Ilie Bolojan pune condiții pentru susținerea lui Eugen Tomac: Ne-am spus lucrurile direct, fără ocolișuri

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat luni că discuția avută cu premierul desemnat, Eugen Tomac, s-a desfășurat direct și fără ocolișuri, iar poziția Partidului Național Liberal este că România are nevoie de un Guvern susținut explicit din punct de vedere politic pentru a putea implementa reformele necesare și pentru a beneficia de sprijin parlamentar în adoptarea măsurilor dificile.

Potrivit lui Bolojan, un Executiv care nu dispune de o susținere politică clară nu ar avea capacitatea de a continua reformele de care România are nevoie și nici de a adopta măsurile impuse de contextul actual. Șeful liberalilor a subliniat că astfel de schimbări nu pot fi duse la capăt fără o majoritate parlamentară care să sprijine activ Guvernul.

În cadrul întâlnirii cu Eugen Tomac au fost abordate și problemele considerate urgente pentru România. Printre acestea se numără absorbția fondurilor europene, accesarea granturilor din Planul Național de Redresare și Reziliență și îndeplinirea reformelor asumate de statul român în anul 2021, dar care nu au fost finalizate până în prezent.

„Am avut o întâlnire cu premierul desemnat, Eugen Tomac, cu care am discutat lucrurile în mod direct vizavi de formarea noului Guvern. Am prezentat perspectiva noastră și anume că un astfel de Guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară. Un Guvern care nu se bazează pe o susținere explicită nu poate duce la capăt astfel de reforme de care are nevoie România”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a precizat că este vorba în principal despre nouă proiecte legislative care trebuie adoptate de Parlament. De asemenea, au fost discutate măsuri pentru accelerarea finalizării investițiilor finanțate din fonduri europene, astfel încât România să nu piardă sumele disponibile prin granturi. În ceea ce privește componenta de împrumuturi din PNRR, șeful PNL a arătat că aceasta ar trebui menținută într-o proporție importantă, chiar dacă anumite proiecte nu vor putea fi finalizate din cauza numărului mare de lucrări și a situațiilor diferite existente în localitățile din țară.

„E vorba, în principal, de nouă legi care trebuie adoptate în Parlamentul României. De asemenea, am discutat despre urgentarea finalizării lucrărilor în așa fel încât să nu pierdem sumele care vin pentru granturi, iar cele pe împrumuturi să rămână într-o pondere importantă, chiar dacă unele lucrări nu vor putea fi terminate datorită numărului foarte mare și situațiilor diferite din miile de localități ale țării. Am discutat despre aspectele care țin și de celelalte probleme urgente, problema deficitelor, a reducerii cheltuielilor statului, a unei guvernări eficiente, despre aspectele care țin de buna guvernare și de buna funcționare a economiei”, a mai spus Bolojan.

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Discuțiile au vizat și alte teme prioritare, precum reducerea deficitului bugetar, diminuarea cheltuielilor statului, creșterea eficienței guvernării, precum și aspecte legate de buna funcționare a economiei și de administrarea instituțiilor publice.

Șeful liberal a anunțat că grupurile parlamentare ale PNL se vor reuni luni, la ora 15:00, pentru a fi informate cu privire la conținutul negocierilor purtate cu premierul desemnat. Potrivit acestuia, președintele Senatului și liderul grupului liberal din Camera Deputaților, Gabriel Andronache, vor prezenta parlamentarilor detaliile întâlnirii.

Totodată, Bolojan a precizat că la mijlocul acestei săptămâni, miercuri sau joi, va fi convocat Biroul Politic Național al PNL, care va decide poziția oficială a partidului în privința susținerii viitorului Guvern.

„A fost o întâlnire în care ne-am spus lucrurile direct, fără ocolișuri. Astăzi la ora 15:00 vor fi întâlnirile cu grupurile noastre parlamentare. Colegii care reprezintă cele două grupuri: domnul președinte al Senatului și domnul Andronache, liderul grupului de la Cameră, vor informa grupurile de parlamentari cu privire la conținutul discuțiilor, iar la mijlocul acestei săptămâni, miercuri sau joi, vom convoca Biroul Politic Național pentru a lua o decizie vizavi de poziționarea Partidului Național Liberal”, a completat Bolojan.

La rândul său, premierul desemnat Eugen Tomac s-a declarat optimist după întâlnirea cu liderii liberali și a afirmat că își pune mari speranțe în sprijinul PNL la votul de învestitură din Parlament.

Tomac a transmis că pleacă încrezător de la consultările cu liberalii și a apreciat reformele începute de Ilie Bolojan, considerând că acestea trebuie continuate. Premierul desemnat a adăugat că este pregătit să ducă mai departe acest proces cu responsabilitate și să continue direcția pe care România se află în prezent.