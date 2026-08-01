Problemele se complică pentru Marian Godină. Un ONG solicită verificări la IGPR, MAI și ANI

Marian Godină este vizat de sesizări depuse la trei instituții ale statului de către Asociația Patria Prima. Organizația susține că solicită verificarea compatibilității dintre statutul de polițist și activitățile publice desfășurate de acesta, inclusiv aparițiile în media și veniturile obținute din drepturi de autor și platforme online. Demersul a fost anunțat public printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a asociației, care afirmă că a sesizat Inspectoratul General al Poliției Române, Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne și Agenția Națională de Integritate.

Asociația Patria Prima a anunțat că a depus sesizări oficiale la Inspectoratul General al Poliției Române, Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne și Agenția Națională de Integritate, solicitând clarificări privind activitatea profesională și publică a polițistului Marian Godină.

Organizația susține că demersul nu vizează opiniile exprimate de acesta pe rețelele sociale, ci urmărește să stabilească dacă există eventuale incompatibilități între funcția ocupată într-o structură operativă a Poliției Române și amploarea activităților desfășurate în spațiul public.

Potrivit asociației, solicitările transmise instituțiilor urmăresc să lămurească modul în care aparițiile televizate, publicarea de cărți, veniturile provenite din drepturi de autor și din platforme online, precum și alte activități publice se raportează la obligațiile impuse de statutul unui polițist aflat într-o structură de Acțiuni Speciale.

În mesajul publicat pe Facebook, organizația afirmă că sesizările au fost înregistrate oficial și că așteaptă un răspuns din partea autorităților competente.

În argumentația prezentată public, Asociația Patria Prima arată că Marian Godină a devenit unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din România, acumulând sute de mii de urmăritori pe platformele sociale și participând la numeroase proiecte media.

Organizația amintește participarea acestuia la emisiunea Survivor din Republica Dominicană, aparițiile în programe de divertisment, publicarea mai multor volume și veniturile declarate provenite din drepturi de autor, precum și de la companii precum Facebook Ireland și Google Ireland. Totodată, susține că toate aceste elemente ar trebui analizate în raport cu statutul profesional al polițistului.

Asociația mai afirmă că Marian Godină s-a plâns public, în trecut, de nivelul salariului său, în timp ce, potrivit declarațiilor de avere invocate de organizație, ar fi obținut aproximativ 90.000 de lei din drepturi de autor. De asemenea, ONG-ul susține că polițistul ar fi exprimat în mod repetat opinii politice în spațiul public, aspect pe care îl consideră incompatibil cu prevederile legale aplicabile polițiștilor.

Redăm integral mesajul publicat de Asociația Patria Prima: