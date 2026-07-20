STB, sub presiunea datoriilor. Ce a transmis Ciprian Ciucu despre viitorul companiei

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a revenit luni cu explicații după declarațiile privind solicitarea insolvenței Societății de Transport București (STB). Edilul a precizat că această măsură nu este una pe care și-o dorește, însă susține că situația financiară a companiei impune un plan de restructurare care să fie validat de un judecător sindic.

Ciprian Ciucu a transmis că intenția sa este de a găsi o soluție pentru redresarea STB, în condițiile în care societatea are datorii acumulate și penalități aferente acestora. El a afirmat că a solicitat conducerii companiei și sindicatelor să ajungă la un plan de măsuri încă din luna februarie, însă acest lucru nu s-ar fi realizat până în prezent.

„Aș vrea să rețineți un lucru: eu nu-mi doresc insolvența STB! Am cerut managementului și sindicatelor să ageeeze un plan de măsuri încă din luna februarie. Din păcate nu s-a întâmplat nimic până acum, sufletu’”, a scris Ciprian Ciucu într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Primarul general a explicat că solicitarea privind insolvența are legătură cu imposibilitatea de a achita obligațiile financiare acumulate de societatea de transport. Potrivit acestuia, procedura ar permite elaborarea unui plan de restructurare destinat stabilizării companiei.

Ciprian Ciucu susține că STB nu mai poate acoperi datoriile acumulate și penalitățile aferente, motiv pentru care cere un plan de restructurare prin procedura insolvenței, pentru redresarea companiei.

„Cum nu mai avem banii să plătim miliardele acumulate ca datorii și sutele de milioane drept penalități la aceste datorii, este doar normal să ies public și să cer însănătoșirea STB, printr-un plan de restructurare validat de un judecător sindic ca urmare a insolvenței”, a transmis edilul.

Ciprian Ciucu a precizat că nu consideră că actuala situație financiară a STB este rezultatul unei decizii luate de actuala administrație, afirmând că încearcă să identifice o soluție pentru companie. El a menționat și riscul unor măsuri de executare care ar putea afecta activitatea societății.

„Nu eu am dus compania în această situație! Eu încerc să o salvez. Sa nu ni se poprească conturile și să putem plăti salariile, să nu ni se ia banii din cont de creditori. Unii au cerut deja, în mai multe rânduri, proprirea conturilor”, a scris primarul Capitalei.

Edilul a mai arătat că demersul său are ca obiectiv evitarea unor probleme financiare care ar putea afecta funcționarea serviciului public de transport din București. Acesta a susținut că a ales să vorbească public despre situația companiei și despre necesitatea unor măsuri pentru redresarea acesteia.

Declarațiile primarului general vin după ce acesta a anunțat că a cerut insolvența STB, argumentând că procedura ar putea permite companiei să își reorganizeze activitatea și să gestioneze problema datoriilor acumulate.

„Fac doar ceea ce este corect pentru a nu duce întregul oraș în incapapacitate de plată și sunt primul și singurul care vorbește deschis despre această situație. Pentru că nu am nicio miză personală, vreau doar să salvăm și să îmbunătățim transportul public din București!”, a transmis Ciprian Ciucu.

Prin mesajul publicat luni, Ciprian Ciucu a reiterat că scopul demersului nu este intrarea STB în insolvență ca finalitate, ci aplicarea unui plan de restructurare destinat funcționării companiei și menținerii serviciului de transport public.