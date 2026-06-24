Tribunalul București a respins contestația lui Ciprian Ciucu. Edilul rămâne sub controlul judiciar

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, va rămâne sub control judiciar după ce Tribunalul București a respins contestația formulată împotriva măsurii dispuse de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Edilul este cercetat într-un dosar în care este acuzat de luare de mită.

Potrivit procurorilor, faptele investigate au legătură cu un proiect imobiliar pentru care ar fi fost oferite servicii de publicitate și consultanță electorală în schimbul unor documente de urbanism. Ancheta a fost desprinsă dintr-un dosar mai amplu privind fapte de corupție investigate la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJR).

Tribunalul București a decis miercuri să respingă contestația depusă de Ciprian Ciucu împotriva măsurii controlului judiciar, ceea ce înseamnă că primarul general va continua să fie cercetat în aceste condiții.

Conform DNA, în timpul campaniei electorale din noiembrie și decembrie 2025, Ciucu ar fi primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală. Procurorii susțin că aceste beneficii ar fi fost oferite în legătură cu procedurile administrative necesare pentru emiterea unui certificat de urbanism și a unei autorizații de construire pentru un proiect imobiliar din București.

În același dosar sunt cercetați sub control judiciar și oamenii de afaceri identificați prin inițialele M.N.K.A. și M.M., acuzați de dare de mită, precum și omul de afaceri S.I., acuzat de complicitate la dare de mită.

Potrivit DNA, din probele administrate până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că cei doi oameni de afaceri ar fi oferit servicii de publicitate și consultanță electorală pentru susținerea activității politice și electorale a lui Ciprian Ciucu.

Anchetatorii susțin că aceste servicii ar fi fost acordate în legătură cu atribuțiile de serviciu exercitate de edil în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6, funcție pe care acesta o ocupa la momentul respectiv.

De asemenea, procurorii afirmă că omul de afaceri S.I. ar fi facilitat acordarea acestor beneficii și ar fi contribuit la realizarea legăturii dintre persoanele care ofereau avantajele și funcționarul care urma să beneficieze de acestea.

Pe perioada controlului judiciar, Ciprian Ciucu trebuie să respecte mai multe obligații stabilite de procurori.

Printre acestea se numără prezentarea la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat, informarea autorităților cu privire la schimbarea locuinței și respectarea limitelor teritoriale stabilite prin ordonanța procurorului, fără acordul prealabil al organului judiciar competent.

Aceleași obligații se aplică și celorlalți inculpați aflați sub control judiciar în acest dosar.

DNA precizează că dosarul în care este cercetat Ciprian Ciucu a rezultat dintr-o anchetă mai amplă privind presupuse fapte de corupție la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

În acest dosar, procurorii au dispus arestarea preventivă a unui cetățean bulgar, identificat prin inițialele R.D.M., acuzat de dare de mită, precum și a unei persoane identificate prin inițialele N.C.O., acuzată de complicitate la luare de mită, dare de mită în formă continuată și alte infracțiuni.

Potrivit anchetatorilor, între noiembrie 2025 și martie 2026, inculpata N.C.O. ar fi oferit în mai multe rânduri bani unui funcționar public din cadrul ONJR pentru urgentarea sau întârzierea unor acte care intrau în atribuțiile sale de serviciu.

De asemenea, procurorii susțin că aceasta ar fi facilitat promisiunea unei mite de 100.000 de euro oferite în numele unui operator economic din domeniul jocurilor de noroc. Suma ar fi fost destinată influențării modului în care urmau să fie finalizate verificările efectuate de instituție.

În timpul anchetei desfășurate la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, procurorii afirmă că au descoperit indicii privind alte posibile fapte de corupție.

Ca urmare, la nivelul aceleiași secții din cadrul DNA a fost deschis un dosar penal distinct, înregistrat la începutul lunii decembrie 2025, în care a fost pus sub acuzare Ciprian Ciucu.