România se confruntă cu provocări financiare profunde, care nu depind de cine se află la conducere în următorii ani, notează Adrian Negrescu într-un nou mesaj pe pagina sa de Facebook.

Deficitul bugetar ridicat, datoria publică în creștere și cheltuielile enorme ale statului nu pot fi rezolvate prin simple măsuri populiste sau majorări de taxe. Situația actuală arată că o reformă structurală a statului este esențială pentru a asigura stabilitatea economică pe termen lung, adaugă acesta.

Creșterile accelerate ale salariilor și pensiilor au condus la o situație paradoxală: aproape 90% din veniturile fiscale se duc pe cheltuielile sociale și salarizarea bugetară, lăsând resurse limitate pentru sănătate, educație sau investiții. În consecință, statul se împrumută cu unul dintre cele mai ridicate ritmuri din Uniunea Europeană pentru a acoperi necesitățile rămase.

”Indiferent cine va veni la putere in urmatorii 4-5 ani problemele vor fi aceleasi (deficit/datorie/cheltuieli uriase) si nu vor putea fi rezolvate decat printr-o ampla reforma a statului roman. Cum cresterea si mai mult a taxelor e exclusa – vezi efectele nocive din prezent, regandirea modului in care functioneaza statul roman va deveni esentiala pentru a iesi din criza uriasa in care ne aflam. Din cauza cresterilor inconstiente de salarii si pensii, am ajuns ca 90% din banii pe care ii incaseaza statul din taxe si impozite sa se duca pe cheltuielile sociale si salarizarea bugetara”, notează Adrian Negrescu pe Facebook.

Chiar dacă România a evitat până acum pericolul unui colaps financiar, perspectivele pozitive ale finanțelor publice trebuie consolidate.

Reducerea cheltuielilor bugetare, combaterea evaziunii fiscale, îmbunătățirea colectării impozitelor și folosirea eficientă a fondurilor europene reprezintă soluții concrete pentru a reduce deficitul și pentru a diminua dependența de împrumuturi.

Doar printr-o regândire profundă a modului în care funcționează statul român se poate construi o economie sustenabilă, capabilă să facă față provocărilor sociale și investiționale ale viitorului.