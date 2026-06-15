Ciprian Ciucu, mesaj din Singapore: A picat prost pentru mine din cauza tentativei de puci

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a precizat că nu se află în țară pentru a participa la ședința conducerii partidului, în care este analizată poziția formațiunii față de premierul desemnat Adrian Veștea. Acesta a transmis că absența sa este motivată de o deplasare externă stabilită anterior.

Ciprian Ciucu a declarat că se află în Singapore, unde are loc World Cities Summit 2026, într-un context intern tensionat pentru Partidul Național Liberal.

„Sunt la Singapore, la World Cities Summit 2026. A picat prost pentru mine din cauza tentativei de puci la care este supus astăzi Partidul National Liberal. Nu aveam de unde să știu… Deși nu îmi este ușor — din cauza puciului — încerc să mă focalizez pe rostul prezenței mele aici: să învăț, să identific parteneri și know-how, inclusiv soluții financiare la problemele noastre”, a transmis Ciprian Ciucu.

Acesta a subliniat că participarea sa la evenimentul internațional este concentrată pe schimbul de experiență și pe identificarea unor modele de dezvoltare urbană, în paralel cu discuțiile politice care au loc la București.

Ciprian Ciucu a transmis că participă la un program internațional de training, mentoring și networking cu durata de doi ani, alături de alți trei primari. El a precizat că activitățile sunt intense și că experiența acumulată în primele zile este una importantă.

Programul include sesiuni de mentorat susținute de Anne Hidalgo, fost primar al Parisului, și de Jan Vapaavuori, fost primar al Helsinkiului. Ciucu a subliniat că, deși are peste cinci ani de experiență în administrația locală, consideră util schimbul de cunoștințe cu foști edili cu mandate mai lungi, de aproximativ 12 ani.

„Am avut până acum trei zile pline, programul este epuizant, dar mă bucur de fiecare oră, de fiecare experiență care ni se oferă, de fiecare întâlnire. Am fost selectat și invitat să fac parte dintr-un program de training/mentoring/networking de doi ani, împreună cu alți trei primari. Programul ni-i aduce ca mentori pe Anne Hidalgo, fosta primăriță a Parisului (big fan!), și pe experimentatul Jan Vapaavuori, fostul primar al Helsinkiului. Ceea ce este foarte tare, pentru că, chiar dacă am experiență de primar de peste cinci ani, mereu poți învăța de la cei care au fost primari 12 ani”, a mai scris Ciucu.

Ciprian Ciucu a declarat că a avut mai multe întâlniri cu miniștri, șefi de agenții și conducători de companii, precum și vizite la un institut de cercetare și un centru comunitar. El a participat și la un panel și la sesiuni tematice.

Acesta a spus că experiențele acumulate i-au oferit idei noi și inspirație, menționând necesitatea unor reforme importante. Totodată, a precizat că astfel de activități îl ajută să își clarifice perspectivele asupra unor decizii viitoare.