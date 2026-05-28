STB anunță restricții de trafic și trasee deviate la Arena Națională. Concertul Iron Maiden va restricționa circulația rutieră în București

STB anunță măsuri speciale de circulație în data de 28 mai 2026, cu ocazia concertului Iron Maiden de la Arena Națională. Pentru gestionarea fluxului ridicat de spectatori și menținerea siguranței rutiere, vor fi instituite restricții de trafic în zona Arenei Naționale, precum și devieri temporare pe mai multe linii de transport public și prelungirea programului de circulație pentru anumite trasee STB.

Începând cu ora 15:00, circulația rutieră va fi restricționată pe Bulevardul Basarabia (segmentul cuprins între Bulevardul Chișinău și Câmpia Libertății), precum și pe Bulevardul Pierre de Coubertin. Aceste măsuri sunt necesare pentru organizarea în condiții optime a accesului la eveniment și pentru fluidizarea traficului pietonal.

Pe durata restricțiilor, mai multe linii de transport public vor circula pe trasee modificate, astfel:

Liniile 69, 85 și 90 vor circula pe traseul obișnuit până în zona Vatra Luminoasă, apoi vor fi redirecționate pe Strada Tony Bulandra, cu organizare de întoarcere prin Depoul Vatra Luminoasă.

Linia 104 își menține traseul de bază până la intersecția Șos. Iancului / Bd. Pierre de Coubertin, după care va fi deviată pe Șos. Iancului, Șos. Mihai Bravu și Bd. Decebal, revenind ulterior pe ruta standard.

Linia 143 va fi redirecționată în zona Pantelimon–Obor, circulând pe Șos. Pantelimon și Bd. Ferdinand până la terminalul Baicului, cu ajustări suplimentare pe străzi secundare la întoarcere.

Linia 640 și linia N109 vor fi deviate din zona Republica pe arterele Nicolae Grigorescu – Baba Novac – Șos. Mihai Bravu – Calea Călărașilor, cu revenire pe traseele obișnuite.

Pentru a asigura transportul spectatorilor după încheierea concertului, STB va extinde programul de circulație pentru liniile 1, 10, 85, 90 și 104, astfel încât capacitatea de transport să fie adaptată fluxului crescut de călători.

Stația „Piața Hurmuzachi”, situată pe Bd. Basarabia (sens spre Calea Călărașilor), va fi relocată temporar pe Calea Călărașilor, imediat după intersecția cu Șos. Mihai Bravu. Măsura vizează în special liniile 640 și N109.

STB recomandă pasagerilor să verifice în timp real modificările de trasee și program prin aplicația InfoTB, precum și prin canalele oficiale de comunicare ale companiei. Toate ajustările sunt implementate pentru a reduce impactul asupra traficului și pentru a menține continuitatea serviciului public.