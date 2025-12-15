Ciprian Ciucu a explicat că primul subiect important este bugetul Capitalei. El a spus că, deși cunoștea în linii mari problemele, amploarea lor l-a surprins. Potrivit acestuia, Primăria Capitalei începe mandatul cu datorii totale de aproximativ 3 miliarde de lei.

În același timp, bugetul disponibil la început de an ar urma să fie de aproximativ 20 de milioane de lei, sumă foarte mică raportată la nevoile orașului, transmite Observator News.

„În primul rând, trebuie să discutăm bugetul. Am avut un mic şoc. Ştiam, în mare, care sunt problemele, dar nu îmi imaginam că sunt aşa de grave. Îmi încep mandatul cu datorii, per ansamblu, undeva spre 3 miliarde de lei. Iar bugetul la începutul anului, ce va rămâne necheltuit, undeva la 20 de milioane de lei”, a explicat Ciprian Ciucu.

Întrebat despre cauzele acestei situații, Ciprian Ciucu a vorbit despre datoriile acumulate în timp. El a menționat că Termoenergetica are datorii semnificative, iar STB înregistrează restanțe de aproximativ 1,2 miliarde de lei.

Ciucu a explicat că nu își dorește să apeleze imediat la Guvern, dar că trebuie analizate soluții precum un nou mecanism de tip swap pentru menținerea funcționării sistemelor esențiale.

În lipsa unor soluții rapide, el a spus că trebuie luată în calcul și varianta insolvenței pentru STB. Potrivit lui Ciucu, insolvența ar putea opri acumularea de noi datorii și ar permite o reorganizare pe baze mai solide. A mai precizat că are un plan pe termen scurt și mediu pentru reducerea poverii financiare asupra companiei de transport.

„S-au acumulat datorii peste ani, la Termoenergetica, 1,2 miliarde avem datorii la STB şi nu vreau să mă duc cu mâna întinsă la Guvern, dar trebuie să vedem dacă putem să facem două lucruri: încă un SWAP şi să o ţinem pe linie de plutire. Lucrurile sunt mult prea grave şi dacă nu găsim soluţie, insolvenţă. Insolvenţă a STB. Va trebui să găsim rapid o soluţie. Dacă nu, asta e viaţa. Eu am venit aici să fac treabă. Şi insolvenţa poate însemna că nu se mai acumulează datorii suplimentare şi reorganizarea pe baze solide. Voi căuta soluţii semnificative, ca să degrevăm STB de o datorie de 1,2 miliarde de lei. Am un plan pe termen scurt şi mediu. Se acumulează datorii la Termoenergetica, dintr-o prostie şi s-au acumulat… nu vă zic ce e acolo”, a explicat Ciprian Ciucu.

El a recunoscut că fostul primar Nicușor Dan a avut dreptate, cel puțin parțial, în privința modului de finanțare a Capitalei. Ciucu a explicat că nu este normal ca Primăria Generală să furnizeze servicii în toate sectoarele, dar să primească fonduri insuficiente.

În acest context, a spus că referendumul trebuie pus în aplicare și că este nevoie de o formulă clară, în care banii să urmeze competențele legale.

„Al doilea lucru: trebuie să recunosc, Nicuşor Dan a avut dreptate, cel puţin parţial. Nu este normal ca Primăria să furnizeze servicii în toate sectoarele şi să primească doar sumele pe care le primeşte. Referendumul treubuie pus în practică, e nevoie de o formulă predictibilă, să vedem cine ce face, ca banii să urmeze competenţele legale. Termoficarea cât te costă, canalizarea, transportul public, şcolile, parcurile, managementul cât te costă? Şi atunci vedem cât costă la nivel Primăriei Generale şi banii trebuie să urmeze competenţele. Nu există soluţii miraculoase”, a explicat Ciprian Ciucu.

Pentru comparaţie, Ciprian Ciucu a explicat că suma cu care începe anul 2026 ar fi de ajuns pentru anveloparea unei scări de bloc.

„Ca să reabilitezi Piaţa Lahovari, de exemplu, e nevoie de bani. Şi eu încep anul cu 20 de milioane de lei. Bani cu care poţi să anvelopezi o scară de bloc, ca să avem o idee”, a explicat Ciucu.

Viitorul primar general a explicat că urmează o perioadă complicată. El a spus că va lua măsuri corecte, chiar dacă nu vor fi populare. Printre acestea se numără restructurări, tăieri de costuri și eliminarea suprapunerilor dintre administrație și companiile municipale. Ciucu a precizat că va face o analiză de coerență pentru a decide ce structuri rămân și ce structuri nu.

„Încă ceva – voi lua măsurile corecte, care nu vor fi populare, pentru că vreau să folosesc aceşti doi ani şi jumătate să pun bazele pentru un Bucureşti care să se poată dezvolta ulterior. Vor fi şi restructurări, nu se poate doar să ceri bani, fără să schimbi nimic. Vor fi tăieri. Sunt zone care se dublează. Adică ai şi administraţie, ai şi companie municipală. Voi face o analiză de coerenţă şi voi vedea ce va rămâne şi ce nu va rămâne. Voi fi foarte transparent, voi explica fiecare pas, nu o să răspund la telefoane, dar ne-a ajuns cuţitul la os. Dacă nu facem acum, nu se va mai face niciodată.”

El a mai spus că își propune ca până la finalul lunii ianuarie 2026 să încheie toate discuțiile necesare și să fie pregătit pentru pașii următori. În această perioadă, Ciucu a explicat că se va concentra pe învățare și pe înțelegerea completă a sistemului, înainte de a comunica mai intens public.