PMB va scoate la licitație un studiu de fezabilitate privind lărgirea podului Constanța

Primăria Municipiului București (PMB) va lansa, în următoarele săptămâni, licitația pentru realizarea unui studiu de fezabilitate privind lărgirea Podului Constanța, din nordul Capitalei. Proiectul urmărește îmbunătățirea mobilității urbane prin extinderea infrastructurii rutiere, pietonale, velo și de transport public.

Primăria Municipiului București (PMB) urmează să scoată la licitație realizarea unui studiu de fezabilitate pentru lărgirea părții carosabile a Podului Constanța, potrivit unei postări publicate de oficialii locali. Reprezentanții administrației au precizat că documentația necesară pentru elaborarea studiului este în curs de finalizare de către Direcția Investiții și va fi transmisă către Direcția Achiziții în aproximativ trei săptămâni.

Proiectul vizează extinderea podului astfel încât acesta să poată acomoda două benzi de circulație, o pistă pentru biciclete, trotuare și infrastructura necesară circulației tramvaielor.

În vara anului 2025, reprezentanții PMB și ai Primăriei Sectorului 1 (PS1) au anunțat intenția de a colabora pentru implementarea mai multor proiecte de infrastructură de interes comun. Cele două administrații au convenit să realizeze împreună patru investiții importante, finanțate în comun, menite să îmbunătățească mobilitatea urbană și să contribuie la dezvoltarea infrastructurii din nordul Capitalei.

Printre proiectele avute în vedere se numără consolidarea Podului Băneasa, un obiectiv rutier considerat esențial și care necesită intervenții urgente, precum și consolidarea Podului Constanța. De asemenea, este prevăzută realizarea unui drum de legătură cu strada Biharia, destinat fluidizării traficului și facilitării accesului către cartierul Henri Coandă.

Un alt proiect important este reconfigurarea și regenerarea urbană a Căii Griviței, pe tronsonul cuprins între strada Buzești și Calea Victoriei, intervenție care urmărește modernizarea spațiului urban și îmbunătățirea condițiilor de circulație în zonă.

„Colegii de la Investiții au în lucru documentația pentru SF lărgire pod Constanța pentru a acomoda 2 benzi de circulație, pista bicicletă, trotuar, tramvai. În trei săptămâni va fi gata și va ajunge la Achiziții”, au declarat edilii.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 1 (PS1) și ai Primăriei Municipiului București (PMB) au discutat și despre o serie de proiecte de dezvoltare urbană care urmează să fie implementate în perioada următoare. Aceste inițiative au ca obiectiv modernizarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea mobilității și creșterea calității spațiului public.

Printre proiectele analizate se numără regenerarea urbană a zonei Gara de Nord, care include amenajarea unui nod intermodal menit să faciliteze conexiunile dintre diferitele mijloace de transport. De asemenea, autoritățile au în vedere realizarea unor terminale de transport la Piața Presei Libere și la bucla Grațioasa, pentru optimizarea fluxurilor de călători și creșterea eficienței rețelei de transport public.

Totodată, cele două administrații au discutat despre extinderea zonelor pietonale din Capitală, primul proiect de acest tip urmând să fie implementat în zona Pieței Amzei. Măsura face parte dintr-o strategie mai amplă de revitalizare a spațiului urban și de încurajare a mobilității pietonale.