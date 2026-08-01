Problemele se complică pentru Marian Godină. Un ONG solicită verificări la IGPR, MAI și ANI
SURSA FOTO: Facebook - Marian Godină
Marian Godină este vizat de sesizări depuse la trei instituții ale statului de către Asociația Patria Prima. Organizația susține că solicită verificarea compatibilității dintre statutul de polițist și activitățile publice desfășurate de acesta, inclusiv aparițiile în media și veniturile obținute din drepturi de autor și platforme online. Demersul a fost anunțat public printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a asociației, care afirmă că a sesizat Inspectoratul General al Poliției Române, Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne și Agenția Națională de Integritate.
Marian Godină, reclamat la IGPR, MAI și ANI pentru activitatea publică desfășurată în paralel cu statutul de polițist
Asociația Patria Prima a anunțat că a depus sesizări oficiale la Inspectoratul General al Poliției Române, Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne și Agenția Națională de Integritate, solicitând clarificări privind activitatea profesională și publică a polițistului Marian Godină.
Organizația susține că demersul nu vizează opiniile exprimate de acesta pe rețelele sociale, ci urmărește să stabilească dacă există eventuale incompatibilități între funcția ocupată într-o structură operativă a Poliției Române și amploarea activităților desfășurate în spațiul public.
Potrivit asociației, solicitările transmise instituțiilor urmăresc să lămurească modul în care aparițiile televizate, publicarea de cărți, veniturile provenite din drepturi de autor și din platforme online, precum și alte activități publice se raportează la obligațiile impuse de statutul unui polițist aflat într-o structură de Acțiuni Speciale.
În mesajul publicat pe Facebook, organizația afirmă că sesizările au fost înregistrate oficial și că așteaptă un răspuns din partea autorităților competente.
Asociația invocă veniturile declarate, aparițiile televizate și presupuse încălcări ale statutului polițistului
În argumentația prezentată public, Asociația Patria Prima arată că Marian Godină a devenit unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din România, acumulând sute de mii de urmăritori pe platformele sociale și participând la numeroase proiecte media.
Organizația amintește participarea acestuia la emisiunea Survivor din Republica Dominicană, aparițiile în programe de divertisment, publicarea mai multor volume și veniturile declarate provenite din drepturi de autor, precum și de la companii precum Facebook Ireland și Google Ireland. Totodată, susține că toate aceste elemente ar trebui analizate în raport cu statutul profesional al polițistului.
Asociația mai afirmă că Marian Godină s-a plâns public, în trecut, de nivelul salariului său, în timp ce, potrivit declarațiilor de avere invocate de organizație, ar fi obținut aproximativ 90.000 de lei din drepturi de autor. De asemenea, ONG-ul susține că polițistul ar fi exprimat în mod repetat opinii politice în spațiul public, aspect pe care îl consideră incompatibil cu prevederile legale aplicabile polițiștilor.
Redăm integral mesajul publicat de Asociația Patria Prima:
„L-am reclamat ieri pe dl Godină. Oficial, cu număr de înregistrare, la IGPR, la Corpul de Control MAI și la ANI.
Și înainte să sară fanii: nu pentru că scrie pe Facebook. Ci pentru că nimeni nu s-a obosit vreodată să întrebe cum poate un agent de la Acțiuni Speciale – structura aia unde identitatea ta e teoretic protejată de lege – să fie simultan cel mai vizibil om din Poliția Română.
600.000 de followeri. Survivor în Dominicană vreo 4 luni. iUmor de două ori. Roast la PRO TV. Cărți peste cărți. Bani de la Facebook Ireland și Google Ireland, trecuți chiar în declarația lui de avere. Plus firma soției, care vinde alpaca cu fața lui pe post de reclamă.
Și omul ăsta ieșea public să se plângă că are 4.400 lei salariu. În timp ce declara aproape 90.000 de lei doar din drepturi de autor. Aia nu a mai zis-o în postarea tristă, că strica povestea.
Iar pe deasupra, de pe pagina de «polițist simplu», face de ani de zile propagandă politică pe față. Mereu aceeași direcție – anti-națională – cu mișto de electoratul care nu-i place și cu lăudat că a pierdut followeri «incomozi».
Un angajat al statului, plătit din banii noștri ai tuturor, care împarte românii în cetățeni ok și proști buni de luat peste picior. Statutul polițistului interzice negru pe alb exprimarea opiniilor politice în public. Lui se pare că nu i l-a arătat nimeni. Ba chiar a înjurat politicienii care nu erau de acord cu genialitatea sa.
Așa că am întrebat instituțiile, cu articol de lege și sursă la fiecare rând: s-au declarat toate veniturile? E compatibilă uniforma cu circul și banii? Și cine a semnat ca un agent operativ să dispară 4 luni la un reality show?
Vedem ce răspund. Nu ne așteptăm la minuni, dar circul a mers prea departe și vrem să știm de ce plătim bilete involuntar”.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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