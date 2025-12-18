Reprezentanţii Confederaţiei Naţionale Sindicale „Cartel ALFA”, ai Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere din România – Frăţia, ai Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România (CSDR) şi ai Confederaţiei Sindicale Naţionale MERIDIAN au transmis că vor organiza mâine, 18 decembrie 2025, între orele 11:00 şi 13:00, o manifestaţie publică în Piaţa Leu. Potrivit acestora, acţiunea urmăreşte solicitarea implicării Preşedinţiei României în medierea conflictului social major dintre confederaţiile sindicale şi Guvern, pe fondul deteriorării accelerate a condiţiilor de muncă şi de trai pentru milioane de cetăţeni.

Sindicaliştii îi cer preşedintelui să declanşeze de urgenţă procedura constituţională de mediere, în temeiul art. 80 alin. (2) din Constituţie, şi să instituie un cadru oficial de dialog real între Preşedinţia României, Guvern şi confederaţiile sindicale reprezentative.

Printre principalele revendicări se numără majorarea salariului minim garantat în plată la niveluri aliniate standardelor europene, protejarea puterii reale de cumpărare a angajaţilor, precum şi asigurarea unor condiţii de muncă decente atât în sectorul public, cât şi în cel privat.

”Vom ieşi în stradă pentru a transmite că nu mai acceptăm lipsa de dialog, austeritatea impusă fără consultare şi dispreţul faţă de munca cinstită. Dorim soluţii concrete, juste şi imediate, prin mecanismele constituţionale prevăzute de lege”, spun sindicaliştii.

Coaliţia de guvernare a convenit, la reuniunea din 17 decembrie, asupra mai multor măsuri, potrivit PSD şi PNL. Printre decizii se numără reducerea cu 10% a cheltuielilor administraţiei centrale, fără diminuarea salariilor de bază, menţinerea deciziilor anterioare pentru administraţia locală şi finalizarea de către MDLPA a actului normativ pentru angajarea răspunderii Guvernului.

De asemenea, a fost agreată reducerea cu 10% a sumelor forfetare ale parlamentarilor şi a subvenţiilor pentru partidele politice. Coaliţia a decis scăderea impozitului minim pe cifra de afaceri la 0,5% din 2026, cu eliminarea acestuia din 2027, precum şi majorarea salariului minim la 4.325 lei de la 1 iulie 2026. Măsurile de stimulare economică vor fi prezentate înainte de adoptarea bugetului pe 2026.