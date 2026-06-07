PMB anunță achiziția a peste 100 de vehicule noi pentru transportul public din Capitală, finanțate din fonduri europene

Primăria Municipiului București (PMB) anunță că va achiziționa, din fonduri europene, 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi, pentru modernizarea transportului public, prin Programul Regional București–Ilfov 2021–2027.

Reprezentanții Primăria Municipiului București (PMB) au transmis că procesul de modernizare a transportului public din Capitală va continua prin achiziția a 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi, finanțate din fonduri europene prin Programul Regional București–Ilfov 2021–2027.

Potrivit instituției, pentru pregătirea acestor achiziții au fost organizate în ultimele zile întâlniri tehnice cu reprezentanți ai unor producători importanți de vehicule, interesați de viitoarele licitații. La discuții au participat companiile Anadolu, Solaris, BMC și Automatica Mobility pentru troleibuze, respectiv Astra, Bozankaya, Škoda și Pesa pentru tramvaie.

PMB a precizat că aceste întâlniri au avut loc după finalizarea perioadei de consultare a pieței pentru caietele de sarcini, etapă în care operatorii economici au transmis observații, recomandări și solicitări de clarificare. Instituția a mai arătat că toate propunerile primite sunt analizate, cu scopul de a lansa licitațiile cât mai curând și de a atrage un număr cât mai mare de oferte, prin clarificarea din timp a aspectelor tehnice.

De asemenea, autoritățile au transmis că furnizorii vor avea posibilitatea de a vizita depourile STB pentru a se familiariza cu infrastructura existentă și cu condițiile de exploatare ale viitoarelor vehicule, pentru a-și putea adapta mai bine ofertele.

Noile mijloace de transport vor fi dotate cu aer condiționat, rampe pentru persoane cu mobilitate redusă, sisteme audio-video de informare a călătorilor, camere de supraveghere, validatoare contactless, prize USB și sisteme moderne de siguranță și asistență la conducere. Cele 79 de tramvaie sunt incluse în două proiecte majore ale municipalității: modernizarea a aproximativ 50 de kilometri de linii de tramvai și extinderea liniei din zona Prelungirea Ghencea.

Reprezentanții primăriei au subliniat că aceste investiții fac parte din strategia de dezvoltare a unui transport public mai modern, mai puțin poluant și mai atractiv pentru călători.

PMB urmează, totodată, să scoată la licitație realizarea unui studiu de fezabilitate pentru lărgirea părții carosabile a Podului Constanța, potrivit unei postări publicate de oficialii locali. Reprezentanții administrației au precizat că documentația necesară pentru elaborarea studiului este în curs de finalizare de către Direcția Investiții și va fi transmisă către Direcția Achiziții în aproximativ trei săptămâni.

Proiectul vizează extinderea podului astfel încât acesta să poată acomoda două benzi de circulație, o pistă pentru biciclete, trotuare și infrastructura necesară circulației tramvaielor.

În vara anului 2025, reprezentanții PMB și ai Primăriei Sectorului 1 (PS1) au anunțat intenția de a colabora pentru implementarea mai multor proiecte de infrastructură de interes comun. Cele două administrații au convenit să realizeze împreună patru investiții importante, finanțate în comun, menite să îmbunătățească mobilitatea urbană și să contribuie la dezvoltarea infrastructurii din nordul Capitalei.

Printre proiectele avute în vedere se numără consolidarea Podului Băneasa, un obiectiv rutier considerat esențial și care necesită intervenții urgente, precum și consolidarea Podului Constanța. De asemenea, este prevăzută realizarea unui drum de legătură cu strada Biharia, destinat fluidizării traficului și facilitării accesului către cartierul Henri Coandă.

Un alt proiect important este reconfigurarea și regenerarea urbană a Căii Griviței, pe tronsonul cuprins între strada Buzești și Calea Victoriei, intervenție care urmărește modernizarea spațiului urban și îmbunătățirea condițiilor de circulație în zonă.

„Colegii de la Investiții au în lucru documentația pentru SF lărgire pod Constanța pentru a acomoda 2 benzi de circulație, pista bicicletă, trotuar, tramvai. În trei săptămâni va fi gata și va ajunge la Achiziții”, au declarat edilii.

Reprezentanții PS1 și ai PMB au discutat și despre o serie de proiecte de dezvoltare urbană care urmează să fie implementate în perioada următoare. Aceste inițiative au ca obiectiv modernizarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea mobilității și creșterea calității spațiului public.

Printre proiectele analizate se numără regenerarea urbană a zonei Gara de Nord, care include amenajarea unui nod intermodal menit să faciliteze conexiunile dintre diferitele mijloace de transport. De asemenea, autoritățile au în vedere realizarea unor terminale de transport la Piața Presei Libere și la bucla Grațioasa, pentru optimizarea fluxurilor de călători și creșterea eficienței rețelei de transport public.

Totodată, cele două administrații au discutat despre extinderea zonelor pietonale din Capitală, primul proiect de acest tip urmând să fie implementat în zona Pieței Amzei. Măsura face parte dintr-o strategie mai amplă de revitalizare a spațiului urban și de încurajare a mobilității pietonale.