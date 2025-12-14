Potrivit datelor centralizate, la finalul anului sunt disponibile aproximativ 11.900 de joburi pentru candidații fără studii superioare, dintre care 5.500 de poziții pe iajob.ro și 6.400 pe eJobs.ro. Angajatorii recrutează în special pentru posturi de șoferi, lucrători în depozit, casieri, mecanici, personal pentru curățenie și operatori de producție.

Majoritatea acestor poziții presupun prezență fizică la locul de muncă, activitatea neputând fi desfășurată în regim remote.

Interesul ridicat al angajatorilor este dublat de o activitate intensă din partea candidaților.

„Vedem o dinamică accelerată în segmentele entry level și blue collar, în special în sectoare esențiale precum retail, transport / logistică, industria alimentară sau servicii. Aceeași dinamică se vede în oglindă și pe partea candidaților. Ei sunt, în acest moment, cei care și aplică în număr foarte mare. Astfel, în ultima lună, peste 650.000 de aplicări de pe eJobs.ro au venit din partea candidaților fără studii superioare”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs.

Cele mai multe oportunități de angajare pentru acest segment se regăsesc în București, urmat de Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Timișoara. În cele mai multe cazuri, este vorba despre posturi de înlocuire, pe fondul unei rate ridicate de fluctuație de personal, specifică industriilor precum retail, transport–logistică, servicii, HoReCa, producție și industria alimentară.

Nevoia de personal este una imediată, iar angajatorii caută atât oameni cu experiență, cât și candidați aflați la primul loc de muncă.

„Acest sentiment acut al urgenței se regăsește și la candidați, care caută căi cât mai rapide de angajare, mai ales că, în cele mai multe cazuri, nu au un CV sau nu știu cum să facă unul. Pentru ei contează mult posibilitatea de a lua direct legătura cu angajatorii”, explică Bogdan Badea.

Comparativ cu alte segmente ale pieței muncii, oferta este net superioară pentru candidații fără experiență. În ultima lună, peste 11.000 de joburi au fost dedicate segmentului entry level și candidaților fără experiență, în timp ce aproximativ 4.000 de poziții au vizat seniori și manageri cu peste cinci ani de experiență.

Conform datelor Salario, comparatorul salarial al eJobs, salariul mediu net pentru entry level este de 4.000 de lei pe lună, la nivel național. Tot acest segment beneficiază de cel mai ridicat nivel de transparență salarială: 53% dintre joburile de pe iajob.ro au salariul afișat direct în anunț.

Pe domenii, mediile salariale sunt:

3.500 lei – retail și industria alimentară

3.800 lei – transport și logistică

3.500 lei – HoReCa

3.600 lei – servicii

3.900 lei – producție

În prezent, pe eJobs.ro sunt active 18.000 de locuri de muncă, iar pe iajob.ro alte 5.500 de poziții, confirmând faptul că segmentul blue collar rămâne unul dintre cele mai dinamice de pe piața muncii din România.