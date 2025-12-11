Ministrul Muncii a început mesajul publicând o descriere a situației în care se află o parte dintre salariați, vorbind despre dificultățile pe care aceștia le trăiesc, dar nu le exprimă. El a afirmat că există oameni care merg la serviciu purtând o îngrijorare constantă legată de posibilitatea de a fi supuși unor comportamente abuzive, îngrijorare pe care nu o împărtășesc nici colegilor, nici familiei.

În continuarea mesajului său, Manole a explicat că tocmai aceste situații au stat la baza demersului de a propune un pachet de trei acte normative care pun accent pe protejarea demnității angajaților. El a precizat că documentele au fost aprobate în ședința de Guvern, subliniind că acestea sunt concepute pentru a preveni și combate comportamentele abuzive la locul de muncă, inclusiv cele de tip intimidare sau hărțuire.

Ministrul a detaliat apoi modul în care companiile vor fi obligate să își modifice regulamentele interne. El a explicat că procedurile vor fi reformulate pentru a deveni mai clare, iar fiecare angajat va ști exact unde poate semnala o situație de hărțuire. Această schimbare urmărește să elimine ambiguitățile din cadrul intern al organizațiilor, astfel încât salariații să aibă o înțelegere corectă a drepturilor lor și a pașilor pe care îi pot urma în caz de abuz.

În mesajul său, Florin Manole a subliniat extinderea ariei de aplicare a acestor măsuri, menționând că protecția angajaților nu se limitează la spațiile clasice de lucru. El a subliniat că regulile se vor aplica și în spațiile publice și private care devin loc de muncă, chiar și temporar, oferind astfel o acoperire mai largă și adaptată situațiilor moderne de activitate profesională.

„În fiecare zi sunt oameni care pleacă la muncă cu o teamă ascunsă: teama de a fi umiliți, intimidați, hărțuiți. O teamă pe care, probabil, nu o spun nimănui, nici familiei, nici colegilor, dar care le apasă viața în fiecare zi. De aceea, am propus și au fost adoptate în ședința de Guvern de astăzi trei acte normative care pun accent pe demnitatea și protecția angajatului. Introduc obligații clare pentru angajatori menite să prevină și să combată violența și hărțuirea la locul de muncă. Regulamentele interne vor fi schimbate, procedurile vor fi clar stabilite, iar fiecare angajat va ști unde și cum poate semnala o situație de hărțuire. Mai mult, protecția angajaților se va aplica în toate spațiile publice și private atunci când acestea constituie un loc de muncă”, scrie el”.

În completarea informațiilor comunicate de ministru, Guvernul a anunțat că pachetul legislativ include două proiecte de lege care schimbă modul de reglementare a violenței și hărțuirii în raporturile de muncă. Scopul acestor modificări este de a defini clar conceptele juridice aferente și de a extinde protecția oferită angajaților în diverse situații profesionale. Proiectele urmează să fie transmise Parlamentului pentru dezbatere și adoptare.

Unul dintre proiecte vizează modificarea Codului Muncii, prin introducerea unor definiții detaliate pentru comportamente precum violența psihologică, hărțuirea verbală sau intimidarea. Guvernul a explicat că aceste clarificări sunt necesare pentru a elimina interpretările diferite care apar în practică și pentru a stabili criterii uniforme în evaluarea unor astfel de situații. Prin includerea acestor termeni, autoritățile urmăresc să creeze un cadru legal cu aplicare predictibilă.

Proiectul stabilește și principiile generale care trebuie respectate în prevenirea comportamentelor abuzive. În comunicatul Executivului se arată că legea extinde zona în care se aplică măsurile de protecție, având în vedere că activitatea profesională nu se desfășoară exclusiv la birou. Acest principiu urmărește să acopere și situațiile în care angajații își desfășoară activitatea în spații conexe locului de muncă.

Guvernul a precizat că măsurile adoptate acoperă o gamă extinsă de spații, incluzând atât zonele publice, cât și cele private utilizate temporar ca locuri de muncă. Printre acestea se numără încăperile în care angajații se odihnesc, iau masa sau folosesc facilități sanitare, precum și alte spații aflate în proximitatea activității profesionale. Această abordare are rolul de a asigura protecția angajaților în toate situațiile obișnuite de lucru.

Regulile sunt valabile și pentru deplasările în interes de serviciu, perioadele de formare profesională sau evenimentele conectate activității companiei, indiferent dacă acestea se organizează intern sau extern. De asemenea, comunicările online care au legătură cu munca intră sub incidența noilor norme, ceea ce extinde considerabil aria de responsabilitate a angajatorilor în mediul digital.

Potrivit Executivului, proiectele aprobate în ședința de Guvern vor fi înaintate Parlamentului pentru dezbatere și adoptare, urmând ca ulterior să fie stabilite termenele pentru implementarea noilor obligații în companii.