Nicușor Dan a declarat că, deși se află în afara țării, urmărește îndeaproape evoluțiile din România și este conectat permanent la informațiile relevante legate de criza din sistemul de justiție. Șeful statului a precizat că întâlnirea programată pe 22 decembrie, la Palatul Cotroceni, va reuni toate părțile implicate, pentru a-și exprima punctele de vedere.

Președintele a atras atenția asupra numărului mare de magistrați care au semnalat disfuncționalități în sistem, subliniind că amploarea reacțiilor indică o situație serioasă.

„În primul rând, noutatea este că sunt lucruri pe care le-am auzit în format informal de mai multă vreme despre ceea ce se întâmplă în justiție. În momentul în care sunt 800 sau 900 de magistrați care spun lucrurile astea se întâmplă înseamnă că este o problemă gravă. Care este soluția? În primul rând, lucrurile trebuie structurate și dovedite pentru că și asta e important, apropo de asta la dezbaterile de la Cotroceni toate opiniile sunt primite și într-o direcție și în cealaltă.

Ce e important este să identificăm acele chestiuni care apar foarte des și care fac ca Inspecția Judiciară sau procedurile de numire a șefilor de instanțe…. să vedem care sunt mecanismele care sunt deficitare și bineînțeles să avem voința politică să le corectăm”, a spus Nicușor Dan, la Ambasada României din Helsinki.

Întrebat care este mesajul său pentru magistrați, șeful statului a răspuns că situația din justiție reprezintă „este o problemă importantă, care mă interesează”.

„În intervalele în care nu am contacte internaționale sunt în contact cu România și cu informațiile care sunt relevante pe subiectul ăsta. După cum știți s-a întâmplat acum să fie mai multe zile în care să se succeadă participări internaționale. Pe 22 decembrie va avea loc o discuție importantă despre justiție, care evident, va continua”, a adăugat președintele.

Declarațiile vin după publicarea documentarului „Justiţie capturată”, în care mai mulți magistrați, unii sub protecția anonimatului, au făcut dezvăluiri despre presupuse practici din interiorul sistemului judiciar, inclusiv la Curtea de Apel București, Înalta Curte de Casație și Justiție și Consiliul Superior al Magistraturii.

La o conferință de presă organizată ulterior de Curtea de Apel București, judecătoarea Raluca Moroșanu a contrazis poziția oficială a conducerii instituției și a afirmat că dezvăluirile reflectă realitatea din sistem. „Suntem terorizați”, a spus aceasta. La scurt timp, peste 200 de magistrați au transmis public că adevărul și integritatea trebuie protejate, nu sancționate.

Curtea de Apel București și Consiliul Superior al Magistraturii au respins acuzațiile din documentar, vorbind despre o tentativă de „destabilizare” a sistemului de justiție. Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a declarat că „cea mai gravă mistificare sunt alegațiile privind direcționarea dosarelor prin schimbarea arbitrară a compunerii completelor”.

În paralel, în București și în alte mari orașe au avut loc proteste, manifestanții cerând demisia unor oficiali din justiție și din structurile de ordine publică, în timp ce președintele a anunțat o consultare deschisă, fără termen-limită, dedicată exclusiv analizării sesizărilor venite din sistemul judiciar.