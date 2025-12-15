FPIOR susține că inițiativa ISU reprezintă una dintre cele mai serioase amenințări pentru industria ospitalității din acest moment, mai ales în lipsa unei consultări reale cu mediul de afaceri.

„Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) îşi exprimă îngrijorarea profundă faţă de intenţia Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) de a reduce pragul suprafeţei pentru obligativitatea autorizaţiei de securitate la incendiu, de la 600 mp la 200 mp. Deşi înţelegem necesitatea modernizării cadrului legislativ în urma tragediei din 2015, considerăm că eficienţa noilor reglementări nu poate fi obţinută prin măsuri disproporţionate şi fără consultare, care riscă să blocheze activitatea mii de operatori economici şi să afecteze direct potenţialul turistic al României”, anunţă federaţia.

Potrivit FPIOR, reducerea pragului la 200 mp ar afecta aproape toate locațiile HoReCa din centrele istorice ale marilor orașe, zone care concentrează cea mai mare parte a activității turistice și comerciale.

„Fără HoReCa, centrele istorice îşi pierd funcţionalitatea, fluxul turistic scade, iar clădirile rămân fără destinaţie, deci fără întreţinere. În loc să producă venituri, acestea vor genera pierderi pentru oraşe şi pentru proprietarii lor”, precizează reprezentanții federației.

Reprezentanții industriei atrag atenția că lipsa de predictibilitate și schimbările frecvente ale cerințelor îngreunează respectarea legislației, chiar și în cazul operatorilor care investesc sume considerabile.

„Am avut o locaţie închisă timp de opt luni, în care am investit peste 600.000 de euro pentru a respecta cerinţele ISU. Întârzierea nu a venit din partea noastră, ci din lipsa unui caiet de sarcini clar şi din schimbările de abordare din partea autorităţilor. Dacă vrem rezultate, avem nevoie de reguli aplicabile, nu de măsuri care paralizează centrele istorice şi turismul”, a declarat Valentin Şoneriu, președintele FPIOR.

Aceeași problemă este semnalată și de vicepreședintele FPIOR, Alexandru Costea, care descrie dificultăți similare întâmpinate în Iași.

„Timp de şase luni am investit constant peste 400.000 de euro, pentru că cerinţele se modificau de la o zi la alta. Nu contestăm importanţa siguranţei, dar este imposibil să operezi într-un cadru în care nu ţi se spune clar ce trebuie să faci. În aceste condiţii, orice nouă regulă trebuie introdusă cu responsabilitate şi după un dialog real cu industria”, afirmă Alexandru Costea.

FPIOR subliniază că presiunea pusă pe operatorii economici este una generalizată și nediferențiată, afectând inclusiv proiecte private și publice care nu mai pot fi finanțate sau puse în funcțiune.

„Nu este normal ca, pornind de la o tragedie naţională – gravă, dar totuşi un caz izolat – să fie pusă o presiune nediferenţiată pe toţi operatorii economici. Siguranţa este esenţială, dar ea trebuie construită prin norme coerente, stabile şi aplicabile”, mai arată reprezentanții federației.

FPIOR anunță că va urmări îndeaproape procesul legislativ și va interveni oficial după publicarea documentului final de către ISU.