„Guvernul României, la inițiativa Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a aprobat procedura legală pentru extinderea aplicării Contractului colectiv de muncă la nivelul sectorului de negociere colectivă nr.42 – ‘Activități de asigurare și reasigurare’”, se arată în comunicatul oficial.

„Contractul colectiv de muncă, înregistrat în acest an, în 24 iunie, acoperă în prezent 4.815 salariați, respectiv 59,59% din totalul angajaților din sector, îndeplinind astfel condițiile legale pentru extindere prevăzute de Legea nr. 367/2022 privind dialogul social”, precizează Ministerul Muncii.

„În urma extinderii, prevederile contractului vor deveni aplicabile tuturor unităților din sectorul de negociere colectivă nr.42 (…), ceea ce înseamnă un impact direct asupra a peste 8.000 de salariați, potrivit datelor Institutului Național de Statistică”, se mai arată în comunicat.

„Extinderea Contractului colectiv de muncă asigură un cadru unitar de drepturi și obligații pentru toți angajații din sector, contribuind la creșterea protecției sociale, la predictibilitatea relațiilor de muncă și la consolidarea dialogului social la nivel sectorial”, potrivit Ministerului Muncii.

Solicitarea de extindere a fost transmisă Ministerului Muncii în luna octombrie și a fost analizată în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, for care a emis avizul necesar.

Totodată, măsura este parte a angajamentelor asumate de România la nivel european.