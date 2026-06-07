Sfatul lui Ilie Bolojan pentru Eugen Tomac, noul premier: „Dacă vrem majorări mai mari de salarii, înseamnă că trebuie să reducem personalul” (video)

Ilie Bolojan susține că viitorul guvern trebuie să reducă cheltuielile, să respecte reformele PNRR și să evite creșterea deficitului bugetar pentru a nu pierde fonduri europene importante ale statului român acum.

Ilie Bolojan susține că cea mai mare problemă este atunci când se fac coaliții politice care nu funcționează. El a afirmat că o astfel de coaliție, chiar dacă este stabilă pe hârtie, dar nu produce rezultate, este mai proastă decât opoziția.

El a explicat, în podcastul „Ce se întâmplă?”, că PNL ar fi decis să nu mai facă alianțe cu PSD deoarece și-a pierdut încrederea în acest partid. În opinia lui, aceste alianțe au dus la nemulțumirea oamenilor și la apariția votului anti-sistem, pentru că partidele au format coaliții mari, dar nu au făcut reformele necesare, ci doar au ocupat funcții. Bolojan a mai spus că, în experiența lor de guvernare, unele partide nu au respectat înțelegerile, nu și-au asumat responsabilități și au blocat funcționarea coaliției. El a acuzat PSD că ar fi încălcat acorduri și că nu și-ar fi asumat rolul în guvernare, ceea ce a dus la tensiuni și la lipsă de rezultate.

El a explicat că, în astfel de situații, când într-o coaliție oamenii se gândesc doar la funcții și nu la rezultate, cetățenii devin nemulțumiți și apar voturi împotriva clasei politice.

Bolojan a spus și că România a trecut prin mai multe crize, inclusiv o criză bugetară, despre care a afirmat că ar fi fost cauzată de cheltuieli prea mari făcute ani la rând de partidele care au guvernat înainte de 2024, în special PSD și PNL. El a precizat că această criză nu a fost provocată de factori externi, ci de decizii interne greșite și de lipsa de corecție a acestora la timp. A spus că oamenii politici ar fi trebuit să își asume greșelile și să le corecteze.

Bolojan a afirmat că nu multe persoane au vrut să își asume funcția de premier și că el a acceptat considerând că, dacă există o înțelegere politică și responsabilitate, lucrurile pot fi îndreptate. În final, el a repetat ideea că aceste partide au creat nemulțumire publică pentru că au făcut coaliții mari fără rezultate concrete, ocupând funcții, dar fără să realizeze reformele de care România avea nevoie.

„Cea mai mare pacoste este să faci coaliţii care nu funcţionează, în care, aşa cum am fost şi noi în această perioadă, unele partide nu respectă înţelegerile pe bază a căreia s-a făcut coaliţia, nu-şi asumă răspunderea, dinamitează coaliţia, aşa cum a făcut Partidul Social Democrat, încălcându-şi înţelegerile, minţindu-şi partenerii, fugind de orice răspundere, minţind opinia publică şi, în felul acesta, mergând cu frâna de mână trasă, dacă ai o coaliţie în care doar nişte oameni ocupă nişte funcţii, este, din păcate, o condiţie care generează voturi împotrivă, care generează nemulţumirea cetăţenilor şi astea, într-adevăr, trebuie evitate. Nu pentru că avem ceva cu o persoană sau alta, nu pentru că e o problemă de persoane. E o problemă că, atunci când eşti într-o coaliţie, ca să ai rezultate, e nevoie de o încredere minimă, pe care am încercat să o construim, în toate aceste luni. Am luat critici de cele mai multe ori nemeritate, fără să replic, m-am făcut că nu văd ce vedea toată lumea, sperând că, în felul acesta, totuşi guvernarea merge. Ţara noastră trece prin această situaţie dificilă, dar nu am putut să mergem mai departe, pentru că atunci când interesele au fost grav afectate, am ajuns în faţa acestei moţiuni de cenzură. Şi decât o coaliţie de genul acesta, stabilă, dar care nu face nimic, mai bine opoziţie. Noi nu am intrat, aşa cum a fost criza din 2008-2010, într-o criză bugetară, datorită problemelor din exteriorul României. Noi, de data asta am intrat în această criză bugetară pentru că am cheltuit ani de zile mai mult decât ne-am putut permite, într-o manieră iresponsabilă şi am ajuns să nu mai putem continua aşa. Asta era responsabilitatea acestor partide şi eu am crezut că uneori şi în viaţă greşeşti şi într-o companie nu toate deciziile pe care le iei sunt perfecte, dar oamenii responsabili înţeleg că trebuie să-şi îndrepte aceste decizii, că au responsabilitatea să corecteze ceea ce s-a greşit înainte şi m-am bazat în primul rând pe un aspect care ţine de responsabilitatea publică pe care cei care suntem în politică trebuie să o avem pentru comunităţile noastre. Am crezut că dacă se semnează o înţelegere, dacă suntem responsabili, putem face aceste lucruri. (…) Am crezut că e o şansă şi pentru aceste partide, partide de sistem. Noi am generat acest vot anti-sistem împotriva lumii politice pentru că am făcut coaliţii mari, fără să livrăm, doar am ocupat funcţii, dar n-am făcut reformele de care ţara asta avea nevoie”, a menţionat Bolojan.

Bolojan crede că viitorul guvern, indiferent de cum va fi format politic, va trebui să păstreze un echilibru în buget, să reducă cheltuielile statului și să facă reformele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Scopul acestor măsuri, a explicat el, este să nu se piardă banii europeni.

El a mai spus că România are nevoie cât mai repede de un guvern care să funcționeze bine și a avertizat că, dacă deficitul bugetar crește, țara ar putea fi sancționată de Comisia Europeană. În astfel de cazuri, ar putea fi blocate fondurile europene, pentru că nu ar mai fi respectate angajamentele asumate prin PNRR și prin reformele fiscale.

Bolojan a subliniat că România mai are de primit sume mari de bani din fonduri europene și că multe investiții depind de acești bani. El a mai spus că viitorul guvern ar trebui să își asume în Parlament pachetul de reforme, pentru ca acestea să nu fie schimbate pe parcursul dezbaterilor politice într-un mod care ar putea să le facă incompatibile cu cerințele Uniunii Europene.

În privința salariilor, Bolojan a explicat că, dacă se dorește creșterea lor, atunci trebuie redus numărul de angajați din sistemul public. El a spus că, dacă sunt mai puțini angajați, dar bine organizați, cei rămași pot fi plătiți mai bine, iar o parte din oameni ar putea trece către sectorul privat.

Despre un posibil guvern tehnocrat, el a spus că acesta ar avea puteri limitate, deoarece ar depinde tot de sprijinul partidelor din Parlament pentru a putea adopta legi și măsuri economice.

În legătură cu alegerile anticipate, Bolojan a spus că acestea sunt o soluție legală dacă apare un blocaj politic serios, dar a considerat că este puțin probabil să se ajungă acolo. El a adăugat însă că acest scenariu nu poate fi exclus complet dacă partidele nu reușesc să formeze o majoritate stabilă în Parlament.