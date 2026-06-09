Protest în medicina legală din România. Angajații avertizează că subfinanțarea afectează direct actul de justiție

Protestul anunțat de angajații din rețeaua de medicină legală va avea loc joi, între orele 10:00 și 12:00, în instituțiile medico-legale din întreaga țară. Medicii legiști și personalul de specialitate reclamă subfinanțarea cronică a sistemului, prevederi salariale considerate discriminatorii și lipsa unui dialog cu autoritățile. Reprezentanții Sindicatului Medicilor Legiști din România susțin că situația actuală pune în pericol funcționarea unor activități esențiale pentru actul de justiție.

Un protest anunțat de angajații din institutele și serviciile de medicină legală are ca principal obiectiv atragerea atenției asupra dificultăților cu care se confruntă sistemul, pe care reprezentanții acestuia le consideră ignorate de factorii de decizie.

Potrivit Sindicatului Medicilor Legiști din România, expertiza medico-legală reprezintă un element esențial în desfășurarea anchetelor și proceselor judiciare, iar lipsa resurselor afectează direct funcționarea sistemului de justiție.

„Acest protest este un semnal de alarmă privind o realitate ignorată sistematic de decidenţi: probaţiunea medico-legală este indispensabilă actului de justiţie. Fără expertiza medico-legală, anchetele penale stagnează, procesele se amână, iar drepturile cetăţenilor – deopotrivă victime şi acuzaţi – sunt grav afectate”, precizează sursa citată.

Reprezentanții organizației sindicale susțin că excluderea medicinei legale din prioritățile bugetare și menținerea unei subfinanțări constante nu reprezintă doar o problemă administrativă, ci generează efecte asupra întregului mecanism judiciar. În opinia acestora, medicina legală constituie o componentă fundamentală a procesului de administrare a probelor, fără de care actul de justiție nu poate fi realizat în condiții normale.

O altă revendicare majoră vizează modul în care sunt reglementate finanțarea și salarizarea personalului din medicina legală prin actele normative aflate în vigoare sau în proces de elaborare.

În comunicatul transmis public, reprezentanții rețelei medico-legale afirmă că actualele prevederi creează diferențe de tratament atât în raport cu alte specialități medicale, cât și între diferite categorii de personal din cadrul sistemului.

„Reţeaua medico-legală îşi exprimă protestul faţă de prevederile inechitabile şi profund defavorizante ale OUG nr. 7/2026, cu impact asupra sistemului medico-legal prin finanţarea şi salarizarea discriminatorii ale medicinei legale, atât faţă de celelalte specialităţi medicale, dar chiar şi în cadrul reţelei”, se mai arată în comunicatul de presă.

Angajații susțin că proiectul legii-cadru privind salarizarea unică nu ține cont de specificul activității medico-legale, de nivelul de responsabilitate, de incompatibilitățile profesionale și de riscurile asociate acestei specialități. Totodată, aceștia reclamă lipsa unei evaluări corecte și individualizate a domeniului, care funcționează la intersecția dintre sistemul sanitar și sistemul judiciar.

Sindicatul mai acuză abandonul instituțional și absența unor răspunsuri concrete la solicitările repetate adresate autorităților competente în ultimii ani.

Pe lângă aspectele legate de salarizare, personalul din sistem semnalează probleme persistente de finanțare care afectează activitatea institutelor și serviciilor de medicină legală din întreaga țară.

Reprezentanții angajaților afirmă că instituțiile sunt obligate să răspundă unor solicitări tot mai numeroase și să livreze expertize într-un timp redus, fără a beneficia însă de resursele umane și financiare necesare pentru îndeplinirea acestor obligații.

În acest context, sindicaliștii solicită intervenția urgentă a autorităților și revizuirea cadrului legislativ care afectează funcționarea sistemului.

„Solicităm Parlamentului, Guvernului şi Ministerului Sănătăţii deschiderea unui dialog real, corectarea de urgenţă a prevederilor discriminatorii din OUG nr. 7/2026 şi ale proiectului legii-cadru a salarizării şi asigurarea unei finanţări care să permită reţelei medico-legale să îşi îndeplinească rolul constituţional în slujba justiţiei şi a sistemului de sănătate. Continuarea ignorării acestor probleme va însemna, inevitabil, o degradare a calităţii şi a celerităţii actului de justiţie în detrimentul tuturor cetăţenilor”, subliniază reprezentanţii Sindicatului Medicilor Legişti din România în comunicatul menţionat.

Protestul este programat să se desfășoare joi, între orele 10:00 și 12:00, în incinta instituțiilor medico-legale din România. Pe durata acțiunii de protest va fi menținută exclusiv activitatea aferentă urgențelor medico-judiciare, au anunțat organizatorii.