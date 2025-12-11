Dreptul la concediu de odihnă este mai mult decât o formalitate legală – este un pilon esențial al sănătății și siguranței în muncă. În cadrul unui interviu acordat pentru Capital.ro, avocatul Cristian Ion Popescu ne explică ce înseamnă, conform Codului Muncii, că acest drept este inalienabil, cum se calculează durata minimă de concediu și ce se întâmplă cu zilele neutilizate.

De la programarea concediului la obligațiile angajatorului și la drepturile angajatului în cazul în care nu își poate efectua toate zilele, Popescu ne dezvăluie aspecte esențiale pe care fiecare salariat ar trebui să le cunoască.

Cristian Ion Popescu: – Codul Muncii consacră concediul de odihnă anual plătit ca drept fundamental al salariatului, iar caracterul său inalienabil presupune că salariatul nu poate renunța la el, iar angajatorul nu îl poate suprima sau limita. Concediul protejează sănătatea și securitatea în muncă, iar compensarea în bani este admisă doar la încetarea contractului.

Cristian Ion Popescu: -Durata minimă este de 20 de zile lucrătoare pe an. Zilele neutilizate nu se pierd şi trebuie efectuate ulterior, angajatorul având obligaţia de a permite şi programa efectuarea lor.

Cristian Ion Popescu: -Zilele de concediu rămase pot fi efectuate într-o perioadă de până la 18 luni de la sfârşitul anului în care s-a născut dreptul de concediu.

Cristian Ion Popescu: -Programarea se realizează la începutul anului, prin consultarea salariaţilor. Angajatorul trebuie să stabilească programarea, să informeze salariatul şi să garanteze exercitarea efectivă a concediului.

Cristian Ion Popescu: -În cazul încetării contractului sau dacă nu îşi poate lua concediul din motive neimputabile lui, salariatul are dreptul la indemnizaţie compensatorie pentru zilele neefectuate, precum şi la despăgubiri dacă angajatorul a împiedicat efectuarea concediului.