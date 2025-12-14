Datele oficiale arată o evoluție aparent paradoxală a pieței muncii în primele șase luni ale anului 2025: numărul contractelor individuale de muncă active a scăzut, însă numărul salariaților a continuat să crească. Tendința indică o restructurare a modului de angajare, cu mai puține contracte multiple și o pondere ridicată a contractelor stabile.

La finalul lunii iunie 2025, în sistemul informatic ReGes/Revisal erau înregistrate 6.667.047 de contracte individuale de muncă (CIM) active, cu 41.404 contracte mai puține comparativ cu începutul anului, potrivit statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

În contrast cu reducerea numărului total de contracte, numărul salariaților activi a înregistrat o creștere în prima parte a anului. Astfel, dacă în luna ianuarie 2025 erau înregistrați 5.707.364 salariați, în luna iunie numărul acestora a ajuns la 5.727.660, ceea ce înseamnă un plus de 20.296 de persoane.

Această evoluție sugerează o diminuare a contractelor multiple per angajat și o consolidare a relațiilor de muncă, în contextul în care tot mai mulți angajați activează pe un singur contract, în special cu normă întreagă.

Structura contractelor individuale de muncă arată o dominare clară a contractelor pe durată nedeterminată. La data de 30 iunie 2025, 93,25% din totalul CIM active erau pe durată nedeterminată, respectiv 6.217.103 contracte.

Contractele pe durată determinată reprezentau 6,75% din total, adică 449.944 de contracte, pondere care indică o utilizare mai redusă a formelor temporare de angajare comparativ cu cele permanente.

În cadrul contractelor pe durată nedeterminată, cele mai multe sunt încheiate pentru normă întreagă. Datele oficiale arată că 5.473.204 contracte sunt cu normă întreagă, în timp ce 743.899 de contracte sunt cu timp parțial de muncă.

Această distribuție confirmă faptul că piața muncii din România continuă să fie caracterizată de o preferință pentru angajările stabile, cu normă completă, în ciuda flexibilizării anumitor sectoare.

Statisticile mai indică faptul că, din totalul contractelor individuale de muncă pe durată nedeterminată, 272.507 contracte sunt cu normă întreagă, iar 177.437 sunt cu timp parțial, reflectând ajustări interne ale pieței muncii în funcție de nevoile angajatorilor și de contextul economic.

Evoluția din prima jumătate a anului 2025 conturează o piață a muncii relativ stabilă, dar aflată într-un proces de optimizare. Scăderea numărului de contracte, concomitent cu creșterea numărului de salariați, indică:

-o reducere a contractelor multiple sau fragmentate;

-o consolidare a angajărilor pe durată nedeterminată;

-menținerea normei întregi ca formă dominantă de ocupare.

În ansamblu, datele Ministerului Muncii sugerează că piața muncii din România traversează o perioadă de reechilibrare, în care stabilitatea relațiilor de muncă rămâne un element central, chiar dacă structura contractelor continuă să se ajusteze la noile realități economice.