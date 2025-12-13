În România, pensia se calculează pe baza punctelor de pensie acumulate pe întreaga durată a activității profesionale. Fiecare lună lucrată contează, dar mai ales nivelul venitului declarat. Sistemul actual pune accent direct pe contributivitate, adică pe raportul dintre salariul obținut și salariul mediu brut pe economie.

Formula de calcul pornește de la punctajul lunar, obținut prin împărțirea venitului brut la salariul mediu brut. Punctajele lunare se adună într-un punctaj anual, iar totalul punctelor acumulate pe toată perioada de muncă se înmulțește cu valoarea punctului de referință. Rezultatul final reprezintă pensia.

Din acest mecanism reiese clar că nu numărul de ore lucrate contează în sine, ci venitul efectiv pentru care se plătesc contribuții. Astfel, două persoane cu același număr de ani de muncă pot avea pensii foarte diferite.

Angajații plătiți cu salariul minim acumulează semnificativ mai puține puncte de pensie. Raportul dintre cele două valori duce la un punctaj lunar de aproximativ 0,43 pentru salariul minim. Pe parcursul unui an, acest lucru înseamnă în jur de 5,16 puncte de pensie, față de 12 puncte pe an în cazul unei persoane plătite cu salariul mediu.

Diferența anuală este de peste 50%, iar pe termen lung efectul devine și mai pronunțat. După zece ani de muncă, un angajat cu salariu mediu acumulează aproximativ 120 de puncte, în timp ce unul plătit cu salariul minim ajunge la puțin peste 50 de puncte.

În cazul muncii part-time, situația este și mai clară. Contribuțiile se calculează strict în funcție de venitul realizat, nu de norma de lucru. Astfel, un contract de șase ore pe zi sau de patru ore generează un punctaj proporțional mai mic.

Pentru un program de șase ore, pierderea de punctaj anual ajunge la aproximativ 68% comparativ cu salariul mediu. La patru ore, scăderea este de aproape 78%, iar la două ore pe zi se ajunge la o diferență de aproape 90%.

Raportat pe perioade mai lungi, diferențele devin foarte mari. La zece ani de muncă part-time de două ore pe zi, punctajul total poate fi de doar 13 puncte, față de 120 de puncte în cazul unui salariu mediu cu normă întreagă.

Persoanele care lucrează perioade îndelungate pe salariul minim sau în regim part-time ajung să acumuleze mult mai puține puncte de pensie. Consecința directă este o pensie semnificativ mai mică.

În practică, diferențele pot ajunge la 70 sau chiar 80% față de pensia unei persoane cu venituri apropiate de salariul mediu. Reforma pensiilor nu penalizează explicit munca part-time, dar reflectă strict nivelul contribuțiilor plătite, ceea ce face ca impactul asupra pensiei finale să fie major și inevitabil.