Ciprian Ciucu acuză blocaje în Primăria Capitalei: Cineva trebuie să răspundă! Acestă decizie afecteaza sute de oameni și îi plasează în incertitudine

Ciprian Ciucu a reacționat după ce o instanță a decis suspendarea reorganizării Primăriei Municipiului București. Primarul general interimar susține că măsura afectează sute de angajați și creează incertitudine într-un moment în care administrația locală pregătea noi reforme și investiții. În paralel, edilul afirmă că există cinci procese aflate pe rol privind reorganizarea PMB și anunță verificări privind gestionarea proiectelor europene și responsabilitatea funcționarilor din instituție.

În explicațiile oferite public, Ciprian Ciucu a descris aparatul propriu al Primăriei Municipiului București drept o structură supradimensionată, care a crescut constant de-a lungul mandatelor succesive ale primarilor Capitalei.

Potrivit acestuia, schema de personal a PMB numără 1.275 de posturi și includea, înainte de reorganizare, 146 de funcții de conducere. Edilul a precizat că reorganizarea adoptată a redus acest număr la 85 de poziții de conducere.

„Primăria Municipiului București are o schemă de personal – doar aparatul primăriei, fără subordonate – de 1275 de posturi! Este o schemă uriașă, în care responsabilitatea funcționarilor publici este cvasi-inexistentă, cu cca. 150 de funcții de conducere”, a transmis Ciprian Ciucu.

Acesta a susținut că structura administrativă a fost extinsă treptat în ultimii ani, fără ca instituția să treacă printr-un proces amplu de reformă.

„Primăria nu a mai fost restructurată și reformată de 16 ani!! S-au perindat șase primari, dintre care trei interimari. Nici Gabriela Firea, nici Nicușor Dan nu au încercat să eficientizeze activitatea primăriei. Dar au adăugat. Mi-am asumat eu, pentru o jumătate de mandat, de doi ani, ce nu au mai făcut de 16 ani, din 2010!”, a afirmat edilul.

Pentru a ilustra situația pe care a găsit-o în instituție, acesta a oferit mai multe exemple privind existența unor structuri considerate depășite sau fără activitate.

„Ca să vă dau un singur exemplu, acum, când am reorganizat primăria, a fost nevoie să desființăm și Serviciul Euro 2020, făcut prin 2018. Da, acum, în 2026. Tot ca fapt divers, mai aveam și 9 pompieri care stăteau degeaba și cărora, atunci când le-am pus posturi la dispoziție, posturi care presupun muncă, au zis pas”, a declarat Ciprian Ciucu.

Referindu-se la decizia instanței, primarul interimar a arătat că aceasta a venit după ce alte două hotărâri judecătorești au fost favorabile administrației municipale.

„Vineri, una dintre instanțe a suspendat reorganizarea PMB. Asta, după ce mai înainte două alte instanțe NE DĂDUSERĂ CÂȘTIG DE CAUZĂ! Deci, avem un scor de 2 la 1. Am câștigat 2 și am pierdut 1”, a precizat Ciprian Ciucu.

Acesta consideră că suspendarea a intervenit într-un moment în care reorganizarea era deja pusă în aplicare și în care au avut loc modificări importante în structura instituției.

„În acest moment, reorganizarea este suspendată. Și suntem într-o situație imposibilă. AU SUSPENDAT TÂRZIU! Dacă te apuci să suspenzi, suspenzi atunci, imediat, într-o săptămână, NU DUPĂ DOUĂ LUNI! În acest interval au plecat oameni, s-au desființat posturi, s-au creat alte posturi, conform necesităților din 2026, nu acelora din 2010, 2018 sau 2022!”, a susținut edilul.

Potrivit acestuia, efectele deciziei se resimt direct asupra personalului din instituție și asupra planurilor de reorganizare aflate în pregătire.

„Acestă decizie afecteaza sute de oameni și îi plasează în incertitudine”, a transmis Ciprian Ciucu.

În același context, acesta a subliniat dificultatea administrării unei structuri complexe, formată din zeci de instituții și unități medicale aflate în subordinea municipalității.

„Vă reamintesc, PMB și subordonatele sunt împreună un monstru administrativ care cumulează 72 de instituții subordonate și la care se mai adaugă 19 spitale! Guvernarea lor, în mod realist și eficient, este foarte grea!”, a afirmat edilul.

Primarul interimar a susținut, de asemenea, că reorganizarea ar fi permis creșterea salariilor pentru angajații considerați performanți.

„În Primăria Capitalei sunt salarii mici, mult în urma unor sectoare! Această restructurare mi-ar fi permis să cresc salariile. Ideea era să rămână cei care muncesc și sunt competenți, care să fie plătiți corect!”, a declarat Ciprian Ciucu.

Într-o a doua intervenție publică, Ciprian Ciucu a precizat că pe rolul instanțelor există în prezent cinci procese legate de suspendarea și reorganizarea PMB.

Potrivit acestuia, trei dintre aceste dosare sunt judecate în primă instanță, iar până acum municipalitatea a obținut două soluții favorabile și una nefavorabilă.

„În aceste condiții, cine promite reforme rapide, eficiență administrativă, destructurarea de rețele de influență și privilegii, se hazardează. Totul este o loterie!”, a transmis edilul.

Acesta a afirmat că administrația municipală a identificat nereguli și situații care ar fi generat pierderi importante legate de proiectele finanțate din fonduri europene.

„În tot acest timp am identificat privilegiile și am documentat contraperformanța care ne costă sute de milioane de euro! S-au dezangajat și se vor dezangaja proiecte europene cu fonduri de sute de milioane de euro, s-au primit corecții de sute de milioane de euro!”, a susținut Ciprian Ciucu.

Edilul a oferit și un exemplu referitor la conducerea direcției responsabile de gestionarea fondurilor europene.

„Doamna director de la Fonduri Europene, îmi spune că dânsa nu are nicio problemă. Din zecile de proiecte ratate, nici măcar unul nu este ratat din vina domniei sale. Are concurs, rămâne pe post. „Performanța” domniei sale este bine protejată”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Primarul interimar a anunțat că a dispus constituirea unor comisii administrative și că intenționează să prezinte public concluziile verificărilor în perioada următoare.

„Cineva trebuie să răspundă! Documentez totul și în cca. doua săptămâni voi comunica clar într-o conferință de presă. Am dat deja drumul la comisiile admnistrative care să identifice cauzele și vinovații pentru contraperformanța ieșită din comun din Primăria Capitalei!”, a declarat acesta.

Totodată, Ciprian Ciucu a criticat activitatea sindicatelor din administrație, despre care spune că se opun reformelor și contestă în instanță măsurile adoptate de municipalitate.

„Sindicatele sunt parte a problemei, vor să ascundă gunoiul sub preș și atacă absolut toul în instanță! Politicienii se schimbă, vin și pleacă. Sindicatele sunt eterne! Sindicatele nu zic nimic, tac mâlc când vine vorba despre corupție și incompetență! Se activează doar atunci când interesele le sunt afectate!”, a transmis Ciprian Ciucu.

În aceeași postare, edilul a precizat că doar 15 funcționari publici au fost transferați de la Primăria Sectorului 6 la PMB odată cu preluarea mandatului său, reprezentând, potrivit afirmațiilor sale, mai puțin de 1% din totalul posturilor existente în instituție.