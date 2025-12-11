Dreptul la concediu de odihnă este mai mult decât o formalitate legală – este un pilon esențial al sănătății și siguranței în muncă. În cadrul unui interviu acordat pentru Capital.ro, avocatul Cristian Ion Popescu ne explică ce înseamnă, conform Codului Muncii, că acest drept este inalienabil, cum se calculează durata minimă de concediu și ce se întâmplă cu zilele neutilizate.
De la programarea concediului la obligațiile angajatorului și la drepturile angajatului în cazul în care nu își poate efectua toate zilele, Popescu ne dezvăluie aspecte esențiale pe care fiecare salariat ar trebui să le cunoască.
Ce prevede Codul Muncii despre dreptul la concediu de odihnă şi ce înseamnă că acest drept este inalienabil?
Cristian Ion Popescu: – Codul Muncii consacră concediul de odihnă anual plătit ca drept fundamental al salariatului, iar caracterul său inalienabil presupune că salariatul nu poate renunța la el, iar angajatorul nu îl poate suprima sau limita. Concediul protejează sănătatea și securitatea în muncă, iar compensarea în bani este admisă doar la încetarea contractului.
Care este durata minimă a concediului de odihnă şi ce se întâmplă cu zilele neutilizate la sfârşitul anului?
Cristian Ion Popescu: -Durata minimă este de 20 de zile lucrătoare pe an. Zilele neutilizate nu se pierd şi trebuie efectuate ulterior, angajatorul având obligaţia de a permite şi programa efectuarea lor.
Dacă un angajat rămâne cu zile de concediu nefolosite la sfârşitul anului, până când le poate efectua conform legii?
Cristian Ion Popescu: -Zilele de concediu rămase pot fi efectuate într-o perioadă de până la 18 luni de la sfârşitul anului în care s-a născut dreptul de concediu.
Cum trebuie să se realizeze programarea concediului de odihnă şi ce responsabilități are angajatorul?
Cristian Ion Popescu: -Programarea se realizează la începutul anului, prin consultarea salariaţilor. Angajatorul trebuie să stabilească programarea, să informeze salariatul şi să garanteze exercitarea efectivă a concediului.
Ce drepturi are angajatul dacă nu poate să-și efectueze concediul sau părăseşte compania înainte de a folosi toate zilele?
Cristian Ion Popescu: -În cazul încetării contractului sau dacă nu îşi poate lua concediul din motive neimputabile lui, salariatul are dreptul la indemnizaţie compensatorie pentru zilele neefectuate, precum şi la despăgubiri dacă angajatorul a împiedicat efectuarea concediului.
