inflația e spre între 9 și 10 sau trece de 10. Este clar că și cei care țin banii în depozite bancare blocați timp de un an tot nu reușesc să țină pasul cu inflația. (…) Nu mai pun și dobânda aia impozitată de stat cu 10% și dividendele și tot. Practic, firmele sunt nenorocite tocmai ca să conducă în așa zisele licitații cu statul firmele care sunt sub acoperire sau firmele care sunt agreate de acest sistem, în vreme ce alelalte, dacă nu ești la nivel de butic de stradă sau patiserie, nu mai poți juca pe piață pentru că și serviciile au firme care fac filaje, compromit tot și cum ai mișcat și ai ridicat capul și ai făcut ceva sau nu ești de acord să transferi bani sau uite, cum era în cazul lui Coldea, nu ești de acord să cedezi firma profitabilă unui grup de presiune care, după aia, s-o revândă sau s-o refolosească, ori ajungi la pârnaie, ori te dau afară, ori ieși de pe piața de capital, ori cu toate la un loc”, a spus Bogdan Comaroni în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!”.

Pentru anul 2026, Comaroni anticipează o perioadă extrem de dură, marcată de scumpirea accizelor, energiei electrice, gazelor, precum și de creșterea semnificativă a impozitelor și taxelor pentru locuințe și autoturisme, majorări care ar putea depăși cu mult procentul oficial anunțat. Toate aceste creșteri se vor reflecta inclusiv în prețurile alimentelor, care vor deveni mai scumpe și mai greu de găsit, cu o deteriorare accentuată a calității nutriționale.

„Deci anul 2026 va fi un an crâncen pentru că se scumpesc accizele, se scumpește curentul, cresc impozitele și taxele la case și la mașini aproape se dublează. Ei zic că 80%, dar va fi mult mai mare per total. Toate astea se vor reflecta inclusiv în prețul alimentelor, care din ce în ce vor fi mai greu de găsit. Lumea se va duce către alimente din ce în ce mai proaste și mai proaste din punct de vedere nutritiv. Ideea de bază va fi lupta cu cash-ul și cu depozitele de la saltea ale populației, pentru că românii n-au fost chiar tâmpiți și au dezvoltat față de atacurile astea pe care le-au avut succesive în România, ca țară experiment, față de aceste atacuri succesive, românii au încercat să pună banii deoparte și mai ales să-i înmulțească și să-i propage și să-i ducă către cele două piețe pe care le-au avut la dispoziție ale cash ului, adică piața gri, adică cea la care, dacă vreți, e nefiscalizată direct. Dădeam exemplu, îți vine un instalator să-ți repară ceva, nu se faci acum facturi și nu știu ce. I-ai dat banii, 100, 200 RON. Practic, ăștia-s bani nefiscalizați, dar bani care intră după aia în circulație, bani pe care i-ai scos de pe piața fiscalizată, să zicem, de la bancomat pentru că ai primit leafă și pe care i-ai băgat pe piața asta. Piața neagră, în schimb, e piața lumii interlope, în care se află trafic de droguri, trafic de carne vie, prostituție, tot felul de manevre financiare prin care toate cele trei piețe, jocuri, pariuri, camătă, intră una într-alta. În România, cum spuneam, este aproximat că piața neagră și gri, adică cea nefiscalizată, e aproximativ egală prin viteza de circulație a banilor, cu piața fiscalizată, adică e aproximată între 280 și 320 de miliarde de euro în viteza de rotație a tuturor banilor care intră. Deci e aproximativ egală cu piața fiscalizată. La noi de aia se și dorește că marile salarii și toți sunt la stat. Pensiile speciale, adică din zona de în care banii vin din bănci către carduri și către conturi sunt scoși în cele două piețe și se întorc ca bani spălați înapoi în în sistem. Deci ăia de la Bruxelles sunt terorizați nu pentru că ar fi piața gri sau piața neagră sau pentru că ar merge aicI sau ar fi legături cu lumea interlopă”, a adăugat Comaroni.

De asemenea, jurnalistul a discutat și despre presiunea exercitată la nivel european pentru introducerea unui control financiar strict, care ar urma să devină realitate din 2026, odată cu implementarea monedei euro digitale.

„Dar, în România nu se poate impune acel control financiar pe care l-au făcut și pe care îL vor băga din 2026. Repet, adică intră și Euro care e digital. Deci pentru prima dată Euro intră ca într-un sistem de monedă digitală care permite programarea după sistem CBDC, deci după sistemul de currency care poate fi programat electronic. Adică tu practic poți să ai depozite, bănci, să ai bani și Îți pot fi șterse dacă nu ești nu ești de acord cu sistemul sau cine știe ce faci tu. Uite, vorbești aiurea și ești penalizat, deci pierzi și banii și tot. Ei doresc să afle ca model, pentru că pieței româneșți i s-a dus inflația în sus. Este a nu știu câta lună, peste un an de când avem cea mai mare inflație din Europa. Toată lumea se întreba de ce. Iată de ce, pentru că dezvoltăm piramidal bugetul ca să fie prăduit. Pentru că avem nevoie să reducem valoarea dobânzilor bancare la jumate. Adică avem nevoie să nenorocim poporul și firmele și mai ales de ce? Pentru că nenorocindu-l pe cale oficială, el este forțat să umble la depozite și să scoată de din depozite și să nu mai miște banii pe piață sub nivel de împrumuturi dat, înmulțit în alte produse sau cum fac anumite firme. Și asta trebuie semnalată, foarte multe firme preferă rambursul la comenzile online pentru că au foarte multe produse care nu sunt declarate în stoc și atunci cele care vin pe bază de ramburs sunt alea care nu intră pe stoc, pe când cele unde plătești cu cardul acolo sunt nevoite să-ți le dea din stoc. Deci, din punctul ăsta de vedere, domnul Bolojean, care este aservitul total al Bruxellului și al sistemului Forumul Economic Global, care a și spus că nu veți mai avea nimic, dar veți fi fericiți și trebuie să implementeze acea economie circulară a serviciilor. Iată că va porni un atac monstru prin care, pe partea oficială, românii să fie nenorociți, adică ridicarea plafonului la gaze, creșterea prețului la curent, nenorocirea asta că nu mai există curent”, a mai spus Comaroni.

În încheiere, Bogdan Comaroni a spus introducerea pe piața europeană a monedei euro în variantă digitală de tip CBDC nu va produce efecte vizibile sau dureroase pentru populație. Totuși, aceasta ar putea ulterior să deschidă calea către situații în care o persoană ar putea fi restricționată din achiziționarea anumitor produse, pe baza informațiilor medicale existente în sistem, sub pretextul protejării sănătății.

„În 2026 e prevăzut să intre euro de model CBDC pe toată piața europeană, adică acea monedă programabilă și care, bineînțeles, că în prima etapă n-o să fie atât de dureroasă și importantă, dar deschide calea, la fel cum toată această chestiune în care noi suntem acuzați, bă ăștia cu teoria conspirației sunt niște tâmpiți, când am zis cu buletinele cu cip și cu totul. Nu-i vorba de cip în sine sau că ai ceva cu cipul, că toată lumea plătește cu carduri care au cipuri în ele. Problema este că în momentul în care vei avea un singur act care prin acel cip deții și carnetul de conducere și buletinul și cardul de sănătate și tot ce înseamnă sistemele alea și în acest cip pe bază senzorială și informațională, date de inteligență artificiale, vei avea încontinuu toate datele: analizele de sânge, analizele pe care le faci la laboratoare, veniturile, bolile, tratamentul medical unde te-ai dus, unde te-ai mișcat, în ce țară ai trecut, pe unde ai fost și așa mai departe. În momentul ăla, controlul impus și de Euroigital, de moneda digitală poate să conducă către situații, de pildă, în care te duci la un supermarket și vrei să-ți iei, nu știu, carne de porc să-ți faci grătar și când ajungi la casă spune că nu ai voie, să lași carnea deoparte pentru că în sistemul medical e trecut că ești diabetic cu hipertensiune și colesterol și că statul are grijă de tine și că nu știu ce face și n-ai voie să cumperi, de pildă. Asta e doar o situație banală, dar pot fi alte situații în care nu ți se permite, nu știu, deplasarea sau alte condiții. Sigur, unii o să spună că suntem exagerați, că avem teoria conspirației. Dă, Doamne, să fim exagerați, să nu se întâmple niciodată ceea ce spunem în podcastul ăsta. Deși am observat că noi deja împlinim vreo patru ani și cred că vreo trei sferturi din ce am vorbit s-a împlinit”, a încheiat Comaroni.

