În luna octombrie 2025, salariul mediu brut pe economie a ajuns la 9.152 lei, marcând o creștere de 0,8% față de luna septembrie, iar câștigul salarial mediu net a urcat la 5.492 lei, în creștere cu 0,9% comparativ cu luna precedentă.

Valorile salariale au rămas extrem de diferențiate în funcție de domeniu: cele mai mari câștiguri au fost înregistrate în sectorul tehnologiei informației și al transporturilor aeriene, cu salarii medii nete de 11.810 lei, respectiv 10.739 lei. La polul opus, angajații din hoteluri și restaurante au avut un salariu mediu net de doar 3.396 lei, iar cei din fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, 3.465 lei, arată Institutul Național de Statistică.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, salariul mediu net a crescut cu 4,3%, în timp ce indicele câștigului salarial real, raportat la inflație, a fost de 95,0% față de octombrie 2024 și 100,4% față de septembrie 2025. În termeni istorici, față de octombrie 1990, câștigul salarial real a crescut de 2,39 ori.

Creșterile salariale din octombrie au fost influențate de acordarea primelor ocazionale, drepturilor în natură, sumelor din profit și alte beneficii, dar și de realizările de producție și de proiectele finalizate.

Cele mai importante majorări s-au consemnat în fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice (+12,9%), dar și în imobiliare, tipărire, asigurări și intermedieri financiare (+4–5,5%).

Pe de altă parte, scăderile salariale s-au datorat acordării primelor în luna precedentă și nerealizării unor încasări. Cele mai mari reduceri au avut loc în activități auxiliare pentru intermedieri financiare și în extracția petrolului și gazelor naturale (peste 13%), dar și în industria metalurgică și în prelucrarea cocsului (5–8,5%).

În sectorul bugetar, s-au înregistrat creșteri moderate ale salariilor medii nete: în învățământ (+2,4%), în administrația publică (+0,8%) și în sănătate și asistență socială (+0,2%), ca urmare a plăților suplimentare și a adaptărilor salariale.

Fluctuațiile lunare ale salariului mediu sunt determinate, în principal, de acordarea primelor anuale și a altor recompense ocazionale, însă la nivelul întregului an acestea se atenuează, reflectând o creștere graduală și constantă a puterii de cumpărare a angajaților.