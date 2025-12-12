În 2025, piața muncii din România a fost marcată de o cerere ridicată de forță de muncă în mai multe sectoare-cheie, printre care retail, IT, construcții și servicii. Atât posturile care necesită studii superioare, cât și cele care nu necesită, au înregistrat oportunități semnificative pentru angajați.

Retailul rămâne unul dintre cele mai dinamice sectoare, generând numeroase locuri de muncă administrative și la nivel de magazine. Tehnologia informației continuă să se extindă, oferind poziții bine plătite, de la dezvoltatori web și ingineri software, până la analiști de date și specialiști în inteligență artificială, reflectând tendințele globale ale industriei.

Construcțiile sunt un alt domeniu cu cerere constantă pentru muncitori calificați și necalificați, în timp ce sectorul serviciilor, inclusiv marketingul digital și finanțele, oferă tot mai multe oportunități pentru specialiști în social media, copywriting și consultanță financiară.

Printre profesiile la mare căutare se numără muncitorii necalificați, șoferii, inginerii, sudorii, instalatorii și contabilii, toate beneficiind de perspective bune de angajare și, în anumite cazuri, de salarii atractive în funcție de experiență.

Salariul minim net a fost stabilit la 2.574 de lei, corespunzător unui salariu brut de 4.050 de lei.

Sectorul IT continuă să ofere cele mai mari venituri, cu salarii medii nete în jur de 8.000 de lei, iar specialiștii cu experiență, precum Software Architect sau Data Scientist, pot depăși 12.000 de lei lunar. Inginerii din construcții sau mecanică câștigă între 4.050 și 12.218 lei net pe lună, în funcție de specializare, experiență și tipul de proiect. În construcții, salariul mediu net se situează în jurul a 5.000 de lei.

Personalul calificat, cum sunt sudorii, instalatorii sau contabilii, beneficiază de salarii atractive, adesea peste media națională. Șoferii profesioniști, în special cei care operează transport internațional, pot avea venituri competitive, iar specialiștii în marketing digital câștigă în medie între 8.000 și 9.000 de lei net pe lună, echivalentul a 24.000–26.000 de euro anual.

În contrast, muncitorii necalificați rămân aproape de nivelul salariului minim.

Germania se confruntă cu un deficit important de angajați calificați, cu peste 1,5 milioane de locuri de muncă vacante la începutul anului 2024. În 2025, cele mai solicitate domenii rămân sănătatea, ingineria, tehnologia informației și meseriile tehnice calificate, reflectând atât transformările economice, cât și nevoile unei populații în curs de îmbătrânire.

În sectorul medical, cererea este ridicată pentru medici specializați în geriatrie, cardiologie și neurologie, asistenți medicali pentru îngrijirea persoanelor vârstnice și terapie intensivă, tehnicieni medicali, asistenți dentari, farmaciști și terapeuți.

În inginerie și științe, Germania caută continuu experți în inginerie mecanică, electrică și civilă, ingineri auto și în robotică, arhitecți și cercetători științifici.

Transformarea digitală a intensificat cererea de specialiști IT, inclusiv dezvoltatori software și web, analiști de date, experți AI și profesioniști în securitate cibernetică și cloud computing, roluri în care cunoștințele de engleză sunt deseori esențiale, deși limba germană rămâne un avantaj major.

Meseriile tehnice și calificate sunt, de asemenea, deficitare: electricieni, instalatori, sudori, muncitori în construcții, operatori CNC, șoferi de camion și personal logistică sunt la mare căutare. În plus, personalul din sectorul HORECA și specialiștii în energie regenerabilă, cum ar fi tehnicienii eolieni sau inginerii solari, se numără printre cele mai căutate profesii.

În sectorul medical, medicii specialiști pot câștiga între 65.000 și peste 100.000 de euro anual, în funcție de specializare și tipul de instituție, în timp ce asistenții medicali au venituri între 35.000 și 45.000 de euro, variind în funcție de domeniul de activitate, de la îngrijirea persoanelor vârstnice până la terapie intensivă.

Inginerii, inclusiv cei mecanici, electrici sau auto, au salarii de intrare între 48.000 și 55.000 de euro, iar cei cu experiență pot ajunge la 60.000–80.000 de euro anual. Arhitecții câștigă în medie între 40.000 și 50.000 de euro pe an.

Sectorul IT oferă cele mai competitive salarii: dezvoltatorii software și web pot câștiga între 50.000 și 70.000 de euro anual, în timp ce specialiștii în securitate cibernetică și inteligență artificială pot ajunge la 70.000–90.000 de euro, în funcție de expertiză și cerere.

Meseriile tehnice, precum electricieni, instalatori sau sudori, au salarii medii anuale între 30.000 și 40.000 de euro, cu posibilități de creștere pentru personalul foarte calificat sau specializat. Șoferii de camion câștigă între 30.000 și 36.000 de euro, veniturile putând fi suplimentate prin ore suplimentare sau curse internaționale.

În sectorul HORECA, salariile rămân mai apropiate de nivelul minim pe economie, care în Germania este de 12,41 € pe oră.

Franța se confruntă cu un deficit semnificativ de personal calificat și necalificat în mai multe sectoare, iar guvernul a actualizat lista ocupațiilor cu deficit pentru a facilita angajarea lucrătorilor străini. Cele mai solicitate domenii în 2025 includ construcțiile, sănătatea, turismul și ospitalitatea (HORECA), agricultura, transporturile și sectorul digital.

În construcții și lucrări publice, lipsa de muncitori calificați și necalificați este evidentă. Cererea este mare pentru muncitori pe șantier, electricieni, instalatori, sudori, operatori de utilaje și manageri de proiect.

Sectorul sănătății resimte, la rândul său, presiunea unei populații îmbătrânite, fiind nevoie de asistenți medicali, fiziokinetoterapeuți, lucrători de îngrijire la domiciliu și personal medical tehnic.

Turismul și ospitalitatea se confruntă cu dificultăți în ocuparea posturilor vacante, fiind căutați bucătari specializați, chelneri, barmani, personal de curățenie și menaj. În agricultură și silvicultură, angajatorii au nevoie de fermieri, grădinari, operatori de utilaje agricole și lucrători în acvacultură, atât pentru perioade sezoniere, cât și permanente.

Transportul și logistica continuă să fie sectoare cu cerere ridicată, mai ales pentru șoferi de camioane, autobuze și tramvaie, dar și pentru personal de suport logistic. Sectorul IT și tehnologiile digitale menține, de asemenea, o nevoie constantă de specialiști calificați.

Salariul minim în Franța este de aproximativ 1.940 € brut lunar pentru o normă săptămânală de 35 de ore, echivalentul unui venit net de aproximativ 1.530 € pe lună. În același timp, salariile medii variază semnificativ în funcție de sector, calificare și experiență.

În construcții și lucrări publice, muncitorii calificați câștigă între 28.000 și 38.000 € brut anual, iar electricienii și instalatorii pot ajunge la 30.000–40.000 €, în funcție de experiență și competențe.

Sectorul sănătății oferă venituri medii de 35.000–45.000 € pentru asistenții medicali din spitalele publice, salariile putând fi mai mari în clinicile private sau pentru personal cu experiență extinsă. Lucrătorii de îngrijire la domiciliu primesc, în general, între 22.000 și 26.000 € anual.

În HORECA, bucătarii calificați au salarii variind între 28.000 și 40.000 €, în funcție de renumele restaurantului, în timp ce chelnerii și personalul de servire primesc de bază salariul minim, suplimentat de bacșișuri.

Agricultorii și lucrătorii sezonieri din silvicultură sunt plătiți de regulă la nivelul salariului minim pe oră, în jur de 11,65 € brut. Șoferii de camioane de mare tonaj câștigă între 30.000 și 42.000 €, în funcție de tipul de transport și orele suplimentare efectuate.

Sectorul IT și tehnologiile digitale oferă cele mai atractive salarii, cu venituri medii anuale între 45.000 și 70.000 €, variind în funcție de specializare, locație și experiență.

Italia se confruntă cu un deficit persistent de personal calificat și necalificat în mai multe sectoare, iar guvernul a introdus cote pentru lucrători străini pentru a acoperi cererea. Domeniile cu cele mai mari nevoi includ ospitalitatea, agricultura, construcțiile, industria și sectorul medical.

Sectorul HORECA rămâne extrem de dinamic, cu cerere constantă pentru bucătari, ajutoare de bucătari, chelneri, barmani și personal de curățenie în hoteluri. Agricultura necesită atât forță de muncă sezonieră, cât și permanentă, pentru lucrători implicați în recoltare și alte activități agricole.

Construcțiile și industria se confruntă cu o nevoie accentuată de personal calificat, inclusiv muncitori în construcții, sudori specializați (în special MIG/MAG) și lucrători în fabrici pentru producție.

Sectorul sănătății are, de asemenea, cerere ridicată pentru asistenți medicali și lucrători de îngrijire, în contextul unei populații în curs de îmbătrânire. În plus, transportul și logistica au nevoie de șoferi de camion și personal de suport logistic pentru a susține comerțul și distribuția.

Salariul mediu brut anual se situează în jur de 31.000 €.

În sectorul HORECA, personalul calificat, cum sunt bucătarii și chelnerii, câștigă între 25.000 și 35.000 € anual, în timp ce ajutoarele de bucătari și personalul de curățenie primesc între 18.000 și 22.000 €, la care se pot adăuga bacșișuri.

Agricultorii și lucrătorii sezonieri primesc în medie 7–9 € net pe oră, ceea ce se traduce prin venituri anuale de aproximativ 18.000–20.000 €, în funcție de numărul de ore lucrate și sezon.

Construcțiile și industria oferă salarii medii între 22.000 și 30.000 € brut pe an, sudorii specializați și muncitorii cu competențe tehnice putând câștiga mai mult.

În sănătate, asistenții medicali câștigă între 28.000 și 38.000 € anual, diferențele fiind determinate de unitatea medicală și vechime, iar lucrătorii de îngrijire primesc în medie 20.000–25.000 € pe an.

Șoferii de camion au venituri între 25.000 și 35.000 €, variind în funcție de tipul de transport și orele suplimentare.

Cele mai solicitate domenii sunt sănătatea, ingineria, IT, construcțiile și turismul/HORECA.

Sectorul sănătății se confruntă cu o cerere foarte mare din cauza unei populații îmbătrânite. Sunt căutați medici specialiști, asistenți medicali pentru îngrijire generală și geriatrie, personal de îngrijire și ajutoare medicale.

Ingineria și IT-ul reprezintă alte domenii cu cerere constantă de specialiști. Inginerii mecanici, electrici, auto sau software, dezvoltatorii de software (Python, C++, Java), analiștii de date, experții în securitate cibernetică și administratorii de rețele, dar și proiectanții tehnici, sunt profesii la mare căutare.

Construcțiile și meseriile tehnice prezintă un deficit critic de personal calificat. Electricienii, instalatorii, sudorii WIG/MAG, zidarii și fațadarii, precum și lăcătușii și dulgherii sunt printre cele mai solicitate categorii.

Sectorul turistic și ospitalitatea au nevoie de bucătari, chelneri și personal hotelier, mai ales în stațiunile de schi și orașele mari. În plus, sunt căutați șoferi de camion și personal logistic, precum și coafori și cosmeticiene în anumite regiuni.

Austria oferă printre cele mai competitive salarii din Uniunea Europeană, nivelul veniturilor fiind stabilit prin contractele colective de muncă (Kollektivvertrag), care garantează salarii minime pentru fiecare sector și nivel de calificare. Pentru pozițiile de intrare, veniturile nete se situează, de regulă, între 1.500 și 1.800 € pe lună.

În sectorul sănătății, medicii rezidenți câștigă în jur de 60.000 € brut pe an, iar specialiștii cu experiență pot ajunge la 100.000–150.000 € sau mai mult. Asistenții medicali au salarii medii între 38.000 și 48.000 € anual, în funcție de experiență și locație.

Inginerii din domeniile mecanic, electric sau software pornesc de la 45.000–55.000 € anual, iar cei cu experiență pot ajunge la 60.000–80.000 € sau mai mult. Dezvoltatorii software și specialiștii IT câștigă între 48.000 și 70.000 €, salariile variind în funcție de limbajele de programare și expertiză.

Construcțiile și meseriile tehnice oferă, de asemenea, venituri atractive. Electricienii, instalatorii și sudorii câștigă între 35.000 și 45.000 € pe an, iar zidarii și lăcătușii în jur de 32.000–42.000 € brut anual.

În turism și HORECA, bucătarii și personalul hotelier calificat obțin între 28.000 și 38.000 € anual, în timp ce chelnerii primesc salarii mai mici, suplimentate de bacșișuri, conform contractelor colective din industrie.

Danemarca se confruntă cu un deficit acut de forță de muncă calificată, iar autoritățile folosesc o „Listă Pozitivă” a ocupațiilor deficitare pentru a facilita angajarea cetățenilor străini calificați. Cele mai căutate domenii includ tehnologia informației, ingineria, sănătatea, energia regenerabilă și construcțiile.

Sectorul IT este în plină expansiune, fiind necesari dezvoltatori software (Python, Java, C++), analiști de date, ingineri AI și machine learning, specialiști în securitate cibernetică și consultanți IT.

Ingineria și producția au nevoie constante de ingineri mecanici, electrici și civili, ingineri de automatizare, proiectanți tehnici, operatori CNC și tehnicieni industriali.

Sistemul de sănătate danez caută medici, asistenți medicali, tehnicieni de laborator și farmaciști, pentru a răspunde cererii generate de servicii medicale moderne și populația activă.

Danemarca este și un lider în energie regenerabilă, în special în sectorul eolian, generând cerere pentru tehnicieni de turbine, ingineri în energie verde și analiști în sustenabilitate.

Construcțiile și meseriile calificate rămân deficitare, cu nevoie de zidari, electricieni, sudori TIG/MIG-MAG, precum și mecanici auto și de utilaje agricole sau de construcții. În plus, sunt căutați bucătari și personal în logistică și lanțul de aprovizionare, reflectând dinamica economică a țării.

Astfel, Danemarca oferă oportunități semnificative pentru profesioniști calificați în domenii tehnice, medicale și de energie, precum și pentru personal calificat în construcții și servicii.

În sectorul IT, dezvoltatorii software și analiștii de date câștigă între 500.000 și 700.000 DKK anual (aproximativ 67.000 € – 94.000 €), iar experții seniori pot depăși 800.000 DKK.

Inginerii din domeniile mecanic, electric și automatizare pornesc de la 450.000–500.000 DKK (60.000 € – 67.000 €) pe an, iar cei cu experiență pot ajunge la 600.000–800.000 DKK sau mai mult.

În sănătate, asistenții medicali primesc între 400.000 și 500.000 DKK anual (53.000 € – 67.000 €), iar medicii pot câștiga între 700.000 și peste 1.000.000 DKK (94.000 € – 134.000+ €), în funcție de specializare și experiență.

Sectorul energiei regenerabile oferă salarii competitive pentru tehnicienii de turbine eoliene și inginerii din domeniu, între 450.000 și 650.000 DKK (60.000 € – 87.000 €).

Meseriile calificate din construcții, precum zidarii, electricienii, sudorii și mecanicii, au venituri medii între 380.000 și 480.000 DKK anual (51.000 € – 64.000 €), cu posibilitatea de creștere prin ore suplimentare sau contracte de performanță.

Economia Spaniei continuă să crească, însă piața muncii se confruntă cu provocări structurale, precum șomajul ridicat în rândul tinerilor și lipsa unor competențe adaptate cerințelor angajatorilor. Imigranții joacă un rol esențial în acoperirea deficitului de forță de muncă, iar principalele sectoare cu locuri vacante în 2025 sunt turismul, agricultura, construcțiile, sănătatea și IT.

Turismul și HORECA reprezintă un motor economic major, creând cerere pentru personal hotelier, bucătari, ajutoare de bucătari, chelneri, barmani, ghizi turistici și organizatori de evenimente.

Agricultura necesită în special forță de muncă sezonieră, pentru recoltarea fructelor și legumelor, dar și personal permanent pentru ferme.

Construcțiile și meseriile calificate sunt căutate pentru proiectele de dezvoltare urbană și industrială, incluzând zidari, dulgheri, instalatori, electricieni și operatori de utilaje și macarale.

În sectorul sănătății, Spania are nevoie de medici, asistenți medicali și alte cadre specializate, pentru a susține serviciile medicale atât în orașe, cât și în zonele rurale.

Sectorul tehnologic din orașe precum Madrid, Barcelona, Valencia și Malaga este în expansiune, iar angajatorii caută dezvoltatori software (Python, Java, C++), analiști de date, arhitecți cloud și experți în securitate cibernetică.

De asemenea, companiile multinaționale au nevoie de personal în vânzări și servicii pentru clienți internaționali, unde cunoașterea limbilor străine, precum engleza, germana, franceza sau olandeza, este adesea un criteriu esențial.

Salariul minim interprofesional (SMI) este de 1.134 € brut pe lună, echivalent cu aproximativ 1.323 € distribuit pe 12 luni.

În turism și HORECA, personalul calificat, precum bucătarii sau chelnerii, poate ajunge la venituri brute anuale între 24.000 € și 35.000 €, în timp ce pozițiile de bază se situează în jurul valorii de 18.000 € – 22.000 €, uneori suplimentate de bacșișuri.

Sectorul agricol oferă salarii apropiate de nivelul minim, fiind adesea calculate pe ore sau pe sezon, în conformitate cu contractele colective.

Construcțiile și meseriile calificate rămân atractive, cu venituri anuale brute între 24.000 € și 32.000 € pentru zidari, electricieni și instalatori, influențate de experiență și contractele aplicabile.

În domeniul sănătății, asistenții medicali câștigă între 28.000 € și 38.000 € pe an, în timp ce medicii specialiști pot depăși 50.000 € – 70.000 € brut anual, în funcție de specializare și unitatea medicală.

Sectorul tehnologic oferă salarii competitive, cu dezvoltatori software și analiști de date care pot câștiga între 30.000 € și 50.000 € pe an pentru roluri mid-level, iar seniorii sau specialiștii din orașe precum Madrid sau Barcelona pot depăși 60.000 €.

În vânzări și servicii pentru clienți, salariile de bază variază între 22.000 € și 28.000 € pe an, completate frecvent de bonusuri și comisioane în funcție de performanță, menținând atractivitatea posturilor pentru angajați calificați și necalificați.

Elveția se confruntă cu un deficit semnificativ de angajați calificați, căutând zeci de mii de lucrători în diverse sectoare. Cererea este ridicată atât pentru posturi care necesită studii superioare, cât și pentru poziții care nu implică calificări academice.

În sănătate și îngrijire, spitalele și serviciile la domiciliu au nevoie urgentă de medici, asistenți medicali și terapeuți, în special pentru îngrijirea intensivă și geriatrie.

Sectorul IT se află într-o expansiune rapidă, cu oportunități pentru dezvoltatori software, specialiști în securitate cibernetică, analiști de date și ingineri cloud, adaptându-se la digitalizarea accelerată a economiei.

În construcții și inginerie, proiectele de infrastructură și industriale determină cererea pentru ingineri, muncitori calificați precum sudori, zidari, dulgheri, dar și pentru proiectanți tehnici.

Sectorul financiar din orașe precum Zurich și Geneva continuă să atragă manageri de portofoliu, analiști și specialiști în conformitate, în timp ce posturile de contabili rămân căutate.

Posturile fără studii superioare includ șoferi profesioniști și personal HORECA, pentru care Elveția oferă salarii atractive și stabilitate. Cunoașterea limbii locale (germană, franceză sau italiană) este de obicei necesară, însă în IT și finanțe engleza este frecvent acceptată.

În domeniul sănătății, medicii specialiști pot câștiga între 100.000 și peste 200.000 CHF pe an (aproximativ 105.000 – 210.000 €), în timp ce asistenții medicali ajung la 75.000 – 95.000 CHF (≈79.000 – 100.000 €), în funcție de experiență și canton.

Sectorul IT oferă salarii foarte atractive, cu dezvoltatori software, analiști de date și experți în securitate cibernetică între 90.000 și 140.000 CHF anual (≈95.000 – 147.000 €), seniorii și specialiștii în nișe tehnologice depășind pragul superior.

Inginerii din diverse ramuri și muncitorii calificați din construcții primesc între 65.000 și 110.000 CHF (≈68.000 – 115.000 €), în funcție de rol și experiență, iar în finanțe, analiștii și contabilii din Zurich sau Geneva pot câștiga între 90.000 și 130.000 CHF (≈95.000 – 136.000 €), cu bonusuri consistente.

Posturile care nu necesită studii superioare, precum șoferii profesioniști și bucătarii, beneficiază, de asemenea, de salarii atractive, între 55.000 și 75.000 CHF (≈58.000 – 79.000 €) anual.

În domeniul serviciilor BPO, companiile caută reprezentanți multilingvi pentru relația cu clienții, contabili și specialiști financiari pentru centrele de servicii partajate, dar și personal administrativ. Cererea pentru profesioniști IT este, de asemenea, mare, incluzând dezvoltatori software (Java, Python, .NET, PHP), analiști de date, QA testers și administratori de rețele.

Industria prelucrătoare continuă să aibă nevoie de operatori de utilaje, muncitori în fabrici și personal calificat, precum sudori și electricieni industriali. Turismul și sectorul HORECA sunt în expansiune, cu posturi pentru recepționeri, personal de menaj, bucătari, chelneri și ghizi turistici.

Sectorul construcțiilor și agricultura completează lista domeniilor cu deficit de personal, oferind locuri de muncă pentru muncitori necalificați și lucrători sezonieri.

Bulgaria oferă un salariu minim brut lunar de aproximativ 933 BGN, echivalentul a circa 477 €, iar diferențele salariale între sectoare reflectă cererea și calificarea necesară.

În domeniul serviciilor externalizate (BPO), reprezentanții multilingvi pot câștiga între 25.000 și 38.000 BGN pe an (12.750 € – 19.380 €), iar contabilii din centrele de servicii partajate au venituri medii între 35.000 și 50.000 BGN anual (17.850 € – 25.500 €).

Sectorul IT este cel mai bine plătit, cu dezvoltatori software mid-level și senior care obțin între 60.000 și peste 90.000 BGN pe an (30.600 € – 45.900+ €), iar QA testers primesc între 35.000 și 50.000 BGN (17.850 € – 25.500 €).

În producție și industrie, operatorii de utilaje și muncitorii în fabrici câștigă între 12.000 și 18.000 BGN anual (6.120 € – 9.180 €), în timp ce personalul calificat, precum sudorii și electricienii, ajunge la 18.000 – 28.000 BGN (9.180 € – 14.280 €).

Turismul și sectorul HORECA oferă salarii apropiate de minimul legal pentru personalul de bază, dar pozițiile calificate și posturile sezoniere pot aduce venituri suplimentare prin bacșișuri. În construcții și agricultură, muncitorii primesc între 15.000 și 25.000 BGN anual (7.650 € – 12.750 €), reflectând nivelul calificării și experiența acumulată.

Piața muncii din Ungaria este marcată de un deficit semnificativ de angajați calificați și necalificați, în special în sectoarele producției, serviciilor de afaceri, construcțiilor și sănătății.

Industria prelucrătoare rămâne un pilon al economiei, cu o nevoie mare de operatori de utilaje și linii de producție, sudori, lăcătuși, electricieni industriali, mecanici auto și ingineri de producție sau calitate.

Centrele de servicii partajate (SSC/BPO) din Budapesta și alte orașe mari atrag profesioniști multilingvi pentru roluri de reprezentanți servicii clienți, contabili, analiști financiari, dezvoltatori software și specialiști în resurse umane.

Construcțiile continuă să aibă o cerere ridicată de muncitori necalificați, zidari, dulgheri și instalatori, susținând proiectele de infrastructură și dezvoltare imobiliară.

De asemenea, sectorul sănătății și logisticii caută asistenți medicali, personal de îngrijire, șoferi de camioane și angajați în logistică, pentru a acoperi nevoile critice ale economiei și populației.

Muncitorii necalificați beneficiază de un salariu minim de aproximativ 740 € brut pe lună, în timp ce angajații calificați primesc cel puțin 950 € brut lunar.

În sectorul industrial, operatorii de utilaje și muncitorii calificați în fabrici câștigă anual între 11.250 € și 15.000 €, iar inginerii de producție și calitate ajung între 17.500 € și 23.750 € pe an.

Sectorul serviciilor de afaceri și IT oferă salarii competitive pentru personal multilingv din centrele BPO/SSC, cu reprezentanți servicii clienți între 11.250 € și 16.250 € anual, iar dezvoltatorii software mid-level și senior pot câștiga între 20.000 € și peste 30.000 € anual.

În construcții, zidarii și instalatorii calificați primesc între 11.250 € și 15.000 € pe an, iar în sănătate și logistică, asistenții medicali și personalul de îngrijire câștigă între 10.000 € și 13.750 € anual. Șoferii profesioniști înregistrează venituri similare, între 11.250 € și 15.000 € pe an.

Țări cu cerere majoră: Elveția, Germania, Danemarca, România, Ungaria, Spania, Austria, Bulgaria

Profesii cheie: Dezvoltatori software, ingineri cloud, analiști de date, specialiști AI, experți securitate cibernetică

Salarii medii anuale (aprox.): România: 8.000 – 12.000 € Germania: 50.000 – 90.000 € Elveția: 95.000 – 147.000 € Danemarca: 67.000 – 94.000 € Bulgaria: 30.600 – 45.900 €



Țări cu cerere majoră: Germania, Elveția, Austria, Franța, Italia, Danemarca, Spania, Ungaria

Profesii cheie: Medici specialiști, asistenți medicali, terapeuți, personal de îngrijire la domiciliu, tehnicieni medicali

Salarii medii anuale (aprox.): România: 8.000 – 12.218 € Germania: 35.000 – 100.000 € Elveția: 79.000 – 210.000 € Austria: 38.000 – 150.000 € Danemarca: 53.000 – 134.000 €



Țări cu cerere majoră: Germania, Elveția, Austria, Danemarca, Ungaria, România, Spania

Profesii cheie: Ingineri mecanici, electrici, civili, ingineri auto, ingineri calitate, operatori CNC, muncitori calificați în industrie

Salarii medii anuale (aprox.): România: 4.050 – 12.218 € Germania: 48.000 – 80.000 € Elveția: 68.000 – 115.000 € Danemarca: 60.000 – 80.000 € Ungaria: 11.250 – 23.750 €

