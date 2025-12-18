Guvernul a stabilit o majorare a salariului minim brut cu 275 de lei, ceea ce înseamnă un plus de puțin peste 100 de lei în mână pentru angajați. În același timp, Executivul a decis reducerea treptată a impozitului pe cifra de afaceri pentru companii, începând cu 1 ianuarie 2026, de la valoarea actuală la jumătate.

Patronatele susțin că eliminarea completă a acestei taxe ar aduce economii de până la 1,5 miliarde de lei, bani care ar putea fi folosiți pentru investiții. Sindicaliștii critică măsura ca fiind insuficientă în contextul scumpirilor anunțate și al inflației.

Liderii de sindicat arată că majorarea afectează și alți salariați, prin menținerea deducerii de 300 de lei pentru venitul minim, ceea ce va face ca peste 200.000 de angajați să primească un venit net mai mic decât cei cu salariul minim brut.

„În plaja 4.050, care e actualul salariu minim până în 4.350 avem 1,8 milioane de cetăţeni care sunt plătiţi pe salariul minim şi care, în acest format, vor beneficia de creştere salarială. Asta înseamnă că de la 1 iulie cel care are cu un leu mai mult, 4.326 de lei şi care nu va beneficia de această creştere de salariu minim decât dacă vrea angajatorul lui să îi dea ceva – până la 4.525 pentru ei nu mai operează deducerea fiscală peste 200.000 de oameni vor avea un venit salarial net mai mic decât ăia care au salariul minim brut pe economie”, a declarat Dumitru Costin, preşedinte BNS.

Creșterea salariului minim nemulțumește și marile companii. Dan Șucu, președintele Concordia, atrage atenția că majorarea de 80% în patru ani, în condițiile în care productivitatea a crescut doar cu 20%, este nesustenabilă.

„O plasă de siguranţă este obligatorie. Tu creşti cu 80% în patru ani salariul minim, în condiţiile în care productivitatea a crescut cu 20. Unde-i diferenţa? Pică din cer banii ăştia?”, a declarat Dan Şucu, preşedintele Concordia.

Mihai Matei, vicepreședintele Concordia, menționează că economia estimată să crească cu 1% face ca măsura să fie insuficientă, iar patronatele cer stabilitate fiscală și stimularea investițiilor.